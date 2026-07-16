*23:25JST 【市場反応】米7月NAHB住宅市場指数/6月中古住宅販売成約指数/米5月企業在庫、ドル底堅い

全米ホームビルダー（NAHB）が発表した米7月NAHB住宅市場指数は34と、6月36から低下し、予想も下回った。4月来で最低。27カ月連続で50を下回り、住宅建設企業の悲観的見解を示した。

米6月中古住宅販売成約指数は前月比－5.4％と1月来のマイナスに落ち込んだほか、昨年12月来で最大の下落率となった。米5月企業在庫は前月比＋0.3％と、4月＋0.6％から想定通り鈍化した。

住宅市場の低調な結果にもかかわらず原油高で、ドルは底堅く推移。ドル・円は162円15銭から162円40銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1470ドルから1.1444ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3509ドルでもみ合いとなった。

【経済指標】

・米・7月NAHB住宅市場指数：34（予想：35、6月：36←35）

・米・6月中古住宅販売成約指数：前月比－5.4％（予想：－0.5％、5月：＋3.5％←＋3.8％）

・米・5月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：＋0.3％、4月：＋0.6％←＋0.5％）《KY》