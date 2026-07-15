関連記事
7月15日日本国債市場：債券先物は127円90銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:58JST 7月15日日本国債市場：債券先物は127円90銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付128円00銭 高値128円15銭 安値127円75銭 引け127円90銭
2年 1.417％
5年 1.926％
10年 2.677％
20年 3.590％
15日の債券先物9月限は128円00銭で取引を開始し、127円90銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.20％、10年債は4.59％、30年債は5.11％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.13％、英国債は4.98％、オーストラリア10年債は4.90％、NZ10年債は4.67％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・生産者物価コア指数(6月) 予想0.4％ 前回0.4％
・21:30 米・生産者物価指数(6月) 予想-0.1％ 前回1.1％
・21:30 米・生産者物価指数(前年比)(6月) 予想6.2％ 前回6.5％
・22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 予想2.25％ 前回2.25％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク