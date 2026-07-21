GitHub Code Qualityが一般提供開始、月額10ドルからの課金モデルと「3つのコスト」の注意点

GitHubは2026年7月20日（現地時間）、コード品質管理ツール「GitHub Code Quality」の一般提供（GA）を開始し、無料プレビューを終了した。これにより、プレビュー期間中に同機能をワークフローに組み込んでいた1万以上のエンタープライズ開発チームに対し、事前の警告や猶予期間なしで自動的に課金が開始されている。対象となる企業は、予期せぬ高額請求を避けるため、今すぐアクティブコミッター数やリポジトリの設定、AI利用予算の監査を行う必要がある。

■警告や猶予期間なしでの課金開始

GitHubのコード品質管理ツール「GitHub Code Quality」は、現地時間7月20日午前0時に無料プレビュー期間を終了し、一般提供（GA）へと移行した。これにより、同機能をワークフローに組み込んでいた1万以上のエンタープライズ企業に対し、事前の警告や猶予期間、確認手順なしで自動的に課金が開始された。現在、リポジトリでCode Qualityを有効にしているすべての組織において、すでに課金が発生している。

この移行は6月16日に発表されており、事前に対処したチームにとっては十分な準備期間があった。しかし、課金に関するアナウンスを見落としていたチームや、無料プレビューゆえに対処を後回しにしていたチームにとっては、すでに請求のカウントダウンが始まっている状態だ。

まず理解すべき基本料金は、有効化されたリポジトリごとに、アクティブコミッター1人あたり月額10ドル（約1,620円、1ドル=162円換算）である。これはあくまで基本ライセンス料にすぎない。プルリクエストに対して「Copilot code review」やAIによる検出機能、「Copilot Autofix」が実行されるたびに上乗せされるAI使用料は含まれていない。さらに、ワークフローが実行されるたびに「CodeQL」の確定的なスキャンが消費する「GitHub Actions」のコンピュート時間（実行時間）も別料金となる。つまり、請求書には1つではなく、3つの異なるコスト項目が並ぶことになる。

■Code Qualityの機能と、課金体系が2分割されている理由

GitHub Code Qualityは、JavaScript、TypeScript、Python、Go、C#、Java、Rubyなど、幅広いプログラミング言語を対象に、コードベースの保守性や信頼性の問題を分析する。分析結果はプルリクエストのビューや専用のリポジトリダッシュボードに直接表示され、利用可能な場合はCopilotを活用した「Autofix（自動修正）」の提案をワンクリックで適用できる。また、保守性、信頼性、またはコードカバレッジのしきい値をクリアするまでプルリクエストのマージをブロックする「クオリティゲート（品質ゲート）」機能もサポートしている。

このマージブロック機能こそが、単なるレポートダッシュボードとCode Qualityを分ける重要な要素である。品質ゲートを設定しているチームは、このツールを強制力のある仕組みとして運用していることになる。プレビュー期間中にこれらのゲートを構築したプラットフォームエンジニアリングチームは、その運用を維持するためにコミッター1人あたり月額10ドル（約1,620円）を支払う価値があるかどうかを判断しなければならない。

課金体系が分かれている理由は、製品の動作における技術的なアーキテクチャの違いを反映している。確定的（デターミニスティック）な静的解析エンジンの核心である「CodeQL」は、ソースコードをリレーショナルなファクトデータベースに変換し、それに対してQLクエリを実行する。QLは宣言型クエリ言語であるDatalogのオブジェクト指向拡張であり、CodeQL'sのクエリはリレーショナルテーブルとして保存されたデータフロー、コントロールフロー、型情報をスキャンする。この処理は計算量が限定されており確定的であるため、同じコードからは常に同じ結果が得られる。コストはモデルの推論ではなく、コードベースの規模とクエリの複雑さに比例する。そのため、CodeQLの解析は、ランナーの実行時間に紐づく予測可能で一律な「GitHub Actions」のコンピュート時間として課金される。

一方、AIを活用したレイヤー（Copilot code review、AIによる検出、Autofix）は、全く異なる経済モデルで動作する。これらの機能は言語モデルを呼び出し、消費された入力トークン、出力トークン、およびキャッシュされたトークンに対して課金される。トークン消費量は、プルリクエストのサイズ、モデルの推論ステップ、および生成された修正案の数によって変動する。GitHubはこの部分を「AIクレジット」として、1クレジットあたり0.01ドル（約1.62円、1ドル=162円換算）で請求する。重要なのは、Code Qualityが専用にカスタマイズされたモデルの組み合わせを使用しており、モデルの切り替えをサポートしていない点だ。一般的なCopilotプランのように、AIの利用コストを抑えるために安価なモデルを選択することはできない。

■想定以上に広範囲となる「アクティブコミッター」の定義

基本ライセンスは、アクティブコミッター1人あたり月額10ドル（約1,620円）が課金される。GitHubは「アクティブコミッター」を、過去90日以内にCode Qualityが有効なリポジトリにコミットをプッシュしたすべての人物と定義している。この定義には、フルタイムのエンジニアだけでなく、外部の共同作業者、過去にプロジェクトに貢献した契約社員、さらには招待保留中のユーザーまで含まれる。つまり、現在の従業員や日常的な貢献者だけでなく、プッシュ履歴にコミットが残っている全員が対象となる。唯一の例外は、GitHub Appのボットのみである。

この90日間のカウント期間は、Code Qualityを有効にした時点からではなく、請求期間から遡って測定される。例えば、4月に1回だけ緊急コミットを行い、その後別のチームに異動した開発者であっても、7月中旬まではアクティブコミッターとしてカウントされる。無料プレビュー期間中に、コストがかからないという理由でモノレポや共有の社内プラットフォームリポジトリ全体にCode Qualityを広く有効化していた組織では、課金対象となる人数が現在のアクティブなエンジニアリングチームの規模を大きく上回る可能性がある。

GitHubはGAの1週間前である7月13日に、エンタープライズ向けの請求ページにライセンスコスト見積もりツール（estimator）を追加した。このツールは、Code Qualityが有効なリポジトリ全体のアクティブコミッター数を表示し、コミッターあたりの月額料金を予測する。ただし、これは基本ライセンスコストのみを反映したものであり、AIクレジットやActionsのコンピュート時間は含まれていない。そのため、ほとんどの組織において、実際の請求総額は見積もりツールが表示する金額よりも高くなる。

見積もりを確認するには、請求管理画面の「Billing and Licensing（請求とライセンス）」ページに移動し、「Licensing（ライセンス）」セクションを開く必要がある。

■一般提供（GA）に伴い追加された新機能

7月20日のGAリリースは、単に課金が開始されただけではない。GitHubは、プレビュー期間中には利用できなかったいくつかの新機能を提供している。

「組織全体へのデプロイ（Organization-wide deployment）」機能により、管理者は組織レベルの単一の設定から、すべてのリポジトリでCode Qualityを一括して有効化できるようになった。また、「組織レベルの品質ダッシュボード」では、リポジトリを横断して分析結果やスコアを集計できる。さらに、ルールセットを介した「コードカバレッジの強制」機能により、品質ゲートの仕組みをカバレッジのしきい値にまで拡張できる。有効化と分析結果管理の双方に対応する「API」も提供され、プラットフォームエンジニアリングチームはプログラムによるアクセスが可能になった。これにより、リポジトリの設定を個別に操作することなく、Code Qualityのロールアウトを自動化し、大規模に分析結果を照会できるようになる。

このAPIは、何百ものリポジトリを抱える大企業が待ち望んでいた機能である。プレビュー期間中、その規模で有効化を管理するには、リポジトリごとの手動設定か、非公式のエンドポイントに対するカスタムスクリプトの作成が必要だった。

■1つではなく、3つの請求項目

Code Qualityを有効にしたままにする組織にとって、コスト管理には個別の予算枠と監視アプローチを必要とする3つの異なる構成要素が存在する。

第1に、アクティブコミッター1人あたり月額10ドル（約1,620円）の「基本ライセンス料」は、予測可能な要素である。これには、モデルの呼び出しを伴わないすべての機能（分析結果の表示、スコアリング、品質ゲート、ダッシュボード、API、ルールセットの統合、セキュリティおよび品質の概要の統合など）が含まれる。アクティブコミッター数が確定すれば、開発者数が大幅に変動しない限り、この項目は毎月安定した金額となる。

第2に、「AI使用料」は変動要素である。Copilot code reviewがプルリクエストを分析したとき、コード品質ダッシュボードでAIによる検出が実行されたとき、またはCopilot Autofixが修正案を生成したときに課金が発生する。これらの機能を高頻度かつ大量のプルリクエストフローで使用する組織では、レビュー活動に比例してこのコストが増加する。一方、確定的なCodeQL解析のみを使用し、AI機能を無効にしている組織は、基本ライセンス料とActionsのコンピュート時間のみを支払うことになる。

第3に、「GitHub Actionsのコンピュート料金」である。CodeQLのスキャンは標準的なActionsワークフローとして実行され、プライベートリポジトリでの実行時間は標準のActions料金で測定される。このコストはプレビュー期間中もすでに発生していたものであり、プレビュー中にプライベートリポジトリでCode Qualityを有効にしていた組織は、製品自体が無料であったとしても、Actionsのコンピュート料金はすでに支払っていたことになる。

■GitHubの全体的な課金アーキテクチャにおける位置づけ

GitHubがCode Qualityに採用した価格モデルは、6月1日からCopilot向けに導入されたパターンを踏襲している。それは、確定的な機能に対する予測可能な基本料金に、モデルを呼び出す機能に対する従量制課金を重ね合わせるというものだ。

6月1日のCopilotの移行（すべてのCopilotプランを定額制のPremium Request Unitsから、トークン従量制のGitHub AI Creditsに移行したこと）は、コミュニティからの強い反発を招いた。GitHubがスレッドをロックするまでに、公式発表スレッドには1,000件近い低評価（downvote）が投じられた。複数ステップのコーディングセッションを実行する自律型（エージェント型）開発者からは、従来の定額サブスクリプションと比較してコストが10倍から50倍に跳ね上がったという報告も寄せられている。

GitHubはこの反発を受けてもCopilotの課金モデルを撤回しておらず、今回のCode QualityのGA発表においても、異なるアプローチをとる兆候は見られない。Copilotのパワーユーザーに課金の驚きをもたらしたパターン（基本料金に加えて、ワークフローの強度に応じてスケールする従量制のAI使用料）は、Code QualityのAI搭載解析機能にもそのまま適用される。

■既存の競合製品との比較

GitHub Code Qualityが参入する市場には、すでに成熟した競合製品が存在する。SonarSourceが提供する「SonarQube」は、人間およびAIが生成したコードに対して確定的な検証を適用する。歴史的にコミッター数ではなくコードの行数（Lines of Code）に基づいて価格を設定してきた。このモデルは、大規模なコードベースを少人数で開発する組織よりも、小規模なコードベースを大人数で開発する組織に有利に働く。また、SonarQubeはGitHub、GitLab、Bitbucket、Azure DevOpsに対応しており、GitHub Code Qualityとは異なり、プラットフォームに依存しない（プラットフォームアグノスティックな）運用が可能である。

その他の代替製品としては、Codacy、DeepSource、JetBrainsのQodana、Qlty（Code Climateの後継）、Semgrep、Snyk Code、Checkmarxなどが挙げられる。セキュリティを重視する環境では、単一のプラットフォームに依存するのではなく、複数のツールを同時に実行するのが一般的である。

GitHubの最も明確な差別化要因は、ネイティブな統合性である。外部サービスの設定を行うことなく、分析結果がプルリクエストのビューやGitHubのセキュリティダッシュボードに直接表示され、品質ゲートはGitHub의のルールセットシステムに直接組み込まれる。すでにGitHub Enterprise CloudやGitHub Teamを利用しており、これ以上ベンダーを増やしたくない組織にとって、この統合のメリットは極めて大きい。一方、すでにSonarQubeやセキュリティSAST（静的アプリケーションセキュリティテスト）ツールを導入している組織にとっては、コードベースの規模に対するアクティブコミッターの数がコスト比較の鍵となる。この計算は、7月の最初の課金サイクルが終了する前に実行する価値がある。

なお、Code Qualityは「GitHub Enterprise Server」では利用できない。セルフホスト型のGitHub環境を運用している組織は、今回のGAによる影響を受けない。

■開発チームが今すぐ行うべき3つのアクション

Code Qualityの利用継続を決定した組織にとって、今すぐ必要なアクションが3つある。

第1に、現在の従業員数から推測するのではなく、組織の請求設定から実際のアクティブコミッター数を取得することである。90日のカウント期間があるため、課金対象となる人数は、現在そのリポジトリで作業しているチームの規模よりもほぼ確実に大きくなる。外部の共同作業者や最近の契約社員、4月にコードベースに触れたすべての人が含まれる。

第2に、Code Qualityの分析結果が実際にレビューされ、対処されているかどうかに基づいて、どのリポジトリで月額10ドル（約1,620円）の料金を支払う価値があるかを判断することである。組織全体での有効化は単一の設定で可能になったが、これは課金対象を大幅に広げる可能性がある。すべてのリポジトリに一律に適用するよりも、品質ゲートが実際に適用されているリポジトリに絞って有効化する方がコスト効率が高い。

第3に、最初の課金サイクルが終了する前に、AI使用料の予算制限を設定することである。GitHubの課金ドキュメントには、AIクレジットの利用限度額を設定する手順が記載されている。上限を設定しない場合、AIによるレビューやAutofixのコストは天井知らずで累積していくことになる。

一方、Code Qualityに料金を支払わないと決定した組織は、製品を無効化することで新たな課金の発生を停止できる。GA開始前の無効化期限は現地時間7月20日午前0時に終了している。今から無効化する場合、無効化した時点以降の新規コストの累積は停止するが、午前0時から無効化するまでの間に発生した料金については支払う義務が生じる。

■注目ポイントQ&A

●1人あたり10ドルの基本料金には何が含まれ、何が追加料金になりますか？

月額10ドル（約1,620円）の基本料金には、Code Qualityの分析結果へのアクセス、リポジトリおよび組織レベルの品質スコアリング、ルールセットの統合、マージをブロックする品質ゲートの設定、セキュリティと品質の概要ダッシュボード、組織全体へのデプロイ、有効化および分析結果管理のためのAPIが含まれます。一方、CopilotによるコードレビューやAutofixの実行時に消費される「AIクレジット」（トークン使用量に応じて1クレジットあたり0.01ドル（約1.62円）で別課金）や、CodeQLの静的解析が消費する「GitHub Actions」のコンピュート時間（標準のActions料金で課金）は含まれず、追加料金となります。

●90日間のコミッターカウント期間は、実際の請求にどのように影響しますか？

GitHubは、過去90日以内にCode Qualityが有効なリポジトリにコミットをプッシュしたすべてのユーザーを課金対象としてカウントします。これには、現在のチームメンバーだけでなく、外部の共同作業者や過去のプロジェクトに参加した契約社員、招待保留中のユーザーも含まれます（GitHub Appのボットは除外されます）。そのため、無料プレビュー期間中に共有リポジトリなどで広く有効化していた場合、課金対象者数が現在の開発チームの規模を上回ることがあります。実際のカウント数は、組織の請求設定にあるライセンスコスト見積もりツールで確認できます。

●GitHub Code QualityはGitHub Enterprise Serverでも利用できますか？

いいえ、利用できません。GitHub Code Qualityは、GitHub Enterprise CloudおよびGitHub Teamプランでのみ提供されています。セルフホスト型のGitHub Enterprise Serverを運用している組織は、今回の一般提供（GA）による影響を受けず、本機能を利用することもできません。

●技術的な観点から、GitHub Code QualityはSonarQubeなどの静的解析ツールとどのように異なりますか？

GitHub Code Qualityは、確定的な解析エンジンとして「CodeQL」を使用しています。CodeQLはソースコードをリレーショナルデータベースに変換し、データフローや型情報などをスキャンするQLクエリを実行して問題を検出します。一方、SonarQubeは独自のルールベースの解析エンジンを使用し、歴史的にコミッター数ではなくコードの行数に基づいた価格設定を採用しています。また、GitHub Code QualityがGitHubのクラウドプラットフォーム内でのみ動作するのに対し、SonarQubeはGitHub、GitLab、Bitbucket、Azure DevOpsなど複数のプラットフォームに対応しているため、マルチプラットフォーム環境での柔軟性に優れています。

元記事: GitHub Code Quality Billing Starts Today: What 10,000 Enterprise Teams Must Audit Now