*10:22JST マイクロアド---マイクロアド台湾、SNSマーケティング事業のスマートセクションと戦略的業務提携を締結

マイクロアド＜9553＞は14日、台湾現地法人であるマイクロアド台湾が、SNS縦型ショート動画を活用した企業プロモーションに強みを持つスマートセクションの現地法人Smart Section TWと戦略的業務提携を締結したと発表した。

今回の提携では、マイクロアド台湾が持つ海外市場でのデジタルマーケティングの知見や現地ネットワークと、Smart Section Groupが有するSNSショート動画マーケティング、インフルエンサーマーケティング、海外販売支援などのノウハウを融合する。これにより、日本企業の海外進出・商品拡販支援及び訪日観光客向けのインバウンドマーケティング支援体制を強化する。支援対象地域は台湾から開始し、今後アジア圏へ広げる。

Smart Section Groupは、SNSショート動画マーケティングを軸としたグローバルマーケティングカンパニーで、インフルエンサー起用からクリエイティブ制作、海外販売・代理事業までを一気通貫で提供している。

同提携により、 主要SNSで商品や店舗の魅力を伝えるショート動画を展開し、海外現地での商品需要拡大を図る。さらに、 現地の流通小売店や 国内 免税店での実売につなげることで、認知獲得から販路開拓、販売拡大までを一気通貫で支援する。また、 国内の店舗の様子を盛り込んだショート動画を海外向けに発信することで、訪日観光客の来店促進や店頭商品の指名買いを支援し、インバウンド需要の取り込みも狙う。《KT》