*07:49JST 米国株式市場は反落、対イラン攻撃激化でインフレ懸念が再燃

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

JUL16

Ｏ 67835（ドル建て）

Ｈ 67965

Ｌ 65795

Ｃ 66080 大証比-1715（イブニング比+40）

Vol 6534



JUL16

Ｏ 67810（円建て）

Ｈ 67925

Ｌ 65735

Ｃ 66040 大証比-1755（イブニング比+0）

Vol 26260

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.35円換算）で、TDK＜6758＞、信越化学工業＜

4063＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2322 36.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.23 -0.07 6681 -1

9

8035 (TOELY) 住友商事 9.67 -0.04 1570 -1

3

6758 (SONY.N) TDK 18.63 -0.96 3025 -6

0

9432 (NTTYY) KDDI 17.45 -0.11 2833 -1

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.01 942 -22.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.38 0.18 4770 -5

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.76 -1.18 5767 -19

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.53 5004 29

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.02 -1.38 7150 -21

1

8001 (ITOCY) 丸紅 30.86 -0.56 501 -458

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.32 -0.34 8377 -6

3

8031 (MITSY) 東京エレク 212.20 -6.60 68901 -198

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 1.00 12988 37

3

4568 (DSNKY) 第一三共 17.17 0.58 2788 41.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.19 -0.10 2335 13.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.77 -0.02 955 -964.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.40 -0.20 1537 -1

2

7267 (HMC.N) スズキ 49.98 0.41 2029 -2

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.09 0.26 6199

4

6902 (DNZOY) ファナック 21.16 -0.12 6871 -14

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.30 0.53 7241

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.49 0.30 2677 -1

8

8411 (MFG.N) オリックス 39.83 -0.76 6466 -4

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.14 -0.11 24580 -29

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.73 0.29 5432 8

7

7741 (HOCPY) キヤノン 27.03 -0.16 4388 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 69.13 -1.19 5612 -5

4

6981 (MRAAY) 日東電工 20.10 -0.13 3263 -5

2

7751 (CAJPY) 任天堂 10.83 0.10 7033 -4

7

6273 (SMCAY) SMC 22.37 -0.54 72635 -79

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.05 0.15 329

0

6146 (DSCSY) ディスコ 41.90 -1.90 68025 -256

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.87 0.77 2089 8

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.87 -0.18 4525 -

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.03 0.37 3252 -

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.35 0.08 3685 -2

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.38 1.70 2659 27

1

8002 (MARUY) 三井物産 582.91 -11.09 4732 -

6

6723 (RNECY) ルネサス 12.27 -1.14 3984 -15

5

6954 (FANUY) 京セラ 22.02 0.00 3575 -5

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.68 -0.53 1841 4.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.75 -0.33 4181 -3

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.50 0.29 6413 -2

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.08 0.01 3598 -2

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.88 -0.12 2520 -6

3

6857 (ATEYY) シスメックス 9.49 0.06 1541 -1

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.58 0.15 2205 -

2

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.52 -0.07 1870 -5.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.35円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.38 2659 271 1

1.35

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5004 299

6.35

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.87 2089 82

4.09

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2383 -260.5 -

9.85

6971 (KYOCY) 村田製作所 24.71 8023 -377 -

4.49



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52552.97 前日比：-105.67

始値：52924.86 高値：52924.86 安値：52367.42

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25881.95 前日比：-387.28

始値：26155.41 高値：26165.37 安値：25765.45

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7533.77 前日比：-38.63

始値：7558.80 高値：7570.74 安値：7504.02

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.085％ 米10年国債 4.555％

米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.2

8ポイント安の25881.95で取引を終了した。

ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）がダウを支援し、寄り付き

後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。

金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が

市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移し、終

了。セクター別では不動産管理開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落し

た。

ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）は四半期決算で回復が見ら

れ、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。ヘルスケア製品を手掛けるアボット

ラボラトリーズ（ABT）は栄養関連製品の売り上げ改善を背景に第2四半期決算が予

想を上回り、通期の見通しを引き上げ、上昇した。

精神疾患治療の開発を手掛けるアタイベックリー（ATAI）は製薬会社のイーライ・

リリー（LLY）が同社買収を発表し、上昇。イーライ・リリー（LLY）も買われた。

検索グーグルを運営するアルファベットは（GOOG）人工知能（AI）モデル、ジェミ

ニ3.5プロの発表が遅れるとの報道を嫌気し、下落。通信業向け光ファイバー製造会

社のコーニング（GLW）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第3四半期の見通

しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》