米ヒョンデ、2026年型EV「IONIQ 5 N」を約970万円に値下げ　NACSポート標準搭載でテスラ網に直接対応

米ヒョンデ（Hyundai Motor America）は2026年7月15日、EVのパフォーマンスフラッグシップモデル「IONIQ 5 N」の2026年モデルを発表した。ベース価格は従来モデルから6,300ドル（約102万円）引き下げられ、59,900ドル（約970万円）からとなる。さらに、北米充電規格（NACS）ポートをネイティブ搭載したことで、テスラの「スーパーチャージャー」ネットワークをアダプターなしで直接利用可能になった。

■価格改定とNACSポートのネイティブ採用

米ヒョンデは2026年型「IONIQ 5 N」のベース価格を、従来の66,200ドル（約1,072万円）から6,300ドル（約102万円、1ドル＝162円換算、以下同）引き下げ、59,900ドル（約970万円）に設定した。この大幅な値下げに加え、従来のCCS1ポートに代わり、北米充電規格（NACS）ポートをネイティブ採用した。これにより、オーナーはアダプターを使用することなく、北米で最大かつ信頼性の高いDC急速充電インフラであるテスラの「スーパーチャージャー」ネットワークを直接利用できるようになる。

これらの変更により、ヒョンデのパフォーマンスフラッグシップモデルのメーカー希望小売価格（MSRP）は、テスラ「Model Y Performance」との差がわずか270ドル（約4.4万円）にまで縮まった。さらに、対応する充電設備を使用した場合、IONIQ 5 Nはテスラ車を大幅に上回る速度で充電可能だという。

2026年型IONIQ 5 Nは、今夏後半に全米のディーラーに到着する予定だ。配送手数料1,600ドル（約26万円）を含めた実質的なスタート価格は61,500ドル（約996万円）となる。

■航続距離の差を補う「800V充電アーキテクチャ」

IONIQ 5 Nの米国環境保護庁（EPA）基準の航続距離は221マイル（約356km）であり、一見すると弱点のように思えるかもしれない。しかし、同車が採用する「E-GMP（Electrified Global Modular Platform）」の実力を知れば、その見方は変わる。

E-GMPは800Vのシステム電圧に対応しており、最大350kWのDC急速充電を受け入れることができる。一方、テスラ Model Y Performanceはスーパーチャージャー網において最大250kWに制限される。この最大出力の差により、IONIQ 5 Nは航続距離がModel Yより85マイル（約137km）短いものの、同等の充電時間でほぼ同じ走行距離分の電力を補給できる。

E-GMPプラットフォームは、内蔵 of 昇圧コンバーターによって充電器の400V出力をバッテリー側で800Vに昇圧する。そのため、充電ステーション自体が400V対応か800V対応かに関わらず、350kWのDC急速充電器から最大の電力を引き出すことが可能だ。実際の検証でも、IONIQ 5 Nは対応する350kW充電器を使用すれば、約18分でバッテリー残量10%から80%まで充電できることが確認されている。84kWhのバッテリーは、充電セッションの大部分で高い電力を維持できるよう設計されており、充電速度が急激に低下することはない。

これに対し、EPA基準で最大306マイル（約492km）の航続距離を持つModel Y Performanceは、81kWhのバッテリーと400Vアーキテクチャを採用している。スーパーチャージャーでの最大受入電力は250kWであり、15〜18分間の充電で追加される航続距離はIONIQ 5 Nと同等だが、ピーク時の出力上限は低い。結果として、高速道路での充電休憩において、両車の実用上の差は航続距離の数値ほど大きくないと言える。

ヒョンデ・モーター・ノースアメリカの製品企画ディレクター、リッキー・ラオ氏は「2026年型IONIQ 5 Nは、当社がこれまでに提供してきたモデルの中で最も高い評価を得ている一台だ。妥協のない卓越したパフォーマンス、テクノロジー、そしてイノベーションを、より多くのドライビング愛好家が手の届く価格で提供する」と述べている。

■2026年モデルの変更点：NACSと進化したドリフトモード

価格改定に加え、2026年モデルにはハードウェアとソフトウェアのアップデートが施されている。最も重要な変更はNACSポートの採用だ。ヒョンデのEVは2025年3月からテスラのスーパーチャージャーネットワークを利用可能になっていたが、従来のIONIQ 5 NオーナーはCCS-NACS変換アダプターを必要としていた。2026年モデルでは直接プラグを差し込むことができる。なお、従来の充電スタンドとの互換性を維持するため、AC（普通充電）およびDC（急速充電）用のCCS-NACS変換アダプターも同梱される。

2026年7月時点で、米国全土には3万7,000口以上のテスラ・スーパーチャージャー（DC急速充電）が設置されており、これは米国の公共DC急速充電容量の過半数を占める。そのうち3分の2以上がテスラ以外のEVに開放されている。2026年型IONIQ 5 Nの購入者は、アダプターや面倒な手続きなしでこのネットワークを利用でき、不慣れな土地でも充電場所を探す不安から解放される。

NACSは、自動車技術者協会（SAE）によって「SAE J3400」として規格化されており、テスラから独立したオープンな標準規格となっている。フォード、GM、リヴィアン、BMW、ステランティスなど、北米でEVを販売する主要メーカーのほぼすべてがNACSの採用を表明している。

また、ソフトウェア面では「Nドリフトオプティマイザー」が従来の単一モードから10段階の個別選択式へと拡張された。これにより、後輪のトルク配分をより細かく制御できるようになり、プロのチューニングツールに近い感覚で、マイルドなオーバーステアから本格的なドリフトまで段階的な調整が可能になった。

その他のアップデートとして、120V（レベル1）と240V（レベル2）の両方に対応するポータブル充電ケーブルが標準装備されたほか、車内カメラを使用した「前方注意警告（FAW）」の追加、後席窓のワンタッチ式パワーウィンドウ化、新色「パフォーマンス・ブルー・パール」の追加が行われている。

■維持されたパフォーマンススペック

2026年型IONIQ 5 Nは、高い評価を得たパフォーマンススペックをそのまま維持している。前後2モーターの全輪駆動（AWD）パワートレインは、通常時で601馬力、オーバーブースト機能「Nグリンブースト」作動時には最大641馬力を発生する。最大トルクは560lb-ft（約759Nm）に達し、0-60マイル（約96.6km/h）加速は3.5秒未満を誇る。

また、モーターのトルク出力を制御して8速デュアルクラッチトランスミッションの挙動を再現する「N e-Shift」システムを搭載。疑似的な変速ショックや、仮想の「ギア」に応じたトルクカーブ、さらに「Nアクティブサウンド+」によるエンジン音風のサウンド演出を組み合わせ、機械的なトランスミッションを持たないEVでありながら、エモーショナルな運転感覚を提供する。このシステムはニュルブルクリンクでの過酷なテストを経て開発されたもので、単に一様なトルクを提供するだけのEVとは一線を画す。

足回りには、ワイドトレッド化されたシャシー、低い車高、21インチ鍛造ホイールにピレリP Zeroタイヤ（275サイズ）、強化されたブレンボ製ブレーキ、およびサーキット走行に耐えうる冷却システムなど、本格的なハードウェアが奢られている。ヒョンデは、今回の値下げにあたってパフォーマンス関連のハードウェアを一切簡素化していないことを強調している。

■連邦税額控除の終了に伴う価格戦略

今回の6,300ドル（約102万円）の値下げは、米国の「One Big Beautiful Bill Act」に基づき、最大7,500ドル（約122万円）の連邦EV税額控除（New Clean Vehicle Credit）が2025年9月30日に終了したことへの対抗措置である。ヒョンデはラインナップ全体で価格調整を行っており、標準のIONIQ 5では最大9,800ドル（約159万円）の値下げを実施したほか、金利0%キャンペーンなどを展開している。

特にIONIQ 5 Nに関しては、標準モデルやIONIQ 9などが製造されるジョージア州の「メタプラント・アメリカ」ではなく、韓国の工場で生産されている。そのため、もともと連邦税額控除の対象外であり、メーカー希望小売価格（MSRP）の直接引き下げが、ヒョンデが取れる最大の販売促進策であった。

この戦略は功を奏しており、ヒョンデは2026年上半期に米国で20,679台のIONIQ 5を販売し、税額控除終了後も前年同期比8.3%増を記録。米国で3番目に売れているEVとなっている。

■テスラ Model Y Performanceとの比較

目的地配送手数料を含まない59,900ドル（約970万円）という価格により、2026年型IONIQ 5 Nは、手数料等を含むスタート価格が約59,630ドル（約966万円）のテスラ Model Y Performanceとほぼ同等の価格帯となった。

Model Y Performanceは、EPA基準で306マイル（約492km）という優れた航続距離を誇り、日常の長距離通勤や高速道路での移動が多いユーザーにとって実用的な選択肢だ。また、サーキット走行よりも日常の快適性や静粛性を重視した設計となっている。

一方、IONIQ 5 Nは、Model Y Performanceの約510馬力を大きく上回る最大641馬力を発揮し、サーキット走行に対応する数々の専用技術を備えている。さらに、800Vの充電アーキテクチャにより、対応する急速充電器での充電時間を短縮できる強みがある。なお、2026年型のModel Y Performanceからは、利用者が極めて少なかったというデータに基づき「トラックモード」が廃止されている。

■注目ポイントQ&A

●2026年型のヒョンデ IONIQ 5 Nは、アダプターなしでテスラのスーパーチャージャーを利用できますか？

はい、利用できます。2026年型IONIQ 5 Nは、従来のCCS1ポートに代わり、テスラ車と同じNACS（SAE J3400）ポートを標準搭載しています。そのため、アダプターなしで直接スーパーチャージャーに接続できます。また、従来のCCS規格の充電スタンドも利用できるよう、CCS-NACS変換アダプターが同梱されています。

●テスラ Model Y Performanceと比較して航続距離が短いことは、長距離ドライブで不利になりますか？

充電インフラの利用状況によります。IONIQ 5 Nは800VのE-GMPアーキテクチャを採用しており、対応する350kWの急速充電器を使用すれば約18分で10%から80%まで充電可能です。一方、Model Y Performanceは最大250kW制限となります。実用上、高速道路での充電時間は両車で大きな差はありませんが、1回の充電で250マイル（約402km）以上をノンストップで走る必要がある場合は、航続距離の長いModel Y Performanceの方が有利になります。

●なぜヒョンデはIONIQ 5 Nを6,300ドル（約102万円）も値下げしたのですか？

米国の連邦EV税額控除（最大7,500ドル）が2025年9月30日に終了したためです。IONIQ 5 Nは韓国で生産されているため、もともとこの税額控除の対象外でしたが、市場での競争力を維持するために、ヒョンデはメーカー希望小売価格（MSRP）を直接引き下げる決定を下しました。

●IONIQ 5 Nと姉妹車のキア EV6 GTの違いは何ですか？

両車は同じE-GMPプラットフォームを共有しており、基本的な動力性能は近いですが、IONIQ 5 Nはヒョンデの「N」部門による本格的なサーキット向けのチューニングが施されています。10段階の「Nドリフトオプティマイザー」や、8速DCTの挙動をシミュレートする「N e-Shift」など、より走りの楽しさに特化した専用機能が多数搭載されています。

元記事: IONIQ 5 N Price Drops to $59,900 as Hyundai Adds Native Supercharger Support