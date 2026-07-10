大黒天物産、期末配当を39円に増配、前回予想から4円引き上げ

■2026年5月期の年間配当は普通配当39円、8月定時株主総会に付議へ

大黒天物産<2791>(東証プライム)は7月9日、同日開催の取締役会で、2026年5月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議したと発表した。期末配当は1株当たり39円とし、4月10日公表の直近予想35円から4円引き上げる。

同社は、財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、毎期の業績、新規投資、配当性向などを総合的に勘案して安定配当に努めることを利益配分の基本方針としている。当期の業績動向と財務状況を踏まえ、株主への利益還元を充実させるため増配を決めた。

配当金の総額は5億2300万円、効力発生日は2026年8月27日、配当原資は利益剰余金である。年間配当は期末の普通配当39円となる。同配当は8月26日開催予定の第40回定時株主総会に付議する予定だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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