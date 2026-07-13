*07:17JST 米国株式市場は続伸、対イラン和平協議の継続を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

JUL10

Ｏ 69085（ドル建て）

Ｈ 69575

Ｌ 68335

Ｃ 69320 大証比+310（イブニング比+70）

Vol 5637



JUL10

Ｏ 68985（円建て）

Ｈ 69505

Ｌ 68230

Ｃ 69250 大証比+240（イブニング比+0）

Vol 22535

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.73円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ファ

ナック＜6902＞、任天堂＜7751＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2313 22.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.22 0.03 6647 8

9

8035 (TOELY) 住友商事 9.69 -29.14 1567 11.

5

6758 (SONY.N) TDK 21.18 -0.06 3425 3

6

9432 (NTTYY) KDDI 17.32 -0.01 2801 10.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 -0.04 925 -1

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.42 -0.23 4758 5

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.47 0.75 6298 -7

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.31 4985 28

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.82 0.93 7381 6

1

8001 (ITOCY) 丸紅 30.56 -0.03 494 -438

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.48 0.15 8475 16

8

8031 (MITSY) 東京エレク 228.26 4.60 73833 89

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12130 -11

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.09 0.03 2764 33.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 0.54 2361 9

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.69 -0.01 945 -93

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.20 -0.10 1520

9

7267 (HMC.N) スズキ 50.67 0.36 2049 1

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.98 -0.05 6139 2

2

6902 (DNZOY) ファナック 22.20 0.76 7181 2

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.90 0.07 7407 1

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.14 0.58 2610 -

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.30 0.34 6518 4

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.62 0.08 25262 15

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.05 5356 -

3

7741 (HOCPY) キヤノン 27.08 0.47 4380 4

0

6503 (MIELY) 三菱電機 72.64 0.53 5874 4

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.85 0.40 3210 1

7

7751 (CAJPY) 任天堂 10.98 0.04 7103 7

3

6273 (SMCAY) SMC 23.52 1.12 76078 50

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.92 0.13 317 6.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.40 0.00 73425 86

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.50 0.30 2183 161.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.42 0.10 4435 2

6

6702 (FJTSY) 富士通 20.63 -0.33 3336 -1

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.06 0.07 3577

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.32 -0.13 2316 -3.

5

8002 (MARUY) 三井物産 570.39 -1.45 4612 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 14.95 -0.23 4836 7

4

6954 (FANUY) 京セラ 23.04 -0.17 3726

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.29 0.08 1883 2

2

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.06 0.08 4215 3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.97 0.19 6464 6

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.11 0.14 3594

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.08 0.07 2639 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 9.47 0.14 1532

1

4543 (TRUMY) テルモ 13.59 -0.14 2198

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.10 0.21 1795 26.

5

（時価総額上位50位、1ドル161.73円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.50 2183 161.5 7.

99

5020 (JXHLY) ENEOS 16.60 1342 90 7.

19

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280 5.

95

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6506 (YASKY) 安川電機 78.09 6315 -657 -

9.42

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2374 -152.5 -

6.04

「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52637.01 前日比：149.60

始値：52622.92 高値：52709.75 安値：52266.81

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26281.61 前日比：74.72

始値：26175.54 高値：26301.54 安値：26009.49

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7575.39 前日比：31.75

始値：7547.64 高値：7579.93 安値：7508.16

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.06％ 米10年国債 4.568％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は149.60ドル高の52637.01ドル、ナスダックは74.72

ポイント高の26281.61で取引を終了した。

トランプ大統領が対イラン和平協議継続で合意したことを明らかにし、寄り付き

後、上昇。同時に大統領の「停戦終了」宣言や連邦準備制度理事会（FRB）が公表し

た半期に一度の金融政策報告を受けた長期金利の上昇を嫌気し一時伸び悩んだ。終

盤にかけて、原油価格の下落を好感した買いや人工知能（AI）関連への買いが再開

し相場を一段と押し上げ、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一

方、医薬品・バイオテクが下落した。

ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ

（META）は最高経営責任者（CEO）のザッカーバーグ氏が最先端AIモデル「ミュー

ズ・スパーク1.1」を巡り、普及を優先し低コストの価格設定をする計画を発表し、

上昇。金融技術ソリューション会社のサークル・インターネット・グループ（CRC

L）は当局が同社の暗号通貨の全国信託銀行設立を許可し、上昇。航空会社のデルタ

（DAL）は四半期決算で広範な強い需要で内容が予想を上回ったが、見通しが予想に

満たず、下落。携帯端末のアップル（AAPL）は中国の売り上げが冴えず、売られ

た。

韓国の半導体メモリー、SKハイニックスは10日、預託証券（ADR）を通じナスダック

市場に上場。公募価格13％高で終了し、好調な滑り出しとなった。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》