*13:35JST データ・アプリケーション---ACMS Cloudの提供に関するISMS認証およびISMSクラウドセキュリティ認証を取得

データ・アプリケーション＜3848＞は13日、EDI×iPaaSクラウド型データ連携プラットフォーム「ACMS Cloud」の提供に関わる情報セキュリティマネジメントシステムについて、ISO/IEC 27001に基づくISMS認証およびJIP-ISMS517-1.0（ISO/IEC 27017）に

基づくISMSクラウドセキュリティ認証を取得したと発表した。

本認証は、「ACMS Cloud」の設計・開発・運用・保守およびサービス提供を対象とする情報セキュリティマネジメントシステムが、第三者認証機関の審査を経て適合性を認められたものとなる。

近年はクラウドサービスの利用拡大を背景に、データ連携基盤に求められるセキュリティや信頼性への要求が高まっている。同社はEDIを中心に培ってきたデータ連携技術を基盤に、安全性と信頼性の高いデータ連携ソリューションを提供しており、今回の認証取得により、「ACMS Cloud」の提供に関する情報セキュリティ管理体制と管理プロセスの信頼性をより明確に示せるとしている。

ISO/IEC 27001に基づくISMS認証は、クラウド型データ連携プラットフォームの設計、開発、運用、保守を対象とし、JIP-ISMS517-1.0（ISO/IEC 27017）に基づくISMSクラウドセキュリティ認証は、クラウド型データ連携プラットフォームサービスの提供・サポートを対象とする。両認証の初回登録日は2026年5月27日、有効期限は2029年5月26日となっている。《KT》