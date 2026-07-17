*05:49JST NY株式：NYダウは105.67ドル安、対イラン攻撃激化でインフレ懸念が再燃

米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.28ポイント安の25881.95で取引を終了した。

ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）がダウを支援し、寄り付き後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移し、終了。セクター別では不動産管理開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）は四半期決算で回復が見られ、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。ヘルスケア製品を手掛けるアボットラボラトリーズ（ABT）は栄養関連製品の売り上げ改善を背景に第2四半期決算が予想を上回り、通期の見通しを引き上げ、上昇した。

精神疾患治療の開発を手掛けるアタイベックリー（ATAI）は製薬会社のイーライ・リリー（LLY）が同社買収を発表し、上昇。イーライ・リリー（LLY）も買われた。検索グーグルを運営するアルファベットは（GOOG）人工知能（AI）モデル、ジェミニ3.5プロの発表が遅れるとの報道を嫌気し、下落。通信業向け光ファイバー製造会社のコーニング（GLW）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第3四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》