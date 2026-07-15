米国の音楽業界がAI生成曲のラベリング標準化へ、自主申告制が抱えるロイヤリティ詐欺への課題

音楽業界の主要団体が、ストリーミングプラットフォームにおけるAI生成音楽のラベリング標準化に向けて動き出した。しかし、このシステムは自主申告に基づくため、ロイヤリティ詐欺を目的とした悪意あるアクターには機能しないという構造的な欠陥を抱えている。EUのAI法による規制開始が2026年8月に迫るなか、業界主導の自主規制がどこまで実効性を持てるかが問われている。

■AIラベリング標準への支持と課題

音楽業界の有力な業界団体が今週、新たなAIラベリング標準への支持を表明した。しかし同時に、現在の設計ではこの標準が最も必要とされる対象に届かない可能性がある理由も静かに浮き彫りになった。

Spotify、Apple Music、YouTube Music、Amazon Music、TIDAL、Pandora、Qobuz、Feed.fmなどが加盟するデジタルメディア協会（DIMA）は先週金曜日、ストリーミングプラットフォーム上の音楽メタデータにAI開示タグを直接埋め込むという連合の提案を歓迎する公式声明を発表した。この支持表明は、アメリカレコード協会（RIAA）と国際レコード産業連盟（IFPI）が主導する連合が、「AI-Generated（AI生成）」または「AI-Assisted（AI支援）」としてトラックをタグ付けする自主的な2段階のラベリングシステムを発表した3日後に行われた。提案されているアイコンは、数十年にわたり音楽メタデータに付随してきた露骨な表現を示す「E」ラベルと同様に機能するとみられる。

DIMAの社長兼CEOであるGraham Daviesは声明の中で、「DIMAは長年、音楽のクリエイター、所有者、ディストリビューターに対し、ストリーミングサービス向けにリリース・配信されるすべての音楽について、正確かつタイムリーなメタデータを提供するよう提唱してきた」と述べた。さらに、DIMAのメンバーはレーベル、プロデューサー、アーティスト、ディストリビューター、そして標準化団体DDEXと協力し、「消費者が信頼できる堅牢なサプライチェーン」を構築することに意欲的であると付け加えた。

■2つのラベルの実際の意味

RIAAとIFPIの提案によれば、「AI-Generated」タグは、AIが録音のクリエイティブ要素の全体または主要部分を作成した場合に適用される。これには、AIプロンプトのみで制作されたトラックや、リードボーカルや主要な楽器がAIによって生成された録音が含まれる。「AI-Assisted」タグは、実質的に人間が作成したものの、一部の表現要素にAIツールを組み込んだ録音を対象とする。

これらのラベルは自主的なものとされており、業界標準のメタデータフォーマットであるDDEX Electronic Release Notification（ERN）スキーマの新しいフィールドとして、既存の配信パイプラインを通じて伝達されるよう設計されている。

発表の場でIFPIのCEOであるVikki Oakleyと共同でスピーチを行ったRIAAの会長兼CEOであるMitch Glazierは、このシステムを人間のアーティストとAIを活用するクリエイターの双方に対応するための手段として位置づけた。「創作プロセスでAIを使用したいアーティストは、そうすることができるべきだ」と同氏は述べ、「透明性こそが、両立を図るための最良の方法だ」と語った。

RIAAとIFPIの共同発表によると、Recording AcademyのCEOであるHarvey Mason Jr.は、この取り組みが「創造性、著作者、そして芸術的意図がすべての楽曲の中心にあり続けること」を保証するために設計されたと述べている。

■パイプラインの仕組みと問題点

DIMAの声明が、単にラベルを表示することを約束するのではなく、上流のサプライチェーンを強調した理由は技術的なものである。このシステムにおけるAIの開示はメタデータフィールドであり、プラットフォームレベルの検出スキャンではない。

クリエイターがトラックをアップロードする際、レーベルまたはディストリビューターはDDEXメタデータ配信パイプライン（権利者からアグリゲーターやディストリビューターを経て、SpotifyやApple MusicなどのDSPに送られるXML形式のデータパケット）のAI開示フィールドに情報を入力する。このフィールドが正しく入力され、ディストリビューターのシステムが対応していれば、タグはプラットフォームに届き、楽曲のクレジットや検索フィルターでリスナーに提示される。見落とし、ディストリビューターのサポート不足、あるいは意図的な省略のいずれであっても、このフィールドが空白のままにされた場合、タグは下流に伝達されず、プラットフォーム側には取り込み段階での自動的な代替手段が存在しない。

DDEX標準を使用して2026年4月16日に開始されたSpotifyのAI Credits開示システムは、まさにこの方法で機能している。開示情報は楽曲のクレジットに表示され、同社はAIの支援を受けていることを理由に音楽をペナルティの対象にしたり、ランクを下げたりしないことを確認している。Apple Musicも2026年3月に独自の自主的なAI Transparency Tagsを開始しており、アーキテクチャは同じである。レーベルとディストリビューターがAIの使用を宣言し、プラットフォームがその結果を表示する。どちらのシステムも、チェーンに関わる全員が誠実に行動すれば意図した通りに機能する。

■自主申告では最大の課題に対処できない

ここに構造的な欠陥がある。AI生成トラックがストリーミングプラットフォームに大規模にアップロードされている主な理由は、芸術的表現ではなくロイヤリティ詐欺である。そして、詐欺師が自らのコンテンツに自主的にラベルを付けることはない。

2026年4月、Deezerは1日あたり約7万5000曲の完全なAI生成トラックを受信しており、これはプラットフォームにアップロードされる全コンテンツの44%以上を占めると報告した。同プラットフォームのAI詐欺検出データに詳述されているように、Deezerは2025年にこれらのトラックが生み出したストリームの最大85%が詐欺的である（ストリーミングプールからロイヤリティを引き出すよう設計された自動ボットによる偽の再生）ことを発見した。Deezerのストリーミング責任者であるThibault Roucouは、2026年5月のMusic Weekのインタビューでこの力学を率直に述べている。「偽のストリームを生成することが、依然としてAI生成音楽をアップロードする主な目的である」

その経済的な理由は単純である。Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Musicなどのストリーミングプラットフォームは、プロラタ方式のロイヤリティモデルを採用している。すべてのサブスクリプションと広告の収益がプールされ、その月のすべてのストリームに比例して分配される。詐欺的なストリームはすべて、この共有プールから資金を吸い上げる。詐欺検出を専門とするBeatdappは、世界のストリーミング活動の少なくとも10%が詐欺的であり、年間約20億ドル（約3,240億円、1ドル=162円換算）のロイヤリティが誤って配分されていると推計している。Apple MusicのバイスプレジデントであるOliver SchusserはThe Hollywood Reporterに対し、Appleが2025年だけで約20億回の詐欺的ストリームの収益化を停止し、正当なアーティストではなく悪意あるアクターに流れるはずだった約1,700万ドル（約27億5,400万円、1ドル=162円換算）のロイヤリティを保護したと認めている。

超党派の上院議員グループは、開発者やプラットフォームに対し、AI生成音声に視覚的かつ機械可読な開示を義務付ける「AI Labeling Act of 2026（S.4915）」を提出しており、これは連邦取引委員会（FTC）によって施行される予定である。しかし、この法案は立法プロセスの初期段階にとどまっており、現在の自主的な標準には強制メカニズムが存在しない。

IFPIのグローバルコンテンツ保護最高責任者であるMelissa Morgiaは、2025年2月のWIPO執行パネルにおいて、AIはストリーミング詐欺の「究極のイネーブラー」であると説明した。悪意あるアクターが検出の閾値を下回って活動しながらも、利益を上げるのに十分なロイヤリティを生み出すことができるからだ。詐欺師は、少数のトラックをボットで繰り返し再生するという初期の戦略（プラットフォームが検出を学習したパターン）から進化している。現在では、数百万のAI生成トラックで配信パイプラインを溢れさせ、それぞれを数千回ずつストリーミングすることで、個別の検出閾値を下回りながら、膨大なカタログ全体で総計としてロイヤリティを引き出している。

そのコストは、直接標的にされたアーティストだけでなく、プラットフォームで活動するすべてのアーティストに降りかかる。小規模なカタログを持つインディーズミュージシャンは、詐欺的な再生が同じ固定プールのシェアを奪い合うため、毎月のストリームあたりの単価が希薄化していることに気づいている。

■プラットフォームは標準化を待っていない

RIAAとIFPIの提案が支持を集めている理由の一つは、主要なプラットフォームがすでに独自の開示インフラの構築を始めていたことにある。しかし、実際に何を検出できるかという点において、そのアプローチは大きく異なる。

Deezerは最も積極的な自動化アプローチをとっている。このフランスのストリーミングサービスは2025年1月に独自のAI検出ツールを導入し、それ以来1,340万曲以上を完全なAI生成としてタグ付けしてきた。2026年6月、同社は99.8%の精度を達成したと主張する第2世代の検出器をリリースし、基盤となる検出方法の特許を出願した。Deezerの99.8%検出ツールは、SunoやUdioなどの生成AIモデルによって生成された固有の音声シグネチャを識別する。DeezerはこのツールをBillboardなどの他のプラットフォームにもライセンス提供しており、Billboardは現在これを使用してチャート内のAI生成トラックをフラグ付けしている。

Qobuzは2026年初頭に独自のAI憲章と検出システムを導入し、アーティストになりすましたり偽のストリームを捏造したりしたコンテンツをタグ付けして削除することを約束した。一方、TIDALは明日7月15日に発効するTIDAL AIポリシーを発表した。完全なAI生成トラックはプラットフォーム上でラベル付けされ、ロイヤリティ分配の対象外となる。これは、AIの開示を支払いステータスに直接結びつけた最初の主要DSPである。

Spotifyのアプローチは意図的に異なっている。プラットフォームは音声レベルでAIを検出しようとするのではなく、大量アップロード、重複タイトル、極端に短いフィラートラック、無許可の音声クローンなどの行動を取り締まっている。同社のAI CreditsシステムはディストリビューターからのDDEXベースの開示を使用するが、ラベル付けされたコンテンツにペナルティを与えたり、独自に検出しようとしたりすることはない。Spotifyの2025年9月のスパム削除発表では、2025年9月までの12ヶ月間にスパムまたはAIを利用した詐欺として分類された7,500万曲以上を削除したことが確認されている。

Sony MusicおよびUMGとの間で進行中の著作権訴訟の中心にいるAI音楽プラットフォームのSunoは、RIAAとIFPIの発表に対し、「透明性は重要」であると考えており、電子透かしや音声フィンガープリントツールに投資していると回答した。同社はさらに、「最終的には、これらの複雑な問題にどう対処するかはアーティストとプラットフォームが決定すべきだ」と付け加えた。SunoのAIラベリングに関する声明は、同社が2025年11月にWarner Music Groupとの別の訴訟で和解したものの、今週のラベリング発表を共同主導した2つのレーベルとは現在も訴訟中である中で出された。

■ラベルがない場合のコスト負担

善意のアクターの間でさえ、自主申告モデルは非対称な負担を生み出す。The Hollywood Reporterは、音楽コミュニティの一部にAI使用に対するスティグマが存在するため、アーティストが自主的に作品にラベルを付けるインセンティブは限られていると指摘した。つまり、開示を行った正直なアーティストは、作品が詐欺的であるかどうかにかかわらず、開示しないアーティストに比べて商業的に不利な立場に置かれる可能性がある。

より広範な影響については、CISACのPMP戦略による収益影響調査に記録されている。2028年までに、AI生成音楽は世界中のクリエイターの収益を最大24%奪い、年間損失は40億ユーロに達する可能性があると予測されている。この予測には、アルゴリズムによる推奨やロイヤリティプールにおける正当な人間作成の音楽の置き換えが含まれている。ラベリングが広く採用されれば、リスナーやプラットフォームがこの害に対処し始める助けとなる可能性があるが、詐欺を行うアクターにはそれを隠し続けるあらゆる経済的インセンティブがある。

隣接する領域におけるコンテンツラベリングの学術研究は、新しい標準が達成できることに対する現実的な期待を示唆している。ACM CHIカンファレンスで発表された2025年の研究では、AI生成のソーシャルメディアコンテンツに警告ラベルを付けると、コンテンツがAI生成であるというユーザーの認識は大幅に高まるものの、「いいね」、共有、コメントなどのエンゲージメント行動は大きく変わらないことがわかった。音楽への示唆としては、短期的には、ラベルはリスナーのストリーミング行動を変えることよりも、権利者の保護とロイヤリティの完全性にとって重要になる可能性があるということだ。

EUは拘束力のある要件に向けて動いている。EU AI法第50条の期限が3週間弱先の2026年8月2日に迫っており、全27加盟国で透明性義務が施行され、AI生成音声やディープフェイクに対する開示要件が課されることになる。この期限により、RIAA、IFPI、DIMAによって現在組み立てられている自主的な枠組みが、EU最大の音楽市場の規制当局が独自の要件を課し始める前に機能する標準を確立するための猶予期間は狭まっている。

インフラは形になりつつある。DDEXが標準の伝達経路として指名され、すべての主要なストリーミングプラットフォームがこの取り組みを認識しており、2つのタグの枠組みは、レーベル、パブリッシャー、演奏権団体、そして世界のインディーズ音楽にまたがる権利者組織の支持を得ている。正直な開示と、そもそもそのギャップを埋める必要性を生み出した産業規模の詐欺との間の溝を、このシステムが埋めることができるかどうかは、依然として答えの出ていない問題である。

■注目ポイントQ&A

●「AI-Generated」と「AI-Assisted」の音楽ラベルの違いは何ですか？

RIAAとIFPIの枠組みでは、「AI-Generated」タグは、テキストプロンプトのみで作成されたトラックや、リードボーカルや主要な楽器がAIによって生成された録音など、AIが録音のコアとなるクリエイティブ要素のすべてまたは大部分を作成した場合に適用されます。「AI-Assisted」タグは、人間のアーティストが主要なクリエイティブ要素を作成・演奏したものの、AI生成のハーモニー、ドラムパターン、サウンドデザインなど、一部の表現要素にAIツールを使用した場合に適用されます。重要な境界線は、人間がリードボーカルと主要な楽器を演奏したかどうかです。

●AI音楽のラベルは、ストリーミングプラットフォーム上でアーティストからリスナーへどのように伝達されますか？

ラベルは、レーベルやディストリビューターからアグリゲーターを経てストリーミングプラットフォームに送られるXML形式のメタデータパケットであるDDEX Electronic Release Notification（ERN）の新しいフィールドとして埋め込まれます。アーティストやレーベルがAIの関与を宣言してこのフィールドに入力すると、プラットフォームは楽曲のクレジットやリスナー向けのタグとして開示情報を表示できます。ディストリビューターが対応していない、あるいはアップロード者が申告しないなどの理由でフィールドが空白のままの場合、プラットフォームにラベルは届きません。主要なDSPの多くは取り込み段階での自動バックアップ検出機能を備えていませんが、Deezerは例外であり、メタデータの内容に関わらず毎日約6万件のアップロードをスキャンする独自のモデルを運用しています。

●新しいラベリングシステムは、AI音楽に結びついた偽ストリームやロイヤリティ詐欺を阻止できますか？

直接的には阻止できません。このシステムはリスナーへの情報提供と業界の透明性向上を目的として設計されており、主に詐欺対策ツールとして機能するものではありません。ストリーミング詐欺を行う者は、偽のストリームを発生させて共有ロイヤリティプールから収益を引き出すことを目的にAI生成トラックをアップロードするため、自らのコンテンツにラベルを付ける動機がありません。Deezerは、AI生成トラックのストリームの最大85%が詐欺的であると報告しており、IFPIのコンテンツ保護部門のトップは、AIがストリーミング詐欺の「究極のイネーブラー」であると指摘しています。悪意あるアクターがトラックごとの検出閾値を下回りながら大規模に活動できるためです。詐欺を防ぐには、Deezerが開発し他プラットフォームにライセンス提供しているような、独立した自動検出ツールが必要です。

●ストリーミングのリスナーは現在、AI生成音楽を避けることができますか？

常に避けられるわけではありません。Deezerは完全なAI生成トラックをアルゴリズムによる推奨やエディトリアルプレイリストから除外しており、同プラットフォーム上ではデフォルトで部分的に避けることが可能です。2026年7月15日に発効するTIDALの新ポリシーでは、完全なAI生成トラックにラベルが付けられ、ロイヤリティ分配の対象外となりますが、リスナー向けの明示的なオプトアウトフィルターはありません。Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Musicは現在、推奨からAIコンテンツを除外するリスナー向けのオプションを提供していません。RIAAとIFPIのラベリング枠組みが採用されれば、プラットフォームがそうしたフィルターを構築するためのメタデータ基盤が整うことになりますが、両団体はストリーミングサービス上で実際にラベルが利用可能になる時期については発表していません。

元記事: Streaming Platforms Back AI Music Labels as Fraud Actors Exploit Self-Reporting Gap