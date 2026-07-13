Anthropicは、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、Microsoft Azure Foundry上で「Claude Code」を実行する企業向けに、自律的なコーディングを行う「自動モード（auto mode）」をデフォルトで有効化するアップデート（v2.1.207）をリリースした。これにより、従来必要だった環境変数の設定が不要になり、自動的に自律動作がオンになる。手動制御を維持したい企業は、アップデートが適用される前に管理設定で明示的に無効化するなどの対応が必要となる。

■「自動モード」がデフォルト有効に、オプトイン義務を廃止

Anthropicが2026年7月10日（金）にリリースしたバージョン2.1.207により、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、Microsoft Azure FoundryでClaude Codeを実行するエンタープライズチームのガバナンス体制が変化する。これまでこれらプラットフォームで自律的なエージェントコーディングを有効にするために必要だった環境変数が削除され、デフォルトでオンになった。手動制御を維持したいチームは、アップデートが適用される前に、管理設定で disableAutoMode を明示的に設定する必要がある。

この変更は、変更の負担が誰にあるかを逆転させる。これまでは評価していないチームは機能がオフであることで保護されていたが、今後はオフに維持するために能動的なアクションが必要になる。

■自動モードの「分類器」が果たす役割と限界

自動モードは、手動モード（すべての操作に人間の承認が必要）と、安全チェックをすべてバイパスする危険なモード（--dangerously-skip-permissions）の中間に位置する。

自動モードでは、バックグラウンドのAI安全分類器（classifier）が、ファイル編集やビルド実行などのアクション前に、コンテキストに照らして実行を許可するかブロックするかを判断する。

ただし、Anthropicのエンジニアリングブログによると、この分類器はClaudeの内部的な思考プロセスや生のツール実行結果ではなく、要求されたアクションと表明された意図のみを評価する。また、会話で設定した「本番環境を変更しない」といった自然言語の制約は、コンテキストの圧縮によって消去される可能性があるため、確実な制限には設定ファイルでの拒否ルール（deny rules）を使用すべきだとAnthropicは説明している。

■設定ファイルの仕様変更とOpus 4.8への移行

v2.1.207では、プロジェクト内の .claude/settings.local.json から disableAutoMode キーを読み取らなくなった。これは、開発者が変更可能なプロジェクトレベルのファイルをガバナンスの制御面として信頼しないための意図的な設計である。無効化するには、ユーザーレベルの設定や管理されたリモート設定を使用する必要がある。

また、同バージョンでは、Bedrock、Vertex、AWS上のClaude Platformにおけるデフォルトモデルが「Claude Opus 4.8」に変更された。コストを抑えたい場合やOpus 4.7を維持したい場合は、明示的にモデルを指定する必要がある。

■セキュリティ強化とシェルインジェクション対策

v2.1.207には、プラグインのフックコマンド等における ${user_config.*} のシェル形式展開を拒否するセキュリティ強化も含まれている。これはシェルインジェクションの脆弱性を防ぐための変更であり、既存のプラグイン構成によっては破壊的変更となる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●主要クラウドで「自動モードがデフォルト」になるとどうなりますか？

従来必要だった環境変数（CLAUDE_CODE_ENABLE_AUTO_MODE=1）が不要になり、アップデート後は自動的に自動モードが有効になります。エージェントは個々のアクションに対して人間の承認を求めず、バックグラウンドの安全分類器が判断を下します。手動承認を維持したい場合は、管理設定で disableAutoMode を設定する必要があります。

●disableAutoMode 設定はどこに記述すべきですか？

ユーザーレベルの設定ファイル（~/.claude/settings.json）、オペレーター指定の --settings ファイル、または管理者が配信するリモート設定に記述します。プロジェクト内の .claude/settings.local.json は読み取り対象外となったため、組織全体で一括管理する場合はリモート設定の利用が推奨されます。

●自動モードの安全分類器は企業のセキュリティ要件を満たしていますか？

分類器はリスクを低減する重要なレイヤーですが、万能ではありません。会話上の指示はコンテキスト圧縮で消える可能性があるため、確実なガバナンスには設定ファイルでの明示的な拒否ルールの設定、最小権限の原則の適用、クラウドプラットフォームのネイティブログ（CloudTrailなど）による監査トレールの維持が推奨されます。

元記事: Claude Code Removes Enterprise Opt-In: Auto Mode Now Default on Major Cloud Platforms