*18:04JST 21日の中国本土市場概況： 上海総合は続伸、政府の市場安定策を好感

21日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比68.09ポイント（1.79％）高の3864.37ポイントで引けた。

上海総合指数は続伸し、中国当局による市場安定化策への期待や半導体関連株への買いを背景に、堅調な値動きとなった。中国証券当局が市場安定化に全力を挙げる姿勢を示したほか、政府系ファンド「国家隊」による国有企業株の買い支えや大手国有企業の自社株買い、保険会社の投資比率引き上げが相場を支援した。一方で、中東情勢の悪化や中国経済の停滞への警戒から指数が軟調に推移する場面もあったが、世界的な半導体株の持ち直しを受けて買いが優勢となり、引けにかけて上げ幅を広げた。市場では政策支援への注目が続く中、下値の堅さを確認する展開となり、投資家の物色意欲も維持された。

セクター別では、半導体など電子部品が大幅高となった。共進電子（603118/SH）、太極実業（600667/SH）、有研新材（600206/SH）、士蘭微電子（600460/SH）、江蘇長電科技（600584/SH）、火炬電子（603678/SH）、生益科技（600183/SH）、晶方半導体（603005/SH）がいずれも10.0％高となった。また、機械関連でも第一トラクター（601038/SH）が10.0％高、東睦新材料（600114/SH）が7.8％高、創力集団（603012/SH）が6.5％高、応流機電（603308/SH）が6.2％高、産投三佳（600520/SH）が5.9％高となった。

ほかに、情報関連も買われた。天通（600330/SH）が10.0％高、方正科技集団（600601/SH）が8.3％高、曙光信息産業（603019/SH）が7.5％高、中天科技（600522/SH）が7.5％高となった。政府系ファンドが半導体関連株を買い支えるとの思惑からテック株に買いが集まり、ハイテク関連の主要銘柄も上昇した。

半面、石油銘柄が売られた。中国石油天然気（601857/SH）が3.1％安、中国石油化工（600028/SH）が2.3％安、中海油田服務（601808/SH）が2.1％安、中石化石油工程技術服務（600871/SH）が1.8％安となった。

また、高速道路の一角もさえない。山東高速（600350/SH）が4.3％安、安徽高速道路（600012/SH）が3.8％安、龍江交通（601188/SH）が2.1％安、深セン高速道路（600548/SH）が1.8％安、吉林高速公路（601518/SH）が1.8％安、江西カン粤高速公路（600269/SH）が1.7％安、楚天智能交通（600035/SH）が1.7％安となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.25ポイント（0.46％）高の271.71ポイント、深センB株指数が9.28ポイント（0.83％）高の1124.39ポイントで終了した。《CS》