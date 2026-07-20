*06:21JST 米国株式市場は続落、原油高やハイテクの低迷が響く

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

JUL17

Ｏ 66000（ドル建て）

Ｈ 66000

Ｌ 62860

Ｃ 65200 大証比-840（イブニング比+55）

Vol 9841



JUL17

Ｏ 65945（円建て）

Ｈ 65990

Ｌ 62785

Ｃ 65145 大証比-895（イブニング比+0）

Vol 39076

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.39円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京

エレク＜8031＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2322 6

6

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.02 -0.21 6512 6

2

8035 (TOELY) 住友商事 9.35 -0.32 1518

4

6758 (SONY.N) TDK 18.49 -0.14 3003 3

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.68 0.23 2871

3

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.02 948 -27.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.18 -0.20 4739 2

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.34 -0.42 5632 20

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.35 5005 30

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.20 0.18 7210 5

3

8001 (ITOCY) 丸紅 30.80 -0.06 500 -448

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.87 -0.45 8014 8

4

8031 (MITSY) 東京エレク 202.94 -9.26 65911 81

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12991 17

1

4568 (DSNKY) 第一三共 17.38 0.21 2822 3

1

9433 (KDDIY) 関西電力 7.00 -0.19 2273 -2

4

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.79 0.02 957 -945.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 0.20 1548 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 50.70 0.72 2058 7.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.48 0.39 6327 -2

0

6902 (DNZOY) ファナック 20.69 -0.47 6720 8

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.61 0.31 7343 1

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.76 0.27 2722 -7.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.40 -1.43 6236 3

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.12 -0.02 24553 5

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.15 0.42 5570 9

0

7741 (HOCPY) キヤノン 27.69 0.66 4497 3

1

6503 (MIELY) 三菱電機 66.89 -2.24 5431 6

1

6981 (MRAAY) 日東電工 19.97 -0.13 3243 2

1

7751 (CAJPY) 任天堂 11.06 0.23 7184 -11

0

6273 (SMCAY) SMC 21.61 -0.76 70185 95

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.07 0.02 330 0.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 40.80 -1.10 66255 147

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.74 -0.13 2069 -1

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.52 -0.35 4469 2

2

6702 (FJTSY) 富士通 20.39 0.36 3311 1

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.49 0.14 3732

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.47 -0.91 2512 18

3

8002 (MARUY) 三井物産 579.70 -3.21 4707 4

5

6723 (RNECY) ルネサス 11.98 -0.29 3891 6

9

6954 (FANUY) 京セラ 21.99 -0.03 3571 1

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.29 -0.39 1810 1

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.44 -0.31 4131 1

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.96 -0.54 6327 7

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.17 0.09 3628 -

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 -0.09 2462 -2

0

6857 (ATEYY) シスメックス 9.99 0.50 1622 -

6

4543 (TRUMY) テルモ 13.96 0.38 2267 -0.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.12 -0.40 1806 26.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.39円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4222 458 1

2.17

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.47 2512 183

7.86

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5005 300

6.38

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2384 -339.5 -1

2.47

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.70 1600 -67 -

4.02

「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52146.42 前日比：-406.55

始値：52426.46 高値：52610.97 安値：51986.74

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25520.24 前日比：-361.70

始値：25412.26 高値：25703.01 安値：25250.63

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7457.69 前日比：-76.08

始値：7447.52 高値：7498.47 安値：7431.26

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.07％ 米10年国債 4.546％

米国株式市場は続落。ダウ平均は406.55ドル安の52146.42ドル、ナスダックは361.7

0ポイント安の25520.25で取引を終了した。

対イラン衝突深刻化を受けた原油高を警戒し寄り付き後、下落。動画配信ネットフ

リックス（NFLX）の決算を嫌気した売りや半導体関連株の売りにおされ、相場は終

日軟調に推移し、終了した。セクター別では不動産管理開発が上昇した一方、半導

体・同製造装置が下落。

保険会社のトラベラーズ（TRV）は第2四半期の損失が警戒された程拡大しなかつた

ほか、純保険料引き受けが予想を上回り、上昇。エネルギー会社のシェブロン（CV

X）はイラクの油田に投資、石油パイプラインの再稼働を検討する企業連合に参画す

る計画が報じられ、上昇。手術設備メーカーのインテュイティブサージカル（ISR

G）は需要の伸びが弱く、売られた。中国のAI（人工知能）スタートアップが新AIモ

デルを発表し、半導体のエヌビディア（NVDA）などは競争激化を警戒し、軒並み下

落。

NY原油先物は83ドル手前まで上昇した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》