*22:37JST 【市場反応】米6月PPIは昨年8月来のマイナス、ドル続落

米国労働統計局が発表した6月生産者物価指数（PPI）は前月比―0.3％と昨年8月来のマイナスとなった。前年比では＋5.5％と、3月来で最低となった。変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋0.2％と5月＋0.1％から加速。前年比では＋4.7％と5月から上昇も予想＋5.1％を下回った。

米7月NY連銀製造業景気指数は15.6と、6月＋5.7から予想以上に上昇。

ドル売りが強まりドル・円は162円47銭から162円13銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1406ドルから1.1434ドルまで反発、ポンド・ドルは1.3402ドルから1.3436ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・6月生産者物価指数（PPI）：前月比―0.3％、前年比＋5.5％（予想：前月比＋0.0％、＋6.2％、5月：＋0.6％←＋1.1％、＋6.0％←＋6.5％）

・米・6月生産者物価コア指数：前月比＋0.2％、前年比＋4.7％（予想：＋0.3％、＋5.1％、5月：＋0.1％←＋0.4％、＋4.6％←＋4.9％）

・米・7月NY連銀製造業景気指数：15.6（・予想：＋9.2、6月:＋5.7）《KY》