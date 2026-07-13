*12:34JST 日経平均は大幅反落、キオクシアHDとアドバンテストの2銘柄で約272円押し下げ

13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり88銘柄、値下がり136銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。770.87円安の67786.86円（出来高概算9億1409万株）で前場の取引を終えている。10日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は149.60ドル高の52637.01ドル、ナスダックは74.72ポイント高の26281.61で取引を終了した。トランプ大統領が対イラン和平協議継続で合意したことを明らかにし、寄り付き後、上昇。同時に大統領の「停戦終了」宣言や連邦準備制度理事会（FRB）が公表した半期に一度の金融政策報告を受けた長期金利の上昇を嫌気し一時伸び悩んだ。終盤にかけて、原油価格の下落を好感した買いや人工知能（AI）関連への買いが再開し相場を一段と押し上げ、終了。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は147.10円安の68410.63円と反落して取引を開始した。寄り付き直後は米国株高を背景に買いが先行する場面もみられたが、半導体関連株を中心に利益確定売りが広がり、指数は次第に下げ幅を拡大した。一方で、好決算を発表した小売株や金融株の一角には資金が向かい、相場を下支えした。為替市場では円相場が大きな方向感を欠くなか、投資家は国内企業の決算内容や個別材料を見極める姿勢を強め、前場は銘柄ごとの物色が鮮明となった。

値下がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞、同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約272円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは安川電＜6506＞で14.34％安、同2位は太陽誘電＜6976＞で12.86％安だった。

一方、値上がり寄与トップは良品計画＜7453＞、同2位はレーザーテック＜6920＞となり、2銘柄で日経平均を約71円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップも良品計画で16.73％高、同2位もレーザーテックで5.23％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 67786.86(-770.87)

値上がり銘柄数 88(寄与度+189.89)

値下がり銘柄数 136(寄与度-960.76)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜7453＞ 良品計画 4229 606 40.63

＜6920＞ レーザーテック 46700 2320 31.11

＜4063＞ 信越化 7436 116 19.44

＜9433＞ KDDI 2807 16.5 6.64

＜7741＞ HOYA 25355 380 6.37

＜6367＞ ダイキン工業 25280 170 5.70

＜8058＞ 三菱商事 4453 44 4.42

＜7733＞ オリンパス 1784 30.5 4.09

＜4543＞ テルモ 2204 15 4.02

＜6098＞ リクルートHD 12280 40 4.02

＜7832＞ バンナムHD 4055 38 3.82

＜7735＞ SCREEN 18280 130 3.49

＜3099＞ 三越伊勢丹HD 3943 102 3.42

＜8306＞ 三菱UFJ 3557 96 3.22

＜8031＞ 三井物産 4595 39 2.61

＜8697＞ JPX 2210.5 34 2.28

<8253> クレディセゾン 4649 67 2.25

<2502> アサヒGHD 1602 21 2.11

<8316> 三井住友FG 7013 199 2.00

<6841> 横河電機 5614 55 1.84



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 70130 -6870 -161.21

＜6857＞ アドバンテ 29370 -460 -111.03

<4062> イビデン 18960 -1340 -89.84

<8035> 東エレク 72110 -830 -83.47

<6762> TDK 3226 -163 -81.96

＜6976＞ 太陽誘電 12835 -1895 -63.52

<9983> ファーストリテ 81470 -640 -51.49

<6981> 村田製作所 9327 -533 -42.88

<6954> ファナック 6948 -208 -34.86

＜6506＞ 安川電機 5972 -1000 -33.52

<4519> 中外製薬 7217 -172 -17.30

<6971> 京セラ 3656 -64 -17.16

<5333> NGK 6793 -268 -8.98

<6645> オムロン 5750 -260 -8.72

<5802> 住友電気工業 2521.5 -60.5 -8.11

<6723> ルネサスエレク 4547 -215 -7.21

<2802> 味の素 5633 -98 -6.57

<6963> ローム 5415 -185 -6.20

<6273> SMC 73920 -1650 -5.53

<1721> コムシスHD 5169 -163 -5.46《CS》