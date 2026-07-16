*18:27JST 16日の香港市場概況： ハンセン指数は5日続伸、米利上げ観測の後退で約1カ月ぶりの高値

16日の香港市場は5日続伸。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比327.50ポイント（1.33％）高の25008.60ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が133.76ポイント（1.63％）高の8318.14ポイントで引けた。

ハンセン指数は1カ月超ぶりの高値水準を回復。米利上げ観測の後退や米株高を支えに買いが優勢となった。米消費者物価指数に続き卸売物価指数も市場予想を下回り、米インフレ懸念の後退が投資家心理を支えたほか、米金融政策への警戒感も和らいだ。中国では4-6月の国内総生産（GDP）成長率が政府目標を下回った一方、追加の経済対策への見方や消費拡大策が相場を下支えした。香港市場の出遅れ感も意識される中、終日買い優勢の地合いが続き、指数は節目を上回る堅調な値動きとなった。

セクター別では、貴金属関連が大幅高。珠峰黄金（01815/HK）が19.0％高、霊宝黄金（03330/HK）が6.0％高、紫金黄金国際（02259/HK）が4.3％高となった。ソフトウェア関連でも邁富時（02556/HK）が30.6％高、名科国際（08100/HK）が16.7％高、阜博集団（03738/HK）が11.8％高となった。

また、農産物も買われた。徳康農牧（02419/HK）が6.8％高、従玉智農（00875/HK）が6.0％高、十月稻田（09676/HK）が5.7％高となった。

半面、半導体関連が安い。瀾起科技（06809/HK）が23.0％安、長光辰芯（03277/HK）が9.7％安、兆易創新（03986/HK）が8.7％安と下落した。最近の上昇で高値警戒感が強まったもようだ。

このほか、建築関連も売られた。朝威控股（08059/HK）が10.0％安、徳合集団（00368/HK）が9.9％安、中深建業（02503/HK）が9.6％安となった。

中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数は、前日比1.85％安の3882.41ポイントで取引を終了した。《CS》