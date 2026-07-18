*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2レーザーテック、野村マイクロ・サイエンス、アドテックプラズマテクノロジーなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

JX金属＜5016＞ 3558 -294

AI関連株の中心銘柄の一角として売り。

レーザーテック＜6920＞ 41890 -4480

ASML株は上昇も全般半導体株安の流れで。

アドバンテスト＜6857＞ 27505 -2135

米SOX指数は4％の下落に。

リガク＜268A＞ 2266 -140

キオクシアの大幅下落につれ安も。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3850 -400

サムスン電子などの株安が響き。

武蔵精密工業＜7220＞ 3030 -340

AIインフラ関連の下げきつい。

村田製作所＜6981＞ 7632 -768

MLCC関連には引き続き売り優勢。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2480 -230

ボーイング株安なども逆風か。

メイコー＜6787＞ 22630 -2170

全般AI関連株安に押される。

MHグループ＜9439＞ 247 +10

AI関連事業などの推進へ子会社設立。

倉元製作所＜5216＞ 184 +27

東北電力とペロブスカイト太陽電池の性能評価を開始と。

Bitcoin Japan＜8105＞ 99 -36

第三者割当によるCBと新株予約権を発行。

アドテックプラズマテクノロジー＜6668＞ 3125 -700

半導体関連株下落につれ安。

テクノフレックス＜3449＞ 4910 -470

上方修正後は出尽くし感が続く。

フェローテック＜6890＞ 7010 -990

全般半導体株安で売り先行。

東京衡機＜7719＞ 458 -55

決算評価の買いにも一巡感で。

北川精機＜6327＞ 3910 -660

AI関連株安の流れに押される。

日本電子材料＜6855＞ 5960 -660

プライム市場の半導体株安の流れ受ける。

ビタブリッドJ＜542A＞ 1084 +44

株主優待制度を導入すると発表。

ニフティライフ＜4262＞ 1326 -23

AI技術と独自のアルゴリズムを提供するACSHUと

包括的パートナーシップで合意。上値は重い。

アスタリスク<6522> 1308 -191

第3四半期累計の営業損益が0.41億円の赤字となり

16日ストップ安。17日も売り優勢。

オーバーラップ<414A> 809 +8

26年8月期業績予想を下方修正し16日急落で押し目買い誘う。

TMH<280A> 1103 -300

26年11月期業績予想を下方修正し16日ストップ安の売り地合い継続。

インフキュリオン<438A> 811 -9

次世代カード発行プラットフォームなどがセブン銀行<8410>の

親子向け教育サービスの決済基盤に採用。上昇して始まるが買い続かず。

TWOST<7352> 344 -29

第3四半期累計の営業利益が32.3％減で16日売られる。17日も売り先行。

JSH<150A> 542 +80

16日ストップ高の買い人気が継続。

メタリアル<6182> 445 -50

第1四半期営業損益が0.35億円の赤字が引き続き売り手掛かりに。

アドベンチャー<6030> 1494 +9

総合旅行予約サイト「skyticket」のスマートフォンアプリの

累計ダウンロード数が2500万を突破。上値は重い。《CS》