米国防総省、台湾向けミサイルシステム製造でロッキード・マーティンと約712億円の契約　中国福建省内も射程に

米国防総省は、台湾向けのMGM-140 ATACMS（陸軍戦術ミサイルシステム）と関連装備を製造するため、ロッキード・マーティンと4億3940万ドル（約711億8,000万円、1ドル＝162円換算）の契約を締結した。アナリストらが「過去10年間で台湾の抑止態勢に生じた最も重大な転換」と評する動きを、資金の裏付けを伴う継続的な生産へ移す契約となる。

契約は2026年7月15日に締結され、最終的な価格交渉を続けながら製造を直ちに開始できる「未確定契約措置（UCA）」の方式が採用された。署名時点で台湾の対外有償軍事援助（FMS）信託基金から全額が拠出されており、通常の武器移転スケジュールを上回る調達の緊急性を示している。すべての条件が確定した段階で契約の累計額面は8億9670万ドル（約1,452億7,000万円）となり、納入は2031年2月28日まで続く。

■唯一の製造工場での生産

米国防総省の公式契約発表によると、この契約はアラバマ州レッドストーン兵器廠の米陸軍契約司令部が管理し、テキサス州グランドプレリーにあるロッキード・マーティンの施設で履行される。入札は1社に要請され、応札したのも1社だった。ロッキード・マーティンは引き続き米国内で唯一のATACMSメーカーであり、国防総省には競争入札による代替先がなく、台湾にもほかの生産元はない。

この独占状態には両面がある。納入リスクが1カ所の施設に集中する一方、2031年まで続く生産日程は、緊急性を欠いているからではなく、精密誘導ミサイルの生産量拡大に実際に必要な産業上のリードタイムを反映している。グランドプレリー工場では、HIMARS（高機動ロケット砲システム）の発射機や、米陸軍向けの各種精密火力システムも製造されている。

■総額111億ドルの武器売却計画に基づく契約

今回の製造契約は、トランプ政権が2025年12月に議会へ通知した、総額111億ドル（約1兆7,982億円）を超える台湾向けの新たな対外有償軍事援助（FMS）に直接つながるものだ。これは台湾が受けた単一の米国製武器パッケージとして過去最大規模となる。

このパッケージは8種類の兵器を対象とし、HIMARSとATACMSに関する部分だけで40億5,000万ドル（約6,561億円）と評価された。2025年12月の武器売却発表に関する報道によると、82台のM142 HIMARS発射機、420発のM57 ATACMSミサイルに加え、精密誘導ロケット、射撃管制システム、支援車両が含まれていた。

台湾の立法院は2026年3月、受諾書（LOA）への署名を承認した。今回の7月の製造契約はその後続段階に当たり、資金が拠出され、立法院の承認を経て、工場の生産ラインが動き始めることになる。

2025年12月のパッケージの規模は、直ちに専門家の分析を呼んだ。民主主義防衛財団（FDD）の軍事・政治力センターでシニアディレクターを務めるブラッドリー・ボウマン氏は、「北京の捕食者に攻撃を思いとどまらせるため、台湾を『鋼鉄のヤマアラシ』にする一助となる、極めて大規模で称賛に値する武器売却だ」と評価した。

この武器売却により、台湾のATACMS保有数は、すでに取得した従来分と比べて5倍以上に拡大する。すべての納入が完了すれば、台湾は111台のHIMARSと約504発のATACMSミサイルを保有することになる。

■射程300キロメートルが中国軍の作戦計画に与える影響

ATACMSは最大射程300キロメートルの短距離弾道ミサイルである。この上限は工学上の制約だけでなく、ミサイルシステムの輸出をこの射程に制限する多国間の枠組み「ミサイル技術管理レジーム（MTCR）」によって設定されている。

ATACMSは、トラック搭載型のM142 HIMARS発射機から発射される。HIMARSは、ウクライナがロシア軍の指揮拠点、弾薬庫、防空施設を攻撃したことで広く知られるようになった。

台湾にとって、この300キロメートルの射程がもたらす地理的な意味は具体的かつ重大だ。台湾の西海岸からであれば中国の福建省内まで深く到達し、泉州、厦門、漳州にある中国人民解放軍（PLA）の上陸作戦準備地域を射程内に収められる。

福建省から約150キロメートル離れた台湾領の澎湖諸島から発射した場合は、福建省内陸部に150キロメートル以上入り、第2線の補給拠点まで到達できる。

東引島からの抑止効果はさらに顕著になる。台湾の最北端に位置する東引島は中国福建省の沿岸から約16～34キロメートルしか離れていない。この位置からであれば、福建省の福州や寧徳に加え、北方の浙江省にある温州や台州まで射程が延びる。これらは東部戦区の指揮下にある中国人民解放軍海軍基地の重要拠点だ。

台湾の国防安全研究院（INDSR）の研究者らは、ATACMSを装備したHIMARSが、中国本土の目標に約7分で到達できる、台湾にとって最も時間効率の高い反撃手段になると指摘している。これは中国の長距離ロケットが台湾に到達するまでの飛行時間とほぼ同じである。

この時間的な対称性は偶然ではない。侵攻部隊の第1波が台湾海峡を渡る前に攻撃側も損害を受けると分かれば、相手の指導部は攻撃を承認しにくくなるという考えに基づく、通常戦力による抑止の作戦構造である。

米国の防衛アナリストらは、台湾のATACMSが島を中心とする半径300キロメートルの範囲内にある中国側の軍事資産を脅かし得ると結論付けている。台湾海峡の幅は150～200キロメートルにすぎず、台湾が多数の地点にミサイルを分散できるため、中国側がATACMSの脅威に対処するのは非常に難しくなる可能性がある。

台湾国防部はこの構想を「源頭打撃」、すなわちPLAの上陸部隊が海上へ出る前に、その上陸作戦を妨害するドクトリンと位置付けている。

台湾の精密打撃範囲が福建省の奥深くまで及べば、PLAは前線の戦闘機、ロケット発射機、補給拠点を少なくとも100キロメートル内陸の第2線基地まで後退させざるを得なくなる。これは「迅速かつ決定的」な制圧を目指すドクトリンを混乱させ、台湾が予備役を動員するための重要な早期警戒時間を確保することにつながる。

■生存性の確保：台湾がATACMSを戦闘可能な状態に保つ方法

発射前に地上で破壊される兵器は、抑止力にはならない。PLAもこの点を明確に意識している。中国国営中央テレビ（CCTV）は、2025年12月の軍事演習「正義使命」の際、兵士がHIMARS発射機の目標情報を確認した後、模擬攻撃の手順を実行する映像を放映した。

そのメッセージは意図的なものだった。北京は、これらのシステムが第一撃を生き延びることを許すつもりはないと示したのである。

これに対する台湾の対応は、2つの工学的原則に基づいている。1つ目はHIMARSの機動性だ。台湾は2026年6月10日、台中市の大甲渓河口での実弾演習において、発射後に直ちに移動する「シュート・アンド・スクート（撃って離脱する）」戦術を公開した。台湾の攻撃にさらされやすい西海岸でHIMARSの演習が行われたのは、これが初めてだった。

台湾国防部は、この戦術について「戦場での生存性を大幅に向上させる」と説明した。発射機は射撃後、敵の対砲兵レーダーが位置を特定する前に直ちに移動する。このシステムは約190マイル先の目標を攻撃し、数分以内に移動を始められる。

2つ目の原則は、堅固に防護されたインフラである。ジェームズタウン財団が2026年6月に公表した報告によると、台湾は澎湖諸島と東引島に、射撃と射撃の間にHIMARS部隊を収容するための堅固なトンネルシステムを整備している。

この施設は、中国軍のISR（情報・監視・偵察）および精密打撃手段からHIMARSを守ることを目的としている。発射機が防護された場所から出て射撃し、その後再び戻る運用サイクルにより、PLAが目標を特定して攻撃する際の判断は大幅に複雑になる。

一方、ドイツの防衛分析メディア「ESUT」は2026年2月、この問題について結論は出ていないと指摘した。東引島のような小さな島では、台湾本島と比べてシュート・アンド・スクート戦術に必要な戦略的縦深が限られる。また、ISR、長距離精密火力、電子戦を組み合わせるPLAの多領域作戦能力は、前方配備されたシステムにとって依然として重大な脅威となる。

「Defence Security Asia」のアナリストらも、米国および同盟国の長距離火力と切れ目なく統合されなければ、台湾の新たな打撃能力が持つ抑止効果は限定的になると警告した。指揮統制上の空白によって、実際の交戦時に発射機が孤立する可能性もあるという。

■生産開始を受けた中国側の直接的な反応

北京は2025年12月の武器売却パッケージに対し、外交的な抗議だけで応じたわけではない。中国人民解放軍の東部戦区は2025年12月29日、111億ドルの武器売却パッケージの発表に直接対抗し、合同演習「正義使命2025」を開始した。

演習には陸軍、海軍、空軍、ロケット軍の部隊が参加し、台湾海峡と台湾を取り囲む5つの指定区域で活動した。演習では過去最多となる7つの作戦区域が指定され、その一部は台湾の領海と重なった。これにより、過去のどの演習よりも厳しい封鎖を思わせる状況が生じた。

演習の影響で台湾本島と離島の金門、馬祖を結ぶ国内線84便が欠航し、約6,000人の国内線旅客に影響が出た。国際線と国内線を合わせると、10万人を超える旅行者の移動が混乱した。

中国の外交面での反応も直接的だった。中国外務省の郭嘉昆報道官は、武器売却について「台湾海峡を軍事的対立と戦争という危険な状況へ向かわせる動きを加速させるだけだ」と述べた。外交トップの王毅氏も、中国は米国による台湾への武器売却に「断固として対抗する」と警告した。

PLAは、兵士がHIMARSの目標情報を確認する場面を含む映像も公開した。これは、テキサス州で生産に入るシステムが具体的な攻撃対象であることを示すシグナルだった。

■ATACMSの次に想定される兵器

米国防総省は、今回の7月の契約で製造されるミサイルの数を公表していない。これは台湾関連の武器売却で一般的に採られる対応と一致する。2031年という納入期限は産業上の生産日程を示すものであり、台湾の調達構想の上限を示すものではない。

台湾国防部は、ATACMSの後継で最大射程500キロメートルのロッキード・マーティン製「精密打撃ミサイル（PrSM）」を調達する余地も確保している。これを取得すれば、台湾はHIMARS発射機を前方拠点ではなく台湾本島に配備した場合でも、台湾海峡の対岸にある軍事資産を脅かせるようになる。

すでに発注されているATACMSと合わせると、台湾が保有する長距離戦術ミサイルの総数は500発を超えることになる。

台湾の非対称防衛能力、すなわち領域や戦力で相手と同等になるのではなく、侵攻のコストを高めることを目的とした能力は、2023年以降大幅に拡大している。

台湾セキュリティ・モニターによると、台湾向け対外有償軍事援助の未履行残高は2026年1月時点で320億ドル（約5兆1,840億円）に達し、その46％を非対称兵器が占めている。

台湾の立法院では、この軍備増強のペースを巡る議論が続いている。野党の国民党（KMT）と台湾民衆党（TPP）は、2026年3月の特別防衛予算の審査で、予算の透明性と対象範囲について懸念を示した。

テキサス州グランドプレリーにあるロッキード・マーティンの工場は稼働し、ミサイルの製造は進んでいる。中国の軍事計画担当者にとって、台湾海峡を越えて迅速かつ低コストで威圧作戦を実行できる機会は狭まりつつある。それは外交声明によるものではなく、正式に締結された契約によるものだ。

■注目ポイントQ&A

●未確定契約措置（UCA）は台湾向けATACMSの生産日程にどのような意味を持ちますか？

未確定契約措置（UCA）では、米国政府と請負業者が最終的な価格や条件の交渉を続けている間でも、請負業者は製造を直ちに開始できます。今回は、ロッキード・マーティンがこれに該当します。

台湾向けATACMSの生産は、総額8億9670万ドルの契約条件がすべて確定するのを待たず、2026年7月15日に4億3940万ドルの支出義務が確定した時点で、テキサス州グランドプレリーにおいて開始されたことになります。

米国防総省の規則では、請負業者が要件を満たす提案書を提出してから180日以内に、契約額と条件を確定しなければなりません。実務上、米国防総省がこれを緊急性の高い調達として扱っていることを意味します。

●台湾のATACMSは中国本土の軍事目標に到達しますか？

はい。ただし、重要な制約があります。ATACMSの最大射程は300キロメートルであり、この上限は工学上の限界だけでなく、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）によって設定されています。

福建省から約150キロメートル離れた澎湖諸島に配備すれば、福建省の内陸部へ150キロメートル以上到達し、泉州、厦門、漳州にあるPLAの作戦準備地域を射程に収められます。中国沿岸からわずか16～34キロメートルの東引島からであれば、福建省の大部分に加え、浙江省内まで射程を延ばせます。

主な制約は発射機の生存性です。HIMARS発射機は、PLAの対砲兵攻撃を避けられる速さで射撃と移動を行う必要があります。台湾は、シュート・アンド・スクート戦術と離島の堅固なトンネル施設によって、この問題に対応しようとしています。

●なぜ中国は軍事演習でHIMARSやATACMSを特に標的にしているのですか？

PLAの懸念は、その作戦ドクトリンに関係しています。ATACMSにより台湾は、中国軍の侵攻部隊が台湾海峡へ到達する前に、PLAの作戦準備地域、上陸部隊の集結地点、兵站拠点を脅かせるようになります。台湾軍はこれを「源頭打撃」と呼んでいます。

2025年12月の「正義使命2025」などのPLA演習では、兵士が模擬攻撃の手順においてHIMARS発射機を標的にする様子が具体的に示されました。

台湾が射程300キロメートルの精密火力によって福建省東部の沿岸を確実に脅かせるようになれば、PLAは壊滅的な損耗の危険を受け入れずに同地域へ上陸部隊を集中させることが難しくなります。その結果、部隊の分散、作戦の延期、さらに内陸部への移転を迫られる可能性があります。いずれも台湾の警戒時間を延ばし、「迅速かつ決定的」な侵攻ドクトリンを複雑にします。

●台湾の特別防衛予算が立法院で停滞した場合、ATACMS契約はどうなりますか？

2026年7月15日の製造契約は、署名時点で台湾の既存の対外有償軍事援助（FMS）信託基金から全額が拠出されています。このため、初期分の4億3940万ドルはすでに支出が確定しており、台湾国内の予算審議にかかわらず生産は進みます。

ただし、契約の総額面である8億9670万ドルに達するために必要な残り約4億5700万ドルについては、追加のFMS資金が必要です。支払いの原資となるのは、立法院で野党による度重なる審議の遅れに直面している台湾の特別防衛予算です。

ジョージ・メイソン大学の台湾セキュリティ・モニターは2026年3月、予算凍結によってほかのFMS案件でも支払い日程がすでに遅れていると報告しました。今回の契約の初期分は確保されていますが、契約全体への資金拠出は台湾の立法手続きに左右されます。

元記事: Pentagon Locks In $439M ATACMS Deal to Put Fujian in Taiwan’s Cross Hairs