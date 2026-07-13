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前日に動いた銘柄 part2 MORESCO、AIメカテック、北川精機など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 MORESCO、AIメカテック、北川精機など
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
スギHD＜7649＞ 2922 -256
粗利率伸び悩みなどで第1四半期営業益は計画やや下振れ。
ウェザーニューズ＜4825＞ 1980 -88
今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。
東和銀行＜8558＞ 1272 -54
全東信破産の影響を引き続き警戒視。
TOKYO BASE＜3415＞ 401 -19
6月月次評価の動きにも一巡感。
ファーストリテイリング＜9983＞ 82110 -3060
3-5月期は想定以上の好決算も出尽くし感優勢に。
サッポロビール＜2501＞ 1993.5 -76.5
直近は北欧大手との資本提携など評価も。
東京海上＜8766＞ 7609 -261
5月高値接近で戻り売り圧力も。
ツルハHD＜3391＞ 2257 -103.5
第1四半期決算評価の動きにも一巡感。
日清食HD＜2897＞ 2794.5 -101.5
食品セクターの一角で下げ目立つ。
コカBJH＜2579＞ 4104 -88
ディフェンシブ株には売り優勢。
キリンHD＜2503＞ 2837 -83.5
食品大手はAI関連一極集中の影響も。
マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2423.5 -68.5
決算発表のスギHDの株価下落をマイナス視。
MORESCO＜5018＞ 2320 +400
第1四半期大幅増益がインパクトに。
AIメカテック＜6227＞ 6790 +1000
海外メーカーからの大口受注を発表。
北川精機＜6327＞ 6130 +1000
プライム市場ハイテク株高の流れに乗る。
石井表記＜6336＞ 2003 +174
プリント基板関連として北川精機の上昇など刺激。
愛眼＜9854＞ 318 +34
アセット・バリュー大株主浮上から強い動きだが。
ジェリビンズ＜3070＞ 85 +7
株主優待制度を拡充し新制度を導入。
プログリット＜9560＞ 820 +70
発行済株式数の9.99％にあたる125万株上限の
自社株買いと買付け委託を発表。
ispace＜9348＞ 445 -63
米スペースX「スターシップ」を活用した月輸送サービスを
開始すると発表し9日ストップ高の反動安。
ストレージ王<2997> 1337 +238
引き続きTOB価格1340円にサヤ寄せ。
リベラウェア<218A> 1221 -72
9日大幅高の反動安。
ビープラッツ<4381> 312 +80
引き続き「AI 導入支援コンソーシアム」を発足するとの発表が手掛かり。
ヒューマンメイド<456A> 1537 -98
25日線を下回り手仕舞い売り誘う。
アスタリスク<6522> 2050 +150
信用取引に関する臨時措置を実施で9日ストップ安。
10日は押し目買い優勢。
LAホールディングス<2986> 2791 -175
200日線を下回り先高観萎む。
ブシロード<7803> 350 +34
27年6月期のトレーディングカードゲーム海外売上比率が初の50%超見通し。《CS》
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