*14:52JST 日経平均は871円高、訪日外国人客数や米経済指標などに関心

日経平均は871円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、証券商品先物、ガラス土石製品、卸売業、建設業が値上がり率上位、鉱業、情報・通信業、小売業、医薬品、空運業が値下がり率上位となっている。

日経平均は底堅い動きが続いている。今日はこの後、6月の訪日外国人客数が発表される。米国では今晩、6月の米卸売物価指数（PPI）、7月のニューヨーク連銀製造業景況指数が発表され、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁の講演が予定されている。日本時間明日未明には、米地区連銀経済報告（ベージュブック）が公表される。企業決算では、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）、モルガン・スタンレーが4-6月期決算を発表する。《SK》