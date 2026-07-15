PS5版『CoD: Black Ops』でハッカーによるXP不正が横行、Activisionが修正パッチを配信

PS4/PS5向けにサプライズ配信された『Call of Duty: Black Ops』シリーズ2作において、ハッカーによる不正操作でプレイヤーがマルチプレイから締め出される事態が発生している。Activisionは7月14日に初期対応となる修正パッチを配信したが、根本的な解決には至っていない。また、DLCを含めた強気な価格設定やグラフィック面での不満も噴出しており、波乱のローンチとなっている。

■ActivisionによるXP修正パッチの現状と課題

PlayStationユーザーは『Call of Duty: Black Ops』および『Black Ops 2』が最新ハードウェアに登場するのを10年以上待ち望んでいた。しかし、7月9日のサプライズ配信から4日以内に、ハッカーが両移植版のマルチプレイヤーシステムを徹底的に侵害したため、Activisionは主要なプレイリストを無効化し、プレイヤーはマッチから完全に締め出される事態となった。7月14日、ActivisionとIron Galaxyはサーバーサイド修正の「第1段階」と説明するアップデートを配信し、影響を受けたアカウントのリセットと、不正ロビーでのXP獲得量の上限設定を実施した。しかし、このパッチが適用されるのは『Black Ops 1』のみであり、ローンチ以来コミュニティの反発を招いている140ドル（約2万2600円、1ドル=162円換算）というフルプライスの壁は変わっていない。

7月13日にActivisionが公式に認めた、PS4とPS5のプレイヤー同士がマッチメイキング可能であるという世代間マルチプレイの仕様は、多くの購入者にとって期待外れとなったローンチ週における数少ない朗報だった。

この不正行為は、プレイヤーの進行状況を特定の方法で標的にしていた。ハッカーは「Domination」モードにおいて、改ざんされたPS4のセーブデータを使用し、他のプレイヤーのアカウントにマイナスのXPを強制的に付与した。『Black Ops』のマルチプレイヤーにアクセスするには最低でもレベル1が必要なため、ゼロ未満に押し下げられたアカウントは、購入したばかりのゲームから締め出されてしまった。また、一部のプレイヤーからは、突然意図せず最大プレステージまで引き上げられたという報告もあり、全く不正をしていないプレイヤーがアカウントBANの対象となる可能性も浮上した。

Activisionは7月13日、調査を行う間「Domination」および「Ground War」のプレイリストを無効化する対応をとった。本日のアップデートでは次の段階として、プレイリストにサーバーサイドの修正が適用され、マイナスXPを受けたプレイヤーはレベル20にリセットされた。また、不正な稼ぎ行為の動機を減らすため、不正ロビーでのXP獲得量は1試合あたり500XPに制限された。現在、この修正は『Black Ops 1』のみに適用されており、『Black Ops 2』における同様の報告の状況については正式な発表はない。

Activisionは今後のアップデートでさらなる緩和策を約束している。しかし、今回のパッチは根本的な攻撃ベクトルを排除するものではない。この不正行為は、従来のエイムボットやネットワークパケットのインジェクションではなく、改ざんされたセーブファイルデータを使用している。つまり、移植版をこれらから保護するには、クライアント側でのセーブデータの検証か、サーバー側での進行イベントの検証が必要となる。今回の移植版は、PS3時代のセーブファイル信頼モデルをそのまま引き継いでいるとみられる。これは予見できなかった問題ではない。セーブデータに基づく全く同じXPハックは、これらのゲームのオリジナルであるPS3版およびXbox 360版を10年以上にわたって悩ませており、Xboxの後方互換バージョンは2026年現在でもハッキングされ、多くのユーザーにとってプレイ不可能な状態が続いている。既知であり文書化されている10年前の不正行為に対処せずにゲームを移植したのは、見落としではなく選択だったと言える。

■移植の背景とPS3アーキテクチャの壁

『Black Ops』も『Black Ops 2』も、後方互換機能を通じてPS4やPS5で動作させることはできない。PlayStation 3は、IBM、ソニー、東芝が開発したヘテロジニアスマルチプロセッサチップであるCell Broadband Engineを採用していた。これは、メインのPower Processing Elementと、並列SIMDワークロード向けに設計された8つのSynergistic Processing Elementsを組み合わせたものであり、PS4およびPS5に搭載されているAMDのx86-64 APUとは根本的に互換性のないアーキテクチャである。MicrosoftはXboxの後方互換プログラム用にソフトウェアエミュレーションレイヤーを構築したため、Xboxプレイヤーは何年もの間、Xbox OneやXbox Series X/Sで両ゲームのXbox 360版をプレイすることができた。一方、ソニーはPS4/PS5上でPS3ソフトウェアを動かすための同等の機能を構築していない。

最近の『Tony Hawk's Pro Skater 3+4』や『Batman: Arkham Knight』のPS4移植版も手掛けたシカゴのスタジオIron Galaxyが、再コンパイルと変換作業を担当した。Treyarchがプロジェクトを監督している。この移植版は、2026年6月17日にTreyarchのX（旧Twitter）での1件の投稿を通じて発表されたのみで、予告編も価格も確定した発売日も明かされなかった。7月9日に両ゲームがPlayStation Storeに同時に登場した際は、カウントダウンもプレスリリースもセレモニーもない、文字通りのサプライズ配信（シャドウドロップ）だった。

■Digital Foundryが指摘する技術的制約

両移植版には、オリジナルの全コンテンツが含まれている。完全なシングルプレイヤーキャンペーン、レガシーなPS3サーバーではなく最新のPSNインフラ上で稼働するマルチプレイヤー、そして完全なゾンビモードの体験である。『Black Ops』では、アレックス・メイソンを追う冷戦時代のキャンペーン、「Kino der Toten」、そしてクラシックなマルチプレイヤースイートが含まれる。『Black Ops 2』では、ミッションの結果が分岐する近未来のキャンペーン、シリーズの競技的な頂点と今でも多くの人にみなされているマルチプレイヤー、そして「Mob of the Dead」「Buried」「Origins」などのゾンビマップが含まれる。最新のPSNサーバーへの移行は、両リリースにおいて最も重要な機能的改善となるはずだった。

7月10日に公開されたDigital Foundryの技術分析によると、実際のレンダリングの改善はそこにとどまっている。両移植版はPS4およびPS5上で1920x1080で動作し、これほど古いジオメトリであればPS5の能力で十分に可能であるにもかかわらず、どちらも4Kには到達していない。現代の移植版ではほぼ標準となっているアンチエイリアス機能もどちらのゲームにも搭載されていない。120Hzにも対応しておらず、PS5版は60fpsに制限されている。Digital FoundryのWilliam Judd氏は、PS5版について「ハードウェアの能力を大きく下回る、がっかりするほど貧弱なもの」と表現し、「当時は影の品質が低かったのは必然だったが、これほど多くのグラフィック処理能力が利用できる現代に、なぜその問題をそのまま残すのか」と指摘している。

最も痛烈な比較対象となるのは、Xboxの後方互換バージョンが、オリジナルのXbox 360の解像度である608pで、低解像度のシャドウマップを使用して動作している点だ。PS5の移植版はその基準からは改善されているが、競合する直接的な移植版は、同じPS5ハードウェアで定期的に4Kやより高いフレームレートを実現している。16年前のソース素材のネイティブ変換としては、上限が低いと言わざるを得ない。

オリジナル版の特定の機能も引き継がれていない。プレイヤーが競技の結果にゲーム内通貨を賭けることができた「Wager Matches」や「Studio Mode」は存在しない。プレイヤーがキューに参加する前にロビーの活動状況を把握できた、リアルタイムのプレイヤー数表示もなくなっている。

■DLC込みで約2万2600円という価格設定の波紋

各ゲームの価格は39.99ドル（約6400円）に設定されている。8月6日までは、PlayStation Plus加入者は50%の割引を受けられ、各タイトル19.99ドル（約3200円）となる。各ゲームのシーズンパス（2010年から2013年にかけて配信された4つのマップパックを含む）は、現在PS Plus割引で9.89ドル（約1600円）だが、8月6日以降は29.99ドル（約4800円）に値上がりする。

全体を計算すると、8月6日以前にPS Plusの割引価格で両方のゲームと両方のシーズンパスを購入した場合、合計は約60ドル（約9700円）となる。8月6日以降に定価で同じものを購入すると、合計は140ドル（約2万2600円）に達する。

この140ドルという数字が、コミュニティの怒りの焦点となっている。報道全体で広く引用されているRedditのコメントは、「おいおい、またDLCを買わなきゃいけないのか？」と端的に表現している。2010年から2013年にPS3でマップパックを購入したプレイヤーには、新しいシーズンパスに対するクレジット（割引や補填）は一切与えられない。10年前のDLCの再販には、金額以上の構造的な問題がある。シーズンパスを購入したプレイヤーはDLCマップのローテーションにマッチングされるが、購入しなかったプレイヤーはそうならない。現行世代の新作リリースよりも初日のプレイ人口が少ないゲームにおいて、この分断はすでに限られているマッチメイキングプールをさらに細分化するリスクをはらんでいる。Activisionは、シーズンパス所有者が標準プレイリストでベースゲームのみのプレイヤーとマッチメイキングできることを確認しており、これは部分的な緩和策と言えるが、DLCマップ自体は依然としてコミュニティを分断している。

この価格設定を擁護する声としては、後方互換機能を通じても大きな技術的改善が得られないXbox版と同じ価格であることが挙げられている。その等価性がActivisionの擁護となるのか、それとも過去のカタログ戦略全体の扱いに対する告発となるのかは、DLCマップパックを2回買った人がどれだけいるかに依存するかもしれない。

■予見されていた危機だったのか

ローンチ週のハッキングは、発生前から広く予測されていた。発売前のディスカッションフォーラムやプレビュー記事において、一貫した懸念事項は、新しいサーバーに新しいアンチチート保護が伴うのか、それとも旧バージョンを多くのプレイヤーにとってプレイ不可能にしたのと同じ脆弱性を移植版が引き継ぐのかということだった。発表に関するTechTimesの発売前分析では、「両ゲームのXbox後方互換バージョンに長年影響を与えてきた、持続的なチートやエクスプロイトの問題」が最大の未知数として明確に指摘されていた。

その答えは、脆弱性は引き継がれたというものだった。ハッカーが10年間にわたりPS3のロビーで実行してきたセーブファイルベースのXP操作は、新しい移植版に直接持ち込まれ、Activisionはゲームの商業的寿命の最初の5日間を、自社の過去のサポートドキュメントが旧プラットフォーム上で説明し警告していた危機の管理に費やすことになった。

PS3を接続したままにすることなく『Black Ops』をオンラインでプレイするために2010年から待っていたPlayStationプレイヤーにとって、最新ハードウェアでのクリーンなマルチプレイヤーの展望は、移植版の魅力の大きな部分を占めていた。その魅力は現在、本日の第1段階のパッチ以降に約束された追加の緩和策を、ActivisionとIron Galaxyがどれだけ迅速かつ徹底的に実行するかにかかっている。

■8月6日までに購入すべきか

8月6日までに両ゲームに40ドル（約6400円）を費やす意思のあるPS Plus加入者にとって、その価値提案は擁護できるものだ。2つの純粋に優れたゲーム（特に『Black Ops 2』は、Treyarchがこれまでに出荷した中で最もメカニクス的にバランスの取れた競技シューターの1つであり続けている）が、現行世代の低価格リリース1本分に匹敵する価格で手に入る。キャンペーンコンテンツとゾンビモードは機能しており、PS4とPS5ユーザー間の世代間マッチメイキングプールにより、実質的なオーディエンスは単一のプラットフォームよりも大きくなっている。

考慮すべき疑問点は以下の通りだ。ハッカーの波がロビーを永久に空にする前に、Activisionが両タイトルに対してさらなるアンチチート作業を最後までやり遂げるかどうか。DLCによる分断が、現在の価格でゲームあたり10〜20ドル（約1600円〜3200円）の追加費用に見合う価値があるかどうか、あるいはDLCマップのない標準プレイリストが長期的に実行可能なプレイヤーベースを維持できるかどうか。そして、オリジナルの体験が改善されることなく販売されているノスタルジア目的の購入において、1080p/60fpsが許容できるかどうか。

8月6日以降のフルプライスでの計算はより困難になる。グラフィックの改善なし、4Kなし、120fpsなし、過去のDLCクレジットなし、そして最初の1週間を攻撃にさらされて過ごしたマルチプレイヤーエコシステムを備えた2つのゲームに80ドル（約1万2900円）を支払うというのは、正当化するのが難しいケースである。

■注目ポイントQ&A

●PS4とPS5のプレイヤーは『Black Ops』のマルチプレイヤーを一緒にプレイできますか？

はい。2026年7月13日のActivisionの公式確認の時点で、PS4とPS5のプレイヤーは『Black Ops』と『Black Ops 2』の両方で同じマッチメイキングプールを共有しています。XboxやPCとのクロスプレイは利用できません。これらの移植版はPlayStation専用です。シーズンパスを所有しているプレイヤーは、ベースゲームのみを購入したプレイヤーともマッチメイキングできるため、DLCの所有状況によってコアなマルチプレイヤープールが分断されることは防がれています。ただし、DLCマップのプレイリスト自体にアクセスするには、引き続き所有権が必要です。

●なぜPS5版の『Black Ops』は4Kではなく1080pで動作しているのですか？

Digital Foundryの技術分析によると、今回の移植版は再構築された作品ではなく、オリジナルのPS3時代のコードをほぼ直接変換したものであることが判明しています。レンダリングパイプラインはPS5のGPU容量に合わせてアップグレードされておらず、PS5のハードウェアが16年前のジオメトリを4K以上のフレームレートでレンダリングする能力を十分に備えているにもかかわらず、ゲームはPS4版と同じ1080pの解像度で動作し、アンチエイリアスはなく、60fpsに制限されています。オリジナルのPlayStation 3は、PS5のx86-64アーキテクチャとは互換性のないヘテロジニアスプロセッサであるCell Broadband Engineを使用していました。これらのゲームをPlayStationで動作させるにはIron Galaxyによる積極的な移植作業が必要でしたが、移植版は改善を行うというよりも、互換性を実現するための最小限の作業にとどまっているとみられます。

●なぜPS5版『Black Ops』のマルチプレイヤーにはハッカーが溢れているのですか？また、Activisionはどのような対策をしていますか？

この不正行為は、改ざんされたPS4のセーブファイルデータを使用して他のプレイヤーのアカウントにマイナスのXPを注入するというもので、両ゲームのPS3版およびXbox 360版に10年以上前から存在し、それらのプラットフォームで完全に解決されることのなかった手法です。移植版も同じ脆弱性を引き継いでいます。Activisionは7月14日に第1段階の修正を展開し、影響を受けたプレイヤーをレベル20にリセットし、不正ロビーでのXP獲得量にサーバーサイドの上限を適用しました。今後のアップデートでさらなる緩和策が約束されています。不正行為の主な標的となった「Domination」プレイリストは一時的に無効化されていましたが、その後サーバーサイドの修正が適用されて更新されました。本稿執筆時点では、『Black Ops 2』の状況についてActivisionの公式発表で個別に言及されていません。

●すべてのDLCを含む両方の『Black Ops』移植版のフルプライスはいくらですか？

2026年8月6日にPS Plusの割引期間が終了した後、両方のゲームと両方のシーズンパスを定価で購入すると、140ドル（約2万2600円、1ドル=162円換算）になります。内訳はベースゲームが各39.99ドル（約6400円）、シーズンパスが各29.99ドル（約4800円）です。8月6日より前に購入するPlayStation Plus加入者は、フルパッケージで約60ドル（約9700円）を支払うことになります（ゲーム各19.99ドル、シーズンパス各9.89ドル）。シーズンパスには、各ゲームの2010年から2013年の発売後期間に配信されたオリジナルのDLCマップパックが含まれており、PS4/PS5版のリリースに向けて追加されたコンテンツはありません。

元記事: Black Ops PS5 Hackers Lock Players Out of Multiplayer as Activision Patches XP Exploit