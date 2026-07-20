米造幣局、トランプ氏肖像入り1ドル硬貨を製造開始　金貨ではなく、法的判断も未決着

米造幣局は今週、ドナルド・トランプ大統領の肖像をあしらった1ドル硬貨の製造を始めた。この硬貨は2026年秋に一般向けに販売される予定だが、金製ではなく、法的な適法性も裁判所にまだ確認されていない。購入を検討する人は、額面1ドルの法定通貨であり、貴金属投資商品ではない点に注意が必要である。

■最終デザインが確定、ただし法的争点は残る

米造幣局は今週、ドナルド・トランプ大統領の顔をあしらった1ドル硬貨の製造を始めた。米財務長官のスコット・ベッセント氏が2026年7月15日、Xへの投稿で最終デザインを公開したことを受けた動きである。現職大統領が流通する米国硬貨に描かれるのは、この100年で初めてとなる。

この硬貨は2026年秋に一般販売される予定だが、金製ではなく、貴金属も含まない。また、議会が硬貨デザインの監督役として設けた超党派の諮問機関による十分な審査を経ないまま生産に入った。

今回の発表で、数カ月続いたデザイン面の不確実性には一区切り付いた一方、中心的な法的問題は解決していない。連邦地裁は先月、この硬貨の製造差し止めを認めなかったが、それは原告が個人的な被害を立証できなかったためであり、硬貨が適法だと判断されたためではない。

■最終版の硬貨デザイン

最終デザインは、2025年10月に出回って論争を呼んだ草案画像とは大きく異なる。ABC Newsが最終硬貨の発表に関して報じたところによると、表面にはトランプ氏の正面向きの肖像が配置されており、以前の横顔案から変更された。上縁に「LIBERTY」、右側に「IN GOD WE TRUST」、下部に「1776-2026」が入る。

裏面には、昨年の草案で注目を集めた拳を突き上げる図柄や「FIGHT, FIGHT, FIGHT」の文言は採用されていない。最終版の裏面は大統領章を思わせるワシのデザインで、中央に「250」、周囲に「UNITED STATES OF AMERICA」と「ONE DOLLAR」が配されている。

この硬貨は、既存の大統領1ドル硬貨シリーズやAmerican Innovation 1ドル硬貨シリーズと同じ系統の非貴金属ベースメタル合金で作られ、見た目は金色仕上げとなる。水曜日に財務省報道官が複数のメディアに確認した。販売時の表現で「gold coin」とあっても、地金を買うことにはならない。これは額面1ドルの法定通貨であり、貴金属商品ではない。

■相反する複数の法律が争点に

この硬貨を巡っては、連邦法上の2つの禁止規定が関係しており、政権側は別の1本の法律によってそれらが上書きされると主張している。政権の法的立場を評価するには、この3つの法的根拠を併せて見る必要がある。

1つ目は1866年のセイヤー修正条項（Thayer Amendment）で、政府発行証券に生存人物の肖像を載せることを禁じる。2つ目は合衆国法典31編5114条で、生存人物の肖像を米国通貨に表示することを禁じている。

これに対する政権側の根拠が、トランプ氏が第1期政権中に署名した2020年のCirculating Collectible Coin Redesign Actである。この法律は、2026年1月1日から始まる1年間に限り、「米国建国250周年を象徴するデザイン」の1ドル硬貨を財務長官が発行できると定める。造幣局と財務省の法務チームは、この規定が時限的な例外を設けており、今回のデザインを認めるのに十分広いと結論付けた。

ただし、この2020年法自体にも複雑さがある。同法には「特定の硬貨の裏面デザインには、生死を問わず、いかなる人物の頭部・肩部の肖像や胸像も、生存人物の肖像も含めてはならない」ともある。政権側はこの制限は裏面のみに適用され、トランプ氏は表面に描かれていると解釈しているが、批判側は、消費者保護の規定を単なるデザイン上の技術論に矮小化しているとみる。最終版では裏面からトランプ氏の図柄が外れたため裏面の問題は解消したが、一般法に照らした表面の問題は残っている。

■諮問委員会の審査は実質的に行われず

法的争いは、現職大統領を米国通貨に描けるかどうかだけではない。もう1つの独立した争点は、造幣局が生産開始前に市民貨幣諮問委員会（CCAC）へデザイン審査を付託する法的義務を果たしたかどうかである。

CCACは、2003年に議会が設置した11人の超党派委員会で、財務長官に硬貨デザインについて助言する役割を担う。政権側が今回の硬貨の根拠として引用するPublic Law 116-330では、長官がデザインを選ぶ前にCCACがデザイン案を審査することが明記されている。

だが、その審査は実質的な意味では行われなかった。ABC Newsによると、水曜日にCCAC委員2人が、2025年後半の土壇場の接触を除けば、委員会には十分な審査機会が与えられなかったと述べた。

20年以上委員を務める貨幣研究家のドナルド・スカリンチ氏は、委員会は最終デザインを見ていなかったと述べた。ABC Newsに対し「ドナルド・トランプの肖像が入ったデザインは一度も見ていない」と話し、硬貨生産を支える法的理屈を「違法だ」と評したうえで、この懸念は委員会内で党派を超えて共有されているとした。

一般市民代表として委員会に加わる収集家のケレン・ホード氏は、2026年2月の会合でこの問題を直接取り上げた。「私は建国250周年1ドル硬貨のデザイン一式を一度も審査していないし、審査の機会すら与えられていない」と述べ、造幣局のグレッグ・ワインマン主席法律顧問代行に対し、委員会審査なしで法的に進められるのかとただした。

ワインマン氏は、造幣局は委員会に審査機会を与えるため「相当の努力」をしたが、CCACが「意識的に参加しない判断をした」と回答した。「それに応じて造幣局は前進した」という。造幣局の正式見解は、CCAC審査を「求める」という法的義務はこうした接触で満たされており、委員会の役割はあくまで諮問であって、最終デザインの選定については財務長官が「単独の裁量」を持つというものだ。

この解釈が法廷で通用するかは試されていない。現在係争中の訴訟が扱うのは、生存する大統領の肖像禁止に限られており、CCACを迂回した点は、まだどの裁判所も判断していない別個の法的脆弱性として残る。

■差し止めは認められず、ただし適法判断ではない

2026年3月、ポートランドの元弁護士ジェームズ・リッカー氏が、米連邦地裁に硬貨生産の停止を求めて提訴した。元連邦捜査官で、自らを初心者の硬貨収集家と称するリッカー氏は、この硬貨が合衆国法典31編5114条に違反すると主張し、政権側の法的論理を「知的に怠惰で、時に不誠実だ」と批判した。

この訴訟は、送達手続きの不備により4月から5月にかけて繰り返し遅延した。2026年6月28日、カリン・J・イマーガット判事は、修正後の仮差し止め申立てを退けた。これは生産を一時的に止める緊急命令を求めるものだった。第1期トランプ政権下で任命された同判事は、リッカー氏が原告適格を認めるのに十分な個人的損害を立証できていないと判断した。

本案訴訟自体はなお係争中である。イマーガット判事は書面命令で「明確にしておくと、本裁判所は原告の訴訟の本案には立ち入らず、争われている硬貨が違法かどうかも判断しない」と明記した。つまり、この硬貨が連邦法に違反するかどうかという憲法上の問いには、まだどの裁判所も答えを出していない。

■前例はあるが、都合よくは読めない

ベッセント氏ら政権当局者は、この硬貨の適法性を擁護するために歴史的前例を引いている。最も近いのは1926年、建国150周年を記念する半ドル硬貨に、ジョージ・ワシントンと並んでカルビン・クーリッジ大統領が描かれた事例だ。クーリッジ氏は生前に公式硬貨へ登場した唯一の米大統領であり、このトランプ硬貨が維持されれば、米国史上2例目となる。

ただし、この前例を詳しく見ると、むしろ別の示唆もある。1926年の硬貨は当時でも物議を醸した。ジョージ・ワシントン自身が通貨に自分の肖像を置くことへ異議を唱えたこともあり、米国の硬貨伝統では長く生存人物の肖像が避けられてきたからである。さらに商業面では、建国150周年半ドルは失敗に終わった。フィラデルフィア造幣局で打刻された約100万枚のうち、およそ86万枚が需要不足で返却・溶解された。

政権側はさらに、当時存命だったユーニス・ケネディ・シュライバーを描いた1995年のスペシャルオリンピックス記念硬貨も挙げている。これに対し批判側は、この硬貨は議会金メダル型の記念硬貨であり、流通型の記念1ドル硬貨ではないとしている。この違いは法的に重要である可能性があるが、係争中の訴訟ではまだ解決していない。

■どこで作られ、誰が買えるのか

建国250周年の1ドル硬貨は現在、フィラデルフィア造幣局で打刻されている。財務省は2026年秋から一般向けに販売するとしているが、具体的な発売日や価格は発表していない。造幣局は、一般流通に乗せるのか、収集家向け販売チャネルに限るのか、あるいは両方なのかについても明らかにしていない。

この話には別の、はるかに希少な品も存在する。トランプ氏の肖像を載せた24金の記念硬貨で、生産数は47枚に限られる。1枚あたり約19.7トロイオンスの金を含み、直近の金価格を基にすると素材価値だけで約9万ドル（約1458万円、1ドル=162円換算）になる計算だ。これは流通用ではなく収集品であり、リッカー訴訟の仮差し止め申立てが直接対象としたのもこちらである。美術委員会（Commission of Fine Arts）は2026年3月、この金貨デザインを承認した。同委員は全員トランプ氏が任命した。

■政治的反応と、購入前に知っておくべきこと

発表に対する世論と政治の反応は、おおむね予想通り党派で割れた。ナドラー下院議員ら批判側は、大統領の顔を載せた硬貨の制作は、消費者の生活費負担が重い局面で連邦資源と象徴の使い方として不適切だと主張した。支持側は、建国250周年という節目にふさわしい賛辞だと位置付けた。

SNS上でも、前例のない大統領の虚栄の表れだとする声と、愛国的だと評価する声に分かれた。貨幣収集コミュニティーは、CCACが関与しない姿勢を示した時点ですでに異議を示しており、なお懐疑的である。一方で、一部の収集家は、政治的評価とは別に歴史的な珍しさが長期的価値を生むとみている。

一般販売が始まる前に、いくつかの点は改めて確認しておく必要がある。建国250周年の1ドル硬貨は金ではなく、貴金属も含まない。法定通貨としての価値は正確に1ドルである。地金投資として買うのは見当違いだ。もし収集価値が生じるとしても、それは金属の価値ではなく、現職大統領を描く米国史上2例目になり得るという歴史的な珍しさや、生産過程を巡る論争に由来する。

加えて、この硬貨の法的地位は依然として未確定である。進行中のリッカー訴訟や将来の別訴で、違法に生産されたと判断される可能性は残る。財務省は秋の販売開始を案内しているが、買い手は、その法的基盤が司法によって確認されていない硬貨を取得することになる。

さらに、トランプ政権がCCACを迂回する動きは、この1ドル硬貨にとどまらない。建国250周年記念クオーターでも、奴隷制廃止や女性参政権、公民権運動をたたえる硬貨に関するCCACの勧告が無視されたとされ、造幣局のデザイン決定プロセスがこの20年で構造的に変化したことを示している。議会がCCACの権限を再び実効的なものにするのか、あるいは適切な法定審査を経ずに作られたと認定された硬貨の通用停止に動くのかは、なお不透明である。

一般販売の情報源としては、秋の発売時期が近づけば米造幣局の公式サイトが第一の確認先となる。

■注目ポイントQ&A

●トランプ氏の1ドル硬貨は本物の金貨ですか

いいえ。「1ドルのゴールドコイン」と表現されることがあっても、建国250周年の1ドル硬貨は非貴金属のベースメタル合金に金色仕上げを施したもので、既存の大統領1ドル硬貨シリーズと同じ系統の素材です。法定通貨としての価値は1ドルです。別に24金の記念硬貨47枚が製造され、それぞれ約19.7トロイオンスの金を含みますが、こちらは価格帯もまったく異なる別の商品です。

●現職大統領を米国の硬貨に載せることは合法ですか

現時点では未解決です。合衆国法典31編5114条は生存人物を米国通貨に表示することを禁じています。一方で政権側は、2020年のCirculating Collectible Coin Redesign Actが建国250周年の1ドル硬貨について時限的な例外を設けていると主張しています。2026年6月にオレゴン州の連邦地裁は製造差し止めを認めませんでしたが、硬貨の適法性は判断しておらず、原告適格がないとしただけです。憲法上の問いはなお残っています。

●なぜ市民貨幣諮問委員会は関与しなかったのですか

建国250周年硬貨の根拠法であるPublic Law 116-330では、財務長官がデザインを選ぶ前にCCACへ審査機会を与えることが求められています。造幣局は2025年後半に土壇場の接触を行いましたが、CCAC委員らによると定足数が満たされず、正式な審査は行われず、数人の委員は生産発表前に最終デザインも見ていませんでした。造幣局は、審査の機会を提示したことで法的義務は満たしたとの立場です。この点について裁判所の判断はまだありません。

●最終版の裏面には何が描かれていますか

製造版の裏面には、矢とオリーブの枝をつかむ大統領章風のワシが描かれ、中央に「250」、周囲に「UNITED STATES OF AMERICA」「ONE DOLLAR」の文字が入っています。以前の草案には、2024年にペンシルベニア州バトラーで起きた暗殺未遂事件を踏まえ、拳を突き上げるトランプ氏や「FIGHT, FIGHT, FIGHT」の文言が描かれていましたが、最終版には含まれていません。

元記事: US Mint Begins Striking Trump $1 Coin: Not Gold, Legal Fight Unresolved