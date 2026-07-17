スペースX株に空売り集中　上場後の下落で弱気派が攻勢

先月の新規株式公開（IPO）後に一時201.80ドルまで上昇したスペースX株は、足元でIPO価格を割り込んでいる。株価の失速を受け、空売り投資家が同社株への弱気な投資を積み増している。

CNBCは、スペースXの市場で取引可能な株式の約30%が空売りされていると伝えた。S3パートナーズのデータを引用し、空売り比率は3週間前の5〜7%から上昇したとしている。

S3の調査責任者マシュー・ウンターマン氏はCNBCに対し、「IPO以降、投機的なポジションを構築する空売り投資家から継続的な需要がみられる」と述べた。

スペースX株は米東部時間16日午後3時時点で3%以上下落し、131.21ドルで取引された。IPO価格の135ドルを下回った。

CNBCによると、同社株のロックアップ解除日程に伴い、今後数カ月で市場に流通する株式数が大幅に増える可能性がある。発行済み株式数は約130億株で、IPO時の当初の浮動株はその約5%だった。

現在の状況は、スペースX株が201.80ドルで取引を終えた6月16日とは対照的である。同日まで、商業宇宙打ち上げ、衛星通信、新たな人工知能（AI）事業で同社が主導的な地位にあるとの期待を背景に、株価は急騰していた。

同社株はナスダック100への採用後も下落した。指数連動ファンドが構成銘柄に合わせて同社株を買い入れたことで、パッシブ投資家による新たな買いが生じたにもかかわらず、下げに歯止めがかからなかった。

これらのパッシブファンドは、同指数のリバランスに伴いスペースX株を購入する必要があった。こうした動きは通常、追加の買い圧力を生む。しかし、見込まれていた需要は市場全体の売りを相殺するには不十分だった。多くの投資家が指数採用に先回りして既にポジションを構築していた可能性を示している。

それでも、大手投資銀行は先週、相次いで強気の投資判断で同社株の調査対象への追加を開始した。モルガン・スタンレーは投資判断を「オーバーウエート」、目標株価を300ドルとした。バーンスタインは「アウトパフォーム」、目標株価239ドルで調査を開始した。RBCキャピタル・マーケッツも「アウトパフォーム」とし、目標株価を225ドルに設定した。UBSは「買い」で調査を開始し、12カ月の目標株価を210ドルとした。

アナリストは、スペースXが再利用型ロケット技術で明確な首位に立っているとみている。この競争優位により、コストを引き下げながら商業打ち上げ市場を支配してきた。同時に、衛星インターネットサービス「スターリンク」のネットワークも世界各地で拡大を続けている。

一部のアナリストは、スペースXがエンジニアリング分野の専門知識とコンピューティングインフラを活用し、自律型ソフトウエア開発ツールから、アンソロピックやオープンAIの製品と競争できる大規模言語モデルまで、幅広いAI製品を開発できるとみている。別のアナリストは、衛星インフラとAIのコンピューティング需要を組み合わせる可能性がある新構想「軌道上データセンター」に、長期的な事業機会があるとみている。

一方、調査会社モフェットネイサンソンは「中立」で調査を開始し、スペースXの将来の成長の多くは既に株価に織り込まれているようにみえると指摘した。CFRAはさらに慎重な姿勢を取り、同社の大型上場後に投資家の期待が過度に楽観的になったとの懸念から、同社株の売却を推奨した。