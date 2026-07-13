*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 MORESCO、AIメカテック、北川精機など

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

スギHD＜7649＞ 2922 -256

粗利率伸び悩みなどで第1四半期営業益は計画やや下振れ。

ウェザーニューズ＜4825＞ 1980 -88

今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。

東和銀行＜8558＞ 1272 -54

全東信破産の影響を引き続き警戒視。

TOKYO BASE＜3415＞ 401 -19

6月月次評価の動きにも一巡感。

ファーストリテイリング＜9983＞ 82110 -3060

3-5月期は想定以上の好決算も出尽くし感優勢に。

サッポロビール＜2501＞ 1993.5 -76.5

直近は北欧大手との資本提携など評価も。

東京海上＜8766＞ 7609 -261

5月高値接近で戻り売り圧力も。

ツルハHD＜3391＞ 2257 -103.5

第1四半期決算評価の動きにも一巡感。

日清食HD＜2897＞ 2794.5 -101.5

食品セクターの一角で下げ目立つ。

コカBJH＜2579＞ 4104 -88

ディフェンシブ株には売り優勢。

キリンHD＜2503＞ 2837 -83.5

食品大手はAI関連一極集中の影響も。

マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2423.5 -68.5

決算発表のスギHDの株価下落をマイナス視。

MORESCO＜5018＞ 2320 +400

第1四半期大幅増益がインパクトに。

AIメカテック＜6227＞ 6790 +1000

海外メーカーからの大口受注を発表。

北川精機＜6327＞ 6130 +1000

プライム市場ハイテク株高の流れに乗る。

石井表記＜6336＞ 2003 +174

プリント基板関連として北川精機の上昇など刺激。

愛眼＜9854＞ 318 +34

アセット・バリュー大株主浮上から強い動きだが。

ジェリビンズ＜3070＞ 85 +7

株主優待制度を拡充し新制度を導入。

プログリット＜9560＞ 820 +70

発行済株式数の9.99％にあたる125万株上限の

自社株買いと買付け委託を発表。

ispace＜9348＞ 445 -63

米スペースX「スターシップ」を活用した月輸送サービスを

開始すると発表し9日ストップ高の反動安。

ストレージ王<2997> 1337 +238

引き続きTOB価格1340円にサヤ寄せ。

リベラウェア<218A> 1221 -72

9日大幅高の反動安。

ビープラッツ<4381> 312 +80

引き続き「AI 導入支援コンソーシアム」を発足するとの発表が手掛かり。

ヒューマンメイド<456A> 1537 -98

25日線を下回り手仕舞い売り誘う。

アスタリスク<6522> 2050 +150

信用取引に関する臨時措置を実施で9日ストップ安。

10日は押し目買い優勢。

LAホールディングス<2986> 2791 -175

200日線を下回り先高観萎む。

ブシロード<7803> 350 +34

27年6月期のトレーディングカードゲーム海外売上比率が初の50%超見通し。《CS》