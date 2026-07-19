『FF14モバイル』世界配信が中止に、中国サービスも9月末で終了へ――データは全削除、返金対応は未発表

スクウェア・エニックスとテンセントは2026年7月17日、共同開発していたスマートフォン向けMMORPG『ファイナルファンタジーXIV モバイル（FFXIV Mobile）』の中国本土でのサービスを、同年9月30日をもって終了すると発表した。これに伴い、計画されていたグローバル展開も完全に中止となる。現時点で課金プレイヤーへの返金対応は発表されておらず、サービス終了後にすべてのキャラクターデータが削除される予定だ。

■突然のサービス終了とグローバル展開の中止

スクウェア・エニックスとテンセントは2026年7月17日、PCおよびコンソール向けの人気MMORPGをスマートフォン向けに最適化した『ファイナルファンタジーXIV モバイル』の中国本土でのサービスを、2026年9月30日11:00（中国標準時 UTC+8、日本時間12:00）をもって終了することを正式に発表した。これにより、計画されていた世界配信も完全に中止となる。ゲーム内で有償通貨を購入したプレイヤーに対する返金対応は現時点で発表されておらず、サーバー閉鎖後にはすべてのキャラクターデータが削除される予定だ。

ゲームの公式サイトに掲載された「FFXIV Mobile運営チーム」の署名入り発表文によると、スクウェア・エニックスとテンセントは「友好的な交渉の結果、ビジネス運営の調整と市場環境の変化に伴い、ライセンス契約を終了することを決定した」という。海外メディアのVGCが報じたところによると、この説明以上の具体的な理由は明らかにされていない。

■PC版の移植ではなく「完全な再構築」だったモバイル版の苦境

『ファイナルファンタジーXIV モバイル』は、PC版の単純な移植作品ではなかった。2024年11月の発表当時、ゲームメディアのSiliconeraが確認したところによると、人気モバイルゲーム『PUBG Mobile』の共同開発で知られるテンセント傘下のLightSpeed Studiosが、エオルゼアの世界をモバイル向けに一から完全に再構築したタイトルだった。

PC版の『ファイナルファンタジーXIV』は、6つの拡張パッケージにわたる600時間以上のコンテンツを月額13ドル（約2,106円、1ドル=162円換算）のサブスクリプション制で提供している。これに対し、2025年6月19日に中国でローンチされたモバイル版は、プレイ可能なジョブが9つのみで、コンテンツも『新生エオルゼア』のストーリーに限定されており、有償通貨の購入を中心とした基本プレイ無料（F2P）モデルを採用していた。PC版が10年以上にわたって築き上げてきた圧倒的なコンテンツ量とコミュニティの深さに対し、モバイル版はそのどちらも持ち合わせていなかった。

さらに、ローンチ直後から課金構造に対する批判が相次いだ。例えば、衣装などのゲーム内アイテムが12,800クリスタルに設定されているのに対し、購入できる通貨バンドルは9,800クリスタルが上限となっており、プレイヤーは必要以上の出費を強いられるか、2回に分けて購入せざるを得ない仕組みになっていた。PC版の比較的健全な経済設計に慣れ親しんだプレイヤーからは、初日から「搾取的である」との厳しい批判が寄せられていた。

■以前から囁かれていたサービス終了の予兆

今回のサービス終了発表は、動向を注視していた人々にとっては驚きではなかった。2026年2月、スクウェア・エニックスの公式フォーラムでは、モバイル版のプロデューサーが同作が赤字運営に陥っていることを認め、リソース不足を理由にグローバル展開の計画が棚上げされたことを明かしたと報告されていた。また、2025年11月に実施された「バハムート真成編」までのコンテンツを追加する大型アップデートを最後に、コンテンツの更新頻度は著しく低下していた。さらに、2024年11月の発表時から公開されていたグローバル版の公式サイトも、今回の正式発表の数週間前に閉鎖されていた。

■中国のプレイヤーへの影響と今後のスケジュール

サービス終了に向けた手続きはすでに始まっている。2026年7月17日18:00（中国標準時 UTC+8、日本時間19:00）をもって、ゲーム内での課金および新規ユーザー登録は停止された。既存のプレイヤーは引き続きログインして手持ちの通貨を使用できるが、新たな課金は行えない。サーバーおよび公式サイトを含むすべてのゲーム運営は、9月30日11:00（日本時間12:00）に停止する。その後、10月15日にはフォーラムとカスタマーサポートも閉鎖される予定だ。アカウントデータやキャラクター情報などのプレイヤー記録は、サーバー閉鎖後にすべて削除されるが、具体的な削除日程は明かされていない。

また、本作における返金対応は一切発表されていない。これは、同じくスクウェア・エニックスのモバイルタイトルで2026年10月6日にサービス終了を予定している『ファイナルファンタジーVII エバー危機（Ever Crisis）』が、台湾のプレイヤー向けに未使用の有償通貨の返金対応を発表しているのとは対照的である。中国本土で本作に課金したプレイヤーは、今後の追加発表がない限り、返金は期待できないとみられる。

■スクエニが直面するモバイルゲーム戦略の課題

『FFXIV モバイル』の終了発表は、スクウェア・エニックスにとって、わずか11日間のうちに発表された2つ目の大型『ファイナルファンタジー』モバイルタイトルのサービス終了となる。同社はわずか10日前の7月7日に『FFVII エバークライシス』の終了を発表したばかりだった。同作は2023年9月のローンチから約3年間運営されたが、同社が求めるクオリティの維持が困難であると判断された。

スクウェア・エニックスのモバイル事業における苦戦は、これら2タイトルにとどまらない。同社は2025年だけで4つのモバイルゲームのサービスを終了しており、2023年から2025年にかけて15タイトル以上のモバイルゲームが終了している。また、野心的なモバイルプロジェクトであった『キングダム ハーツ ミッシングリンク』は、長期の開発期間を経たものの、一度もリリースされることなく開発中止となった。同社がモバイル市場で直面している構造的な課題は、単一の製品の失敗ではなく、ビジネスモデルのミスマッチにある。長期的なストーリーテリングとサブスクリプションを前提としたプレミアムなIPは、モバイルゲームに求められる迅速なコンテンツ更新とガチャ課金モデルにうまく適合しないのだ。

このミスマッチは商業面だけでなく、技術面にも及ぶ。モバイルゲームのプレイヤーは2〜4週間ごとのコンテンツ更新を期待するが、PC版『FFXIV』の開発パイプラインは数ヶ月の開発期間を要する四半期ごとの大型パッチを前提としており、それを待ってくれる熱心な会員基盤に支えられている。この開発テンポをモバイルに移植し、同時にゲームエンジンや操作体系を一から再構築することは、開発チームにとって克服できない壁であったとみられる。

■本編『FFXIV Online』は堅調、Switch 2版も控える

モバイル版の終了は、本編である『ファイナルファンタジーXIV オンライン』には一切影響しない。本編は2024年1月時点で登録アカウント数が3000万人を超える、世界で最も活発なMMORPGの一つである。同フランチャイズの次の大きな節目は、2026年8月にアーリーアクセスが開始されるNintendo Switch 2版の登場だ。これはPC、PlayStation、Xboxとのクロスプラットフォームプレイに対応したフル移植版となる。Switch 2版のプレイにはNintendo Switch Onlineとは別に専用のサブスクリプションが必要となるが、既存のFFXIV加入者は50%割引で利用できる。さらに、2027年1月には第7弾となる最新拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: Evercold』の発売が予定されており、新たなストーリー「Godless Realms Saga」が開幕する。

モバイル版を待ち望んでいたグローバルなプレイヤーに対して、公式発表では期待に応えられなかったことへの直接的な謝罪が述べられた。しかし、より多くのプラットフォームに展開されるPCおよびコンソール版の本編は、今後もサービスを継続し、来年1月には新たな冒険を提供し続ける。

■注目ポイントQ&A

●『ファイナルファンタジーXIV モバイル』がサービス終了する理由は何ですか？

スクウェア・エニックスとテンセントは「ビジネス運営の調整と市場環境の変化」によるライセンス契約の終了を理由として挙げています。また、2026年2月時点で赤字運営に陥っていたことや、PC版のゲームシステムとモバイルゲームの課金・更新サイクルのミスマッチなども背景にあるとみられています。

●ゲーム内で購入した有償通貨の返金はありますか？

現時点で返金プログラムは発表されていません。未使用のゲーム内通貨は2026年9月30日のサービス終了まで使用できますが、それ以降はすべて削除されます。

●サービス終了後、キャラクターデータはどうなりますか？

2026年9月30日のサーバーシャットダウン後、アカウントデータやキャラクター情報を含むすべてのプレイヤー記録は永久に削除されます。データの引き継ぎや保存の仕組みは用意されていません。

●PC版やコンソール版の『FF14』本編も終了するのですか？

いいえ、本編である『ファイナルファンタジーXIV オンライン』は今回のモバイル版終了による影響を一切受けません。2026年8月にはNintendo Switch 2版のアーリーアクセス開始が予定されているほか、2027年1月には新たな拡張パッケージ『Evercold』の発売も控えており、サービスは継続されます。

元記事: Final Fantasy XIV Mobile Ends Before Global Launch: Character Data Deleted September