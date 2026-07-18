サウジPIF主導の米ゲーム大手EA買収、EUは7月中に承認の見通し　焦点は米CFIUS審査

サウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」が主導する、米ゲーム大手エレクトロニック・アーツ（EA）の550億ドル（約8兆9100億円、1ドル＝162円換算）規模の買収計画について、欧州委員会はEUの競争法と外国補助金規則に基づく2件の承認を7月中に与える見通しだ。ロイターが7月17日に報じた。ただし、米国の対米外国投資委員会（CFIUS）による国家安全保障審査はまだ完了しておらず、2026年9月28日の契約上の最終期限までに結論が出る保証はない。史上最大規模のレバレッジド・バイアウト（LBO）として発表された本件には、依然として不確実性が残っている。

■史上最大規模のLBO、いまだ完了せず

2025年9月29日に発表された、PIF、シルバーレイク、ジャレッド・クシュナー氏のアフィニティ・パートナーズによるEAの買収計画は、550億ドル（約8兆9100億円、1ドル＝162円換算）規模である。発表時点で、2007年のTXUエナジーの450億ドルでの買収を上回る史上最大のLBOとして位置付けられた。EAの株主は2025年12月、ほぼ満場一致でこの取引を承認した。取引の枠組みではPIFが93.7％を保有する支配株主となり、シルバーレイクとアフィニティ・パートナーズは非支配の少数持分を保有する。

当初、この買収は2026年6月30日までに完了する見通しだったが、その日までには成立しなかった。その後、契約上の最終期限（アウトサイド・デート）は2026年9月28日に延長された。契約には10億ドル（約1620億円）のリバース・ブレークアップ・フィーが設定されており、規制当局の承認を得られず買収が成立しなかった場合、買収側のコンソーシアムはEAに同額を支払う。

■EUの承認が意味するものと、その限界

ロイターが7月17日、事情に詳しい関係者の話として報じたところによると、欧州委員会は予備審査期間が終了する7月30日に、外国補助金規則（FSR）に基づいて買収を承認する見通しだ。これとは別に、7月22日に終了する競争法上の審査でも、無条件で承認されるとみられている。

EUの外国補助金規則は2023年1月に発効し、職権による調査については同年7月から適用された。今回のような買収に関する届出義務は同年10月に始まった。この規則は、EU域外の政府資金を背景とする企業が、EU加盟27カ国の域内市場で企業を買収する際、不当な競争上の優位性を得ることを防ぐために設けられた。

買収対象企業のEU域内売上高が5億ユーロ以上で、かつ買収側が過去3年間にEU域外の政府から5000万ユーロ以上の資金拠出を受けている場合、届出が必要となる。約1兆ドル（約162兆円）の運用資産を持つサウジアラビアの政府系ファンドであるPIFは、この枠組みに明確に該当する。

同じロイターの報道によると、中東の政府系組織が関わった過去の2案件は、長期にわたるフェーズ2調査と是正措置を経て承認された。アブダビ国営石油会社（ADNOC）によるドイツの化学会社コベストロの買収と、UAEの通信グループe&によるチェコ企業PPFの一部事業の買収である。

PIFによるEA買収がフェーズ2調査に移行せず、25営業日の予備審査期間内に承認されれば、湾岸諸国の政府系資金が関わる欧州のM&Aにとって、従来より明確に円滑な前例となる。

■最大の関門「CFIUS」に注目すべき理由

一方、この買収を巡るこれまでの議論で一貫して過小評価されているのが、米国での審査状況である。財務長官が議長を務め、外国資本による米国企業の買収が国家安全保障に及ぼす影響を審査する省庁間委員会、対米外国投資委員会（CFIUS）は、まだ審査を終えていない。2026年9月28日の契約上の最終期限までに審査が完了する保証もない。

米国では、ハート・スコット・ロディノ（HSR）法に基づく反トラスト審査をすでに通過している。しかし、CFIUSは性格の異なる審査である。反トラスト審査が取引による市場競争の低下を問題とするのに対し、CFIUSは外国の支配下に入ることで米国の国家安全保障上のリスクが生じるかを検討する。EAの買収については、規制当局への書簡などで2つの具体的な懸念が公に示されている。

1つ目はデータである。EAは、世界で数億人のプレイヤーが利用するライブサービス型オンラインゲームを運営し、行動データ、通信データ、決済情報、アカウント識別子などを大規模に収集している。ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が支配し、サウジ国家に直接責任を負う政府系ファンドがこのデータ基盤を所有することは、まさにCFIUSが審査対象とする種類のリスクである。リチャード・ブルーメンソール上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員も、2025年10月にスコット・ベセント財務長官へ送った書簡でこの問題を取り上げた。

2つ目はテクノロジーである。EAは、ライブサービス型プラットフォームやゲーム開発工程に組み込む人工知能（AI）技術を開発している。2025年10月、全米通信労働組合（CWA）は連邦取引委員会（FTC）とCFIUSに書簡を送り、外国資本の下に置かれるEAのAI開発を国家安全保障上の懸念として明示した。

ブルーメンソール、ウォーレン両上院議員は同月、CFIUSにこの取引を「徹底的に審査」するよう求めた。書簡では、PIFの戦略について、ゲームへの投資を通じてサウジアラビアの国際的なイメージを正常化し、文化的影響力を拡大するとともに、数十億人のつながり方や交流を形作る領域で影響力を得ようとするものだ、との研究者による評価を引用している。

2026年1月の金融業界メディアの報道で引用された元米財務省当局者は、CFIUSが買収を全面的に阻止する可能性は低いものの、リスク緩和措置を求める可能性があると分析した。

市場もこの不確実性を注視している。2026年7月初旬時点で、EA株は1株当たり210ドルの買収価格を約7～9ドル下回る水準で取引されていた。この差には、CFIUS審査を巡ってなお残る不確実性が反映されている。

■サウジのゲーム戦略とプレイヤーへの影響

PIFとサウジアラビアの「ビジョン2030」にとって、今回のEA買収は、同ファンドによるこれまでのゲーム投資とは質的に異なる。

PIF傘下のサビー・ゲームズ・グループ（Savvy Games Group）は、任天堂、バンダイナムコ、ネクソン、コーエーテクモ、スクウェア・エニックスの株式をそれぞれ約10％保有している。これらの持分は最近、120億ドル規模の移管によってサビーに集約された。また、サビーはESL FACEITの運営権を持つほか、傘下のScopelyを通じてNianticのゲーム事業を所有している。サビーが支配するScopelyは、モバイルゲーム『Monopoly Go』を手がけるパブリッシャーで、49億ドルで買収された。

これまでの投資はおおむね受動的な財務投資だった。しかし、EAの93.7％を保有することは受動的な投資ではない。欧米の大手AAAゲームパブリッシャーの一角を経営支配し、採用、ゲーム内容の方向性、各フランチャイズへの投資サイクル、役員報酬などを直接左右することになる。

EAの2026年度のネットブッキングは、『バトルフィールド6』がシリーズ史上最高の実績を上げたことなどにより、前年比9％増の80億2600万ドル（約1兆3002億円）と過去最高を記録した。純売上高は75億3100万ドル（約1兆2199億円）だった。一方、純利益は前年の11億2100万ドルから8億8700万ドル（約1437億円）へ21％減少した。この収益性の差は、LBOに伴う債務負担を考えるうえで重要である。

今回のLBOは、約360億ドル（約5兆8320億円）のエクイティと約200億ドル（約3兆2400億円）の債務で賄われ、JPモルガン・チェースが債務のシンジケーションを主導する。CreditSightsは、買収完了時のレバレッジをEAのグロス利益の約6倍と見積もった。過去の例では、この水準の債務を返済するため、買収後4～7年間にわたって継続的なコスト削減が必要となる。

その動きは、買収が完了する前からすでに始まっている。EAでは2026年に少なくとも3回のレイオフが確認された。最初に『Skate』と『バトルフィールド6』の開発者が対象となり、続いて全社で約300のポジションが削減された。さらに同年6月には、信頼・安全チーム、ファン向けカスタマーサポート、IT、採用部門を対象とするレイオフが実施された。これらはEAのオンライン・マルチプレイヤー環境をモデレーションし、機能させる役割を担う部門である。

直近のレイオフでは、インド・ハイデラバードのEAオフィスで働いていた12人が、自身の解雇について公に投稿した。中には勤続10年を超える従業員もいた。アンドリュー・ウィルソンCEOは2025年10月、従業員に対して人員に「即時の変更」はないと説明していた。

この取引を研究する学術関係者は、PIFによるエンターテインメントやスポーツへの投資を「ゲームウォッシング（game-washing）」と表現している。これは、サウジアラビアによるLIVゴルフやプレミアリーグのサッカークラブへの投資に向けられてきた「スポーツウォッシング」批判と同様に、世界的に人気のある娯楽との結び付きを利用して、同国の人権記録に対する国際的な見方を変えようとするソフトパワー戦略だとする評価である。

■9月28日までにCFIUSの承認が得られない場合

2026年9月28日というアウトサイド・デートは、買収を完了しなければならない期限ではない。いずれかの当事者が、ブレークアップ・フィーを発生させることなく取引から離脱できる最終日である。

9月28日時点でもCFIUSが審査を続けており、当事者が結論を受け取っていない場合、当初の6月30日の期限を過ぎた際と同じように、双方の合意によって期限を再び延長できる。あるいは、いずれか一方が契約の終了を選ぶこともできる。ただし、10億ドルのリバース・ブレークアップ・フィーは、規制上の理由がないままコンソーシアムが離脱することへの抑止要因となる。

一方、契約上の期限を延長することと、CFIUSの審査手続き自体を延長することは別の問題である。審査の結果、大統領に買収の阻止を勧告する判断が示された場合、コンソーシアムはリスク緩和条件を受け入れるか、買収を禁止されるかという選択に直面する。元財務省当局者による「全面的な禁止の可能性は低い」との見方は基本シナリオを示すものであり、保証ではない。

■1万4600人の従業員が直面する現実

EAの最新の年次SEC提出書類によると、2026年3月31日に終了した会計年度時点のグローバル従業員数は約1万4600人である。買収が成立すれば、この従業員は、国家元首が議長を務める政府系ファンドが過半数を所有する企業の経営陣の下で働くことになる。

サウジアラビアの「ビジョン2030」は、サビー・ゲームズ・グループを通じたゲーム投資に約380億ドル（約6兆1560億円）を割り当てている。PIFの国際投資担当デピュティ・ガバナーであるトゥルキ・アルノワイセル氏は、政府系ファンドによる長期志向の資本によって、EAは四半期ごとの業績圧力よりも、長期的なフランチャイズ構築を優先できると主張してきた。同氏は、その使命を支援するうえで「PIFは世界のゲームおよびeスポーツ分野で独自の立場にある」と述べている。

これに対する反論は、2026年に買収成立前のレイオフが3回行われた事実によって示されている。すなわち、株式を誰が所有するかにかかわらず、LBOの債務構造そのものが四半期ごとの圧力としてすでに機能している、というものだ。CreditSightsが示したグロス利益の約6倍というレバレッジは、PIFの意図に対する評価ではなく、計算上の問題である。

■注目ポイントQ&A

●EAの買収はいつ完了しますか？

2026年7月17日時点で、具体的な完了日は公表されていません。EUでは、7月30日までに競争法と外国補助金規則に基づく両方の承認が得られる見通しです。一方、実質的に残された唯一の規制上の関門である米CFIUSの審査は完了しておらず、契約上の最終期限は9月28日です。元財務省当局者は全面的に阻止される可能性は低いとみていますが、リスク緩和条件が課される可能性はあります。市場では2026年後半の完了が基本シナリオとされていますが、確定していません。

●CFIUSはEA買収の何を問題視していますか？

公に示されている主な懸念は2つあります。1つ目は、EAのライブサービス型ゲームが世界の数億人のプレイヤーから収集する行動データ、決済記録、通信データなどです。サウジ国家の所有下に入れば、理論上、こうしたデータがサウジアラビアの情報当局からの要求対象となる可能性があります。2つ目はEAのAI技術開発です。全米通信労働組合（CWA）は2025年10月にCFIUSへ送った書簡で、この点を具体的に指摘しました。ブルーメンソール、ウォーレン両上院議員の書簡でも、エンターテインメント・プラットフォームに組み込まれる新たなAI能力へ外国政府がアクセスすることへの懸念が示されています。

●サウジ傘下に入った後、EA Sports FCやSims、Battlefield、Apex Legendsはどうなりますか？

買収発表時に確認された内容によると、PIFは、EAが引き続きカリフォルニア州レッドウッドシティの本社を拠点とし、アンドリュー・ウィルソンCEOの下で運営され、フランチャイズの方向性も変更しないと表明しています。ただし、買収成立後もその方針が維持されるのか、また債務返済の負担が本格化した後にどうなるのかは未確定です。買収成立前にすでに3回のレイオフが行われており、これらのゲームのオンライン環境をモデレーションする信頼・安全部門の従業員も削減対象となりました。

●EUの外国補助金規則（FSR）とは何ですか？なぜ今回適用されるのですか？

2023年1月に発効したFSRは、EUの競争法に存在していた空白を埋めるための規則です。EUの国家補助規則は加盟国政府からの補助を対象としていましたが、EU域外の政府による資金支援は十分な審査対象となっていませんでした。FSRでは、EU域外の政府から多額の資金提供を受ける企業が、EU域内売上高5億ユーロ以上の企業を買収する場合などに、欧州委員会への届出を求めています。約1兆ドルの運用資産を持つ政府系ファンドのPIFは、この規則の対象に明確に該当します。欧州委員会は、PIFの資金が政府の支援を受けない買収者に対する不当な競争上の優位性をコンソーシアムにもたらす「市場を歪める補助金」に当たるかを審査しています。関係者によると、欧州委員会はこれに該当しないと判断し、7月30日までにフェーズ2の本格調査へ移行せず買収を承認する見通しです。

元記事: EA Buyout Clears EU Subsidy Gate as US National Security Review Runs to Late September