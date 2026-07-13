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前日に動いた銘柄 part1タツモ、SUMCO、ユニオンツールなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1タツモ、SUMCO、ユニオンツールなど
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
アトラエ＜6194＞ 805 +90
株主優待制度を拡充。
C&R社＜4763＞ 1448 +114
27年2月期業績予想を上方修正。増配予想も発表。
三協立山＜5932＞ 649 +19
27年5月期営業利益は前期比2.5倍予想。
ワッツ＜2735＞ 674 +30
第3四半期累計の営業利益33.8％増。株主優待制度の再開も発表。
ベルク＜9974＞ 6430 -260
第1四半期営業利益15.0％減。
トーセ＜4728＞ 645 -5
第3四半期累計の営業利益44.8％減。
上期の3.8％増から減益に転じる。下値は堅い。
SUMCO＜3436＞ 5244 +700
米SOX指数は3％の上昇に。
タツモ＜6266＞ 5210 +500
半導体製造装置株として買われる。
ユニオンツール＜6278＞ 20970 +1790
プリント基板関連に10日は買いが向かう。
リガク＜268A＞ 2456 +243
半導体株上昇につれ高。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5790 +490
半導体株高で値幅取りの動きも。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6370 +613
英アームは9％の上昇に。
山一電機＜6941＞ 9230 +710
大和証券では目標株価を引き上げ。
日本電波工業＜6779＞ 3345 +210
AIインフラ関連も10日は幅広く買われる。
ブイ・テクノロジー＜7717＞ 7050 +460
半導体製造装置株高の流れに乗る。
ラサ工業＜4022＞ 1945 +151
AI・半導体株高が刺激。
三菱自動車工業＜7211＞ 361.8 +31.2
ヒト型ロボット量産開始と発表。
フジクラ＜5803＞ 5150 +212
AIインフラ関連の代表格として物色。
FUJI＜6134＞ 8248 +478
AI関連として押し目買い優勢。
ソシオネクスト＜6526＞ 2850 +186.5
半導体株高に乗る。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7880 +370
10日の安川電機決算発表も期待材料か。
住友電気工業<5802> 2582 +181
大手電線株一斉高で。
日本シイエムケイ<6958> 657 +29
AI関連の電子部品株が幅広く買われる。
日本トムソン<6480> 2076 +102
AI関連の一角として押し目買い。
野村マイクロ・サイエンス<6254> 4625 +285
サムスン電子株高も支援。
乃村工藝社<9716> 1183 +90
万博効果一巡で大幅減益も織り込み済み。
古河電気工業<5801> 3725 +182
大手電線株は一斉高に。《CS》
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