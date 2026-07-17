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米国株式市場は反落、対イラン攻撃激化でインフレ懸念が再燃
*07:49JST 米国株式市場は反落、対イラン攻撃激化でインフレ懸念が再燃
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）
JUL16
Ｏ 67835（ドル建て）
Ｈ 67965
Ｌ 65795
Ｃ 66080 大証比-1715（イブニング比+40）
Vol 6534
JUL16
Ｏ 67810（円建て）
Ｈ 67925
Ｌ 65735
Ｃ 66040 大証比-1755（イブニング比+0）
Vol 26260
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル162.35円換算）で、TDK＜6758＞、信越化学工業＜
4063＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2322 36.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.23 -0.07 6681 -1
9
8035 (TOELY) 住友商事 9.67 -0.04 1570 -1
3
6758 (SONY.N) TDK 18.63 -0.96 3025 -6
0
9432 (NTTYY) KDDI 17.45 -0.11 2833 -1
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.01 942 -22.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.38 0.18 4770 -5
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.76 -1.18 5767 -19
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.53 5004 29
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.02 -1.38 7150 -21
1
8001 (ITOCY) 丸紅 30.86 -0.56 501 -458
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.32 -0.34 8377 -6
3
8031 (MITSY) 東京エレク 212.20 -6.60 68901 -198
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 1.00 12988 37
3
4568 (DSNKY) 第一三共 17.17 0.58 2788 41.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.19 -0.10 2335 13.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.77 -0.02 955 -964.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.40 -0.20 1537 -1
2
7267 (HMC.N) スズキ 49.98 0.41 2029 -2
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.09 0.26 6199
4
6902 (DNZOY) ファナック 21.16 -0.12 6871 -14
9
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.30 0.53 7241
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.49 0.30 2677 -1
8
8411 (MFG.N) オリックス 39.83 -0.76 6466 -4
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.14 -0.11 24580 -29
0
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.73 0.29 5432 8
7
7741 (HOCPY) キヤノン 27.03 -0.16 4388 -
9
6503 (MIELY) 三菱電機 69.13 -1.19 5612 -5
4
6981 (MRAAY) 日東電工 20.10 -0.13 3263 -5
2
7751 (CAJPY) 任天堂 10.83 0.10 7033 -4
7
6273 (SMCAY) SMC 22.37 -0.54 72635 -79
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.05 0.15 329
0
6146 (DSCSY) ディスコ 41.90 -1.90 68025 -256
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.87 0.77 2089 8
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.87 -0.18 4525 -
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.03 0.37 3252 -
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.35 0.08 3685 -2
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.38 1.70 2659 27
1
8002 (MARUY) 三井物産 582.91 -11.09 4732 -
6
6723 (RNECY) ルネサス 12.27 -1.14 3984 -15
5
6954 (FANUY) 京セラ 22.02 0.00 3575 -5
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.68 -0.53 1841 4.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.75 -0.33 4181 -3
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.50 0.29 6413 -2
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.08 0.01 3598 -2
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.88 -0.12 2520 -6
3
6857 (ATEYY) シスメックス 9.49 0.06 1541 -1
0
4543 (TRUMY) テルモ 13.58 0.15 2205 -
2
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.52 -0.07 1870 -5.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.35円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.38 2659 271 1
1.35
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5004 299
6.35
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.87 2089 82
4.09
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2383 -260.5 -
9.85
6971 (KYOCY) 村田製作所 24.71 8023 -377 -
4.49
「米国株式市場概況」（16日）
ＮＹＤＯＷ
終値：52552.97 前日比：-105.67
始値：52924.86 高値：52924.86 安値：52367.42
年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：25881.95 前日比：-387.28
始値：26155.41 高値：26165.37 安値：25765.45
年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：7533.77 前日比：-38.63
始値：7558.80 高値：7570.74 安値：7504.02
年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 5.085％ 米10年国債 4.555％
米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.2
8ポイント安の25881.95で取引を終了した。
ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）がダウを支援し、寄り付き
後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。
金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が
市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移し、終
了。セクター別では不動産管理開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落し
た。
ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）は四半期決算で回復が見ら
れ、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。ヘルスケア製品を手掛けるアボット
ラボラトリーズ（ABT）は栄養関連製品の売り上げ改善を背景に第2四半期決算が予
想を上回り、通期の見通しを引き上げ、上昇した。
精神疾患治療の開発を手掛けるアタイベックリー（ATAI）は製薬会社のイーライ・
リリー（LLY）が同社買収を発表し、上昇。イーライ・リリー（LLY）も買われた。
検索グーグルを運営するアルファベットは（GOOG）人工知能（AI）モデル、ジェミ
ニ3.5プロの発表が遅れるとの報道を嫌気し、下落。通信業向け光ファイバー製造会
社のコーニング（GLW）はアナリストの投資判断引き下げで下落。
動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第3四半期の見通
しが予想を下回り、時間外取引で売られている。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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