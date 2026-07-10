*08:59JST 米国株式市場は上昇、原油安や金利の低下を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

JUL9

Ｏ 67845（ドル建て）

Ｈ 69155

Ｌ 67550

Ｃ 69085 大証比+1285（イブニング比+75）

Vol 5375



JUL9

Ｏ 67770（円建て）

Ｈ 69090

Ｌ 67480

Ｃ 69010 大証比+1210（イブニング比+0）

Vol 25211

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.36円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、ソ

フトバンクG＜9983＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2322 32.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.19 -0.06 6649 7

2

8035 (TOELY) 住友商事 38.83 0.43 6304 4

2

6758 (SONY.N) TDK 21.24 0.66 3449 6

7

9432 (NTTYY) KDDI 17.33 0.05 2814

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.08 942 -1

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.65 0.02 4814 5

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.72 0.59 6079 32

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.72 5004 29

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.89 0.55 7108 9

8

8001 (ITOCY) 丸紅 30.59 -0.06 497 -442

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.33 0.10 8386 17

2

8031 (MITSY) 東京エレク 223.66 11.45 72627 156

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12177 -32

8

4568 (DSNKY) 第一三共 17.06 0.31 2770 3

7

9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 0.00 2195 -9

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.70 0.17 950 -941.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 -0.10 1532 1

0

7267 (HMC.N) スズキ 50.31 -0.51 2042 14.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.03 0.00 6179 -

7

6902 (DNZOY) ファナック 21.44 0.87 6962 11

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.83 0.22 7413 5

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.56 -0.36 2526 -7

7

8411 (MFG.N) オリックス 39.96 0.60 6488 3

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.54 -0.06 25231 5

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.61 -0.14 5394 -

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.61 0.11 4320 1

6

6503 (MIELY) 三菱電機 72.11 1.68 5854 7

1

6981 (MRAAY) 日東電工 19.45 0.05 3158 2

8

7751 (CAJPY) 任天堂 10.94 0.09 7105 -1

5

6273 (SMCAY) SMC 22.40 0.59 72737 71

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.79 -0.09 308 3.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.40 2.70 73711 220

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.20 0.78 2143 11

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.32 -0.11 4436 2

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.96 0.44 3403 1

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.99 -0.12 3569 -

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 -0.04 2346 -14.

5

8002 (MARUY) 三井物産 571.84 -1.43 4642 2

8

6723 (RNECY) ルネサス 15.18 0.65 4929 11

2

6954 (FANUY) 京セラ 23.21 0.71 3768 4

2

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.21 0.34 1884

7

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.98 -0.33 4218 2

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.78 -0.41 6459 6

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.97 -0.01 3562

2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.01 0.05 2604 -

9

6857 (ATEYY) シスメックス 9.33 -0.43 1515 -

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.73 -0.20 2229 1.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.89 -0.13 1768 28.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.36円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5004 299 6.

35

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.20 2143 114 5.

62

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2383 -198 -

7.67

9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 2195 -95 -

4.15

「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52487.41 前日比：139.02

始値：52249.44 高値：52574.89 安値：52249.44

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26206.89 前日比：336.24

始値：25918.31 高値：26215.83 安値：25825.85

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7543.64 前日比：60.93

始値：7491.60 高値：7546.89 安値：7481.73

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.065％ 米10年国債 4.554％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は139.02ドル高の52487.41ドル、ナスダックは336.2

4ポイント高の26206.89で取引を終了した。

対イラン和平協議の再開期待に、寄り付き後、上昇。原油価格の下落が好感され、

相場は終日堅調に推移した。ナスダックは金利安に加え、ハイテク回復が支援し終

盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品や半導体・同

製造装置が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

フラッシュメモリ製造・販売するマイクロン・テクノロジー（MU）はメモリー需要

が強く国内の設備投資拡大計画を発表し、上昇。同業のサンディスク（SNDK）も韓

国の同業SKハイニックスのナスダック市場上場を控え、上昇。ソーシャルメディ

ア、フェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）は自社製チッ

プ製造計画が好感され、上昇。恩恵を受けると、半導体ウエハー製造装置と部品の

開発・製造のアプライド・マテリアルズ（AMAT）やラムリサーチ（LRCX）も上昇し

た。

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）はコーヒーチェーンのスターバ

ックス（SBUX）が同社のソフトウエアへの依存度を減らすために、独自の人工知能

（AI）ツールを開発中と報じられ、下落。スターバックス（SBUX）は上昇した。飲

料会社のペプシコ（PEP）は消費者のスナック菓子などへの支出減少を警告し、下

落。

NY連銀のウィリアムズ総裁は、現在インフレリスクが高いとの考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》