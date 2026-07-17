【AAIC 2026】タウ標的薬が第2相試験で初の臨床シグナル、レカネマブの自宅注射承認や血液検査も進展

ロンドンで開催されたアルツハイマー病協会国際会議（AAIC 2026）は7月15日に閉幕した。バイオジェンが開発中のタウ標的薬「ジラネルセン」が、第2相ランダム化試験で認知機能低下を抑制する可能性を示す初の臨床シグナルを示したほか、レカネマブの自宅投与可能な皮下注射製剤が米国で承認され、血液検査による早期検出も日常診療への導入に近づいている。ただし、ジラネルセンは主要評価項目を達成しておらず、血液検査で発症前の病理を検出できても、その段階で使用できる承認済み治療法はまだない。今回示されたのは単独の画期的成果ではなく、「治療標的の多様化」「投与方法の進歩」「早期検出」という3つの進展が重なったことによる、アルツハイマー病の発見・治療方法の構造的な変化である。

■タウ標的薬がヒト臨床試験で初のシグナルを示す

アルツハイマー病の2大病理学的特徴として、アミロイド斑とタウの神経原線維変化が確立されてから35年がたつ。これまでタウは、独立した治療標的というより、アミロイド蓄積の下流で生じる結果として扱われてきた。今回、タウを直接標的とすることで認知機能低下を遅らせ得ることを示す、初の第2相ランダム化試験のエビデンスが得られた。

バイオジェン（Biogen）は7月14日、開発中のアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）製剤「ジラネルセン（diranersen、開発コード：BIIB080）」の第2相CELIA試験について、5月に公表した主要結果を補完する全データを発表した。ジラネルセンは、神経細胞内のMAPTメッセンジャーRNA（mRNA）と相補的に結合するよう設計された短い合成核酸である。結合後は、DNAとRNAの複合体に含まれるRNA鎖を分解する酵素RNase Hを呼び込み、タウ蛋白へ翻訳される前にmRNAを分解する。

これにより、タウ蛋白の産生を遺伝子発現の段階から継続的に抑制し、神経細胞内で神経原線維変化を形成するタウと、神経細胞間を広がる細胞外タウの双方に作用する。主として凝集した細胞外タウを標的とし、その多くが臨床試験で有効性を示せなかった従来のタウ抗体薬とは、作用機序が大きく異なる。

CELIA試験には、アミロイド病理が確認され、抗アミロイド療法を受けたことのない初期アルツハイマー病患者416人が参加した。対象には、軽度認知障害または軽度認知症の患者が含まれた。

試験では、6カ月ごとに60mg、6カ月ごとに115mg、3カ月ごとに115mgを投与する3つの用法が検討された。いずれも腰椎穿刺による髄腔内投与である。CELIA試験のバイオマーカー結果によると、全用量群で脳脊髄液（CSF）中の総タウがベースラインから平均50～65％減少し、脳の各領域を対象としたタウPET画像でも対応する減少が認められた。

■用量反応関係を示せず、主要評価項目は未達

臨床的なシグナルが最も強かったのは、最小用量の群だった。6カ月ごとに60mgを投与した群では、18カ月間のCDR-SB（臨床的認知症重症度判定尺度・ボックス合計）の悪化が、プラセボ群に比べて26％遅く、群間差は0.54ポイントだった。

一方、より高い2つの用量群では、この遅延は認められなかった。CELIA試験の主要評価項目は、投与量が増えるほど効果も大きくなるという用量反応関係を示すことだったため、同試験は主要評価項目を達成できなかった。用量反応のパターンは確認されなかった。

この結果を受け、バイオジェンの株価は7月14日に約8％下落した。バイオジェンとアルツハイマー病協会（Alzheimer's Association）は、データをやや異なる観点から評価している。

バイオジェンは、用量反応関係が認められなくても、バイオマーカーと臨床データを総合すれば、タウ標的作用機序の概念実証になると主張し、ジラネルセンを第3相開発へ進める方針を発表した。アルツハイマー病協会も声明で、今回の結果は「タウを標的とすることで認知機能低下を遅らせ得ることを示す初のエビデンス」だと述べた。

ジラネルセンの投与方法は、臨床上の負担も伴う。腰椎穿刺による髄腔内注射は、静脈内点滴より負担が大きく、今回、自宅投与できる製剤が承認されたレカネマブと比べると、患者の負担はさらに大きい。

CELIA試験で頻繁に報告された有害事象は、処置に伴う痛み、腰椎穿刺後症候群、錯乱状態だった。錯乱状態の多くは、投与後1週間以内に解消した。重篤な有害事象は試験した最高用量でより多く、60mg群が第3相試験の有力候補であることを補強する結果となった。

なお、ジラネルセンでは、抗アミロイド抗体薬の使用を難しくしてきた重大な安全性上の懸念であるアミロイド関連画像異常（ARIA）は観察されなかった。これは、同剤がタウのみを標的とする作用機序によるものと考えられる。

■多様化するタウ標的治療のパイプライン

ジラネルセンは臨床開発が最も進んでいるタウ標的療法だが、AAIC 2026ではほかの候補も報告された。エーザイ（Eisai）は、開発中の抗タウ抗体「エタラネツグ（etalanetug、開発コード：E2814）」に関する知見を発表した。

エタラネツグは、血漿中のeMTBR-tau243を減少させた。eMTBR-tau243はタウの神経原線維変化を反映するバイオマーカーで、健康な成人ではほとんど認められず、この発表では常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病患者で検出されたとされる。

また、抗タウ療法によって、常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病患者のCSF中p-tau205が減少したことを示す初の報告でもある。これは、mRNAを抑制するジラネルセンとは別のアプローチによるバイオマーカー上の節目となった。

AAIC 2026の開会全体講演を行ったデナリ・セラピューティクス（Denali Therapeutics）のライアン・ワッツCEOは、タウ低下薬を神経変性疾患研究の重要な領域として取り上げた。同社の「DNL628（OTV:MAPT）」は、同社のOligonucleotide TransportVehicle技術を利用してタウ標的薬を送達する。第1b相試験では2026年前半に患者への投与が行われ、バイオマーカーによる概念実証データは2027年に得られる見込みである。

ボイジャー・セラピューティクス（Voyager Therapeutics）は、血液脳関門を通過してタウ蛋白を標的とするよう設計されたアデノ随伴ウイルス（AAV）遺伝子治療薬「VY1706」について発表した。同剤は臨床試験を開始するためのINDクリアランスを最近取得した。

AAIC 2026で示されたタウ標的薬のパイプラインには、ASO、抗体、オリゴヌクレオチド輸送技術、AAV遺伝子治療という、少なくとも4種類の技術的アプローチが含まれる。抗体薬の失敗が続いてきたことを踏まえると、治療標的が正しかったとしても、どの方法で介入するかが極めて重要であることを示している。

■用量反応関係がなかったことは何を意味するのか

CELIA試験で用量反応曲線が認められなかったことは、試験結果の成否を超えて科学的に重要である。タウの減少量と臨床的利益との関係が、そもそも直線的なのかという、未解決の問題を提起しているためだ。

60mg群ではCSF中タウが50～65％減少し、高用量群ではさらに大きく減少した。しかし、バイオマーカーの変化に比例して臨床効果が大きくなることはなかった。

これは、一定量を超えてタウを抑制しても臨床的利益が増えない「上限効果」が存在する可能性を意味する。あるいは、mRNAを分解してタウ産生を抑制する方法が、ほかの作用機序とは異なる有効性の特性を持つ可能性もある。数十年かけてタウ病理が蓄積する疾患を、18カ月間の試験で評価することの限界が結果に表れた可能性も否定できない。

第3相試験では、CELIA試験のデータから単一の用量を選び、より多くの参加者と長期の追跡によって、この臨床シグナルを確認することになる。

2026年4月に公表されたコクランのシステマティックレビューは、17件のランダム化比較試験、計2万人超の患者データを統合した。その結果、承認済みの抗アミロイド抗体薬はアミロイド斑を効率よく除去するものの、大半の患者における認知機能上の利益は限定的だとされた。

これはアミロイド研究を否定するものではなく、アミロイドの除去だけではアルツハイマー病の進行を止めるのに十分ではないことを示している。ジラネルセンは、レカネマブやドナネマブに置き換わる薬としてではなく、将来的に併用される薬として位置付けられている。早期にアミロイドへ介入して病理の連鎖を抑え、その後、タウを抑制して下流で起こる神経細胞死を遅らせるという考え方である。

■レカネマブ承認から3年、実臨床データが明らかに

臨床現場に最も直接的な影響を与える発表は、2023年のFDA承認以降、レカネマブを実臨床で検証した最も包括的な研究とされる「LEADER試験」の結果だった。

AAIC 2026で7月14日に発表された結果によると、レカネマブ（製品名：レケンビ）による治療を平均17カ月間受けた初期アルツハイマー病患者のうち、約83％の状態が安定または改善した。内訳は、安定が75.9％、改善が6.6％だった。結果は、性別、人種、民族、APOE遺伝子型のすべてで一貫していた。

この人口統計学的な一貫性は、約83％という数値そのものにとどまらない意味を持つ。アルツハイマー病治療薬の臨床試験にはこれまで、大学などの医療センターで、白人や高学歴の集団が多く登録されてきた。多施設で実施されたLEADER試験は、米国の多様な診療環境から、実際の診療で薬を受ける患者を対象にしている。

人口統計学的な属性を問わず安定率が保たれたという結果は、第3相試験の典型的な参加者像に当てはまらない患者に対し、医師が治療について説明する際に、特に直接的な影響を与える可能性がある。

■レカネマブの自宅投与用皮下注射製剤が承認

AAIC 2026の同じセッションでは、自宅での皮下投与について初めて報告されたデータを含め、レカネマブの皮下注射製剤も取り上げられた。その前日の7月13日には、投与方法の進展が規制当局から正式に承認された。

FDAは7月13日、レカネマブirmbの週1回皮下注射用オートインジェクター製剤「LEQEMBI IQLIK」を、初期アルツハイマー病に対する導入治療用として承認した。承認された用法は、250mgの注射を2回、合計500mgを毎週投与するもので、それぞれ約15秒で注射できる。

同じオートインジェクターを使う週1回360mgの維持用量は、2025年8月に承認されている。このため、静脈内投与または皮下投与による18カ月間の導入治療を終えた患者は、その後も自宅を基本とする投与スケジュールで治療を継続できる。

米国では2026年8月下旬の発売が予定され、専門薬局を通じて供給される。レカネマブは現在、53の国・地域で承認されている。

■血液検査でアルツハイマー病を診断できるのか

現時点での短い答えは、「プライマリケアではまだ難しいが、これまでになく実用化に近づいている」である。AAIC 2026では、血液バイオマーカー、とりわけリン酸化タウ217（p-tau217）が、研究用の測定手段から第一線の臨床ツールへと成熟しつつあることが繰り返し示された。

p-tau217は、217番目のスレオニン残基がリン酸化されたタウ蛋白の断片で、超高感度免疫測定技術を使って血漿中から測定できる。研究では、健康な成人ではほとんど認められず、アルツハイマー病理が存在する場合に特異的に増加することが示されている。

アミロイドPET陽性を検出する感度と特異度はいずれも82～86％で、腰椎穿刺を必要とせずに、脳脊髄液分析と同程度の精度を得られるとされる。複数の血漿アルツハイマー病バイオマーカーに対するメディケアの償還は2026年まで拡大が続いている。アルツハイマー病協会は2025年、専門医療における血液バイオマーカーの使用に関する臨床ガイドラインを公表しており、プライマリケア向けの指針も策定中である。

7月15日に行われたクアンテリクス（Quanterix）の複数分析物に関するポスターセッションでは、単一時点のp-tau217測定を改善することを目的とした、複数の血漿バイオマーカーによるリスクスコアが検討された。

研究では、初期のアミロイド蓄積を単一のバイオマーカーではまだ確実に捉えられない診断上の不確実な領域、いわゆる「シャドーゾーン」が扱われた。多様な地域住民コホートを対象に、複数分析物を使ったアルゴリズムによる評価も行われた。

エーザイは、軽度認知障害患者を対象とした試験で、バリルトラミプロセート投与群の血漿p-tau217が、78週間後にプラセボ群と比べてベースラインから低下したという結果も発表した。これは、血液検査が診断用スクリーニングだけでなく、将来の治療薬に対する薬力学的な反応を測る指標としても利用できる可能性を示す初期シグナルである。

■早期発見に治療が追いついていない

血液バイオマーカーへのアクセス拡大がもたらす最も重要な問題は、特定のセッションで明示されたものではない。血液検査がプライマリケアに入れば、症状が現れる前の段階にあるアルツハイマー病理を発見できるようになる。

しかし、現在承認されている疾患修飾薬のレカネマブとドナネマブは、いずれも初期の症候性アルツハイマー病だけを対象としている。症状がないアミロイド陽性者に対する承認済みの治療法は存在しない。

この隔たりを埋める試みとして最も進んでいるのが、第3相AHEAD 3-45試験である。同試験では、アミロイド量が中程度または高い、臨床的に正常な成人を対象にレカネマブを検証しているが、結果はまだ報告されていない。血液検査の実用化は、その検査で見つかる人々を対象とした治療法よりも先行している。

■サッカーのヘディングと脳への影響

一般の関心を集めやすい発表の一つが、インペリアル・カレッジ・ロンドンによる元プロサッカー選手の研究だった。7月12日にAAIC 2026で発表され、この種の研究として初かつ最大規模とされた。

元エリート選手は、コンタクトスポーツや頭部外傷の経験がない対照群に比べて、うつや不安の割合が高く、思考や意思決定に関する主観的な困難を報告した。MRIでは、脳容積に構造的な違いが認められた。

重要なのは、客観的な認知機能検査では両群の間に有意差がなかった点である。MRI上の違いや自覚症状は、測定可能な認知機能低下よりも先に現れる可能性がある。

AAIC 2026で報告されたほかの研究では、ヘディングへの曝露量の多さや競技歴の長さが、神経損傷、タウ蓄積、慢性外傷性脳症（CTE）リスクのバイオマーカーと関連していた。

アムステルダム大学医療センターの研究者らが主導し、7月15日にロンドンのExCeLで発表したポスターでは、アマチュア選手が実際にヘディングを行った後、血中p-tau217とS100Bが一時的に上昇することが調べられた。これは、すでにアルツハイマー病の診断への導入が進む血液バイオマーカーの時代に、ヘディングの影響を直接検討するものである。

CTEは、アルツハイマー病とは異なるパターンでタウが蓄積することを主要な病理学的特徴とするタウオパチーである。このため、ヘディングに関する研究は、同じ会場で発表されたタウ標的研究とも直接関係する。

ただし、アルツハイマー病向けに開発されているタウ低下療法が、将来、ヘディング経験の多い選手に応用できるかどうかについて、現段階で結論を出すことはできない。

■新しい診断・治療から取り残される人々

AAIC 2026は、承認済み治療薬、皮下投与、血液バイオマーカーがそろっても、それらが必要なすべての人に自動的に届くわけではないことも示した。

ドミニカ共和国のペドロ・エンリケス・ウレーニャ国立大学に所属するデイジー・アコスタ氏は、大会2日目の閉会全体講演で、10/66認知症研究グループによる主要研究の結果を発表した。研究は、認知症の診断・治療ガイドラインの基礎となる臨床研究で歴史的に十分な対象とされてこなかったラテンアメリカについて、認知症の有病率やリスク要因を明らかにするものだった。

南カリフォルニア大学（USC）が主導し、『The Lancet Healthy Longevity』に掲載された国際比較研究も会議で発表された。この研究では、修正可能な認知症リスク要因のうち、どの要因が最も重要かは国によって大きく異なることが示された。

この結果は、ある国の予防策をそのまま別の国へ移せると想定する公衆衛生プログラムに、直接的な意味を持つ。

英国国立医療技術評価機構（NICE）は、臨床試験で示された有効性が実臨床で意味のある利益につながるかという点と、治療費への懸念を理由に、英国の国民保健サービス（NHS）でレカネマブを使用することを推奨しなかった。そのため、英国で薬自体が承認されていても、多くの初期アルツハイマー病患者は現在、NHSを通じて利用できない。

■アルツハイマー病は単一の疾患ではない可能性

7月15日の最後の科学セッションでは、アルツハイマー病研究のより長期的な方向性が示された。理化学研究所脳神経科学研究センターの西道隆臣氏は、ネプリライシン酵素とアミロイド経路、タウ経路との相互作用について全体講演を行った。

これは、アミロイドとタウの両方の病理的連鎖を同時に攻撃する併用戦略の可能性を示す。ジラネルセンの第2相データにより、こうした介入モデルには科学的な現実味が増した。

ベティ・タイムス氏は、アルツハイマー病のプロテオームサブタイプに関する研究結果を発表した。アルツハイマー病は単一の生物学的疾患ではなく、生化学的に異なる複数のタイプの集合であり、治療への反応も異なる可能性があるという認識が広がっている。

このプロテオームによるサブタイプ分類は、重要な意味を持つ。アルツハイマー病に異なる生物学的タイプが存在するなら、適切な治療法もタイプごとに異なる可能性がある。過去の臨床試験で薬の効果が示されなかった一部のケースは、薬そのものではなく、患者の選び方が適切でなかった可能性もある。

将来の臨床試験では、プロテオームの特徴に基づいて患者を層別化する必要がある。試験はより複雑で高額になるものの、実際に効果が存在する集団を見つけられる可能性は高まる。

■AAIC 2026が示した転換点と残された課題

AAIC 2026の閉幕時点で、アルツハイマー病をめぐる状況は明らかな移行期にある。抗アミロイド療法はすでに承認され、大規模な実臨床データが蓄積し、2026年秋からは自宅投与も可能になる予定である。

タウ標的療法では、ヒトを対象とした第2相試験で初の臨床シグナルが示された。その後には、ASO、抗体、遺伝子治療、輸送技術を使った複数の候補が続いている。症状が現れる数年前からアルツハイマー病理を検出できる血液検査も、償還制度と臨床ガイドラインに支えられ、日常診療への導入に近づいている。

しかし、疾患を早期に発見できるようになることは、早期に治療できるようにする責任も生じさせる。血液検査の拡大によって発見される発症前の人々に対する治療法は、まだ存在しない。

症状のないアミロイド陽性成人にレカネマブを投与する第3相AHEAD 3-45試験は、この課題に対する現時点で最も進んだ回答だが、結果はまだ出ていない。

2027年6月には東京でTau Global Conferenceが開催され、タウに焦点を当てた議論が行われる予定である。2027年7月にはシカゴでAAIC 2027が開かれ、その時点では複数のタウ標的薬について、第3相試験の結果が得られている可能性がある。

ロンドンでの4日間で治療法が完成したわけではない。得られたのは、治療法の実現へ向けて研究を進めるためのエビデンスと、それを進めなければならないという課題である。

■注目ポイントQ&A

●AAIC 2026では何が起き、アルツハイマー病の影響を受ける人々にとってなぜ重要なのですか？

AAIC 2026は、7月12～15日にロンドンで開催された世界最大規模のアルツハイマー病研究会議です。主な成果には、タウ標的薬ジラネルセンが初期アルツハイマー病の認知機能低下を遅らせ得ることを示す初の第2相臨床シグナル、レカネマブによる治療を受けた患者の約83％が平均17カ月間で安定または改善したという実臨床データ、自宅投与可能なレカネマブ皮下注射製剤のFDA承認があります。アミロイドとタウという2つの主要な病理学的標的への治療介入が同時に進み、投与方法も利用しやすくなりつつある点が重要です。ただし、ジラネルセンは主要評価項目を達成しておらず、有効性の確認には第3相試験が必要です。

●血液検査で症状が出る前にアルツハイマー病を診断できますか？

p-tau217を測定する血液検査は、脳脊髄液分析に匹敵する精度でアルツハイマー病理を検出できるとされ、メディケアの償還拡大に伴って臨床利用へ近づいています。アルツハイマー病協会は2025年、専門医療における血液バイオマーカーの使用に関する臨床ガイドラインを公表しました。ただし、発症前のアルツハイマー病に対するFDA承認済みの治療法は現在ありません。認知機能が正常な人に病理があることを検査で確認できても、承認された治療介入を提供できない可能性があります。第3相AHEAD 3-45試験が、この発症前の集団を対象にレカネマブを検証していますが、結果はまだ出ていません。

●サッカーボールのヘディングは、アルツハイマー病や認知症のリスクを高めますか？

AAIC 2026で発表された元プロサッカー選手の研究では、コンタクトスポーツ経験のない対照群に比べ、元エリート選手はうつや不安を多く報告し、MRIでも脳の構造的な違いが認められました。一方、客観的な認知機能検査では有意差がありませんでした。別の研究では、ヘディングへの曝露量や競技歴が、神経損傷、タウ蓄積、慢性外傷性脳症のリスクに関するバイオマーカーと関連していました。これらの結果は、サッカーがアルツハイマー病を引き起こすことを証明するものではありませんが、ヘディング後に脳関連バイオマーカーへ測定可能な変化が生じる可能性を示しています。

●ジラネルセンは主要評価項目を達成できなかったのに、なぜ第3相試験に進むのですか？

CELIA第2相試験は、高用量ほど大きな臨床効果が得られるという用量反応関係を示せなかったため、主要評価項目を達成できませんでした。しかし、最小用量の60mg群では、プラセボ群と比べてCDR-SBの悪化が26％遅く、CSF中のタウも50～65％減少しました。バイオジェン、アイオニス、アルツハイマー病協会は、強いバイオマーカー効果と最小用量での臨床シグナルの組み合わせが、タウ標的作用機序の概念実証になると評価しています。第3相試験では60mgを中心に、より多くの参加者と長期の追跡によって、臨床シグナルが再現され、承認を裏付ける水準に達するかを確認する予定です。また、抗アミロイド抗体薬で問題となるARIAが観察されなかったことも、第3相開発を進める安全性上の根拠の一つとされています。

元記事: Tau Therapy Slows Alzheimer’s Decline in First Human Trial as AAIC 2026 Wraps in London