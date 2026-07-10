ワッツ、株主優待制度を再開、200株以上に防災グッズ詰め合わせ

■2026年8月末株主を対象、1,500円相当の防災関連商品を11月下旬から発送

ワッツ<2735>(東証スタンダード)は7月9日、同日開催の取締役会で株主優待制度の再開を決議したと発表した。2026年8月31日付の株主名簿に記載された2単元(200株)以上保有する全株主を対象に、防災関連商品をセットにした株主優待を実施する。

同社は2023年7月に株主平等の観点から配当による利益還元へ一本化するため株主優待制度を廃止していた。その後、グループ全体の業績が着実に伸長し、今後もさらなる利益確保を見込むことから、現在の配当中心の株主還元方針を維持しつつ、株主への感謝を示す目的で再開を決めた。

優待内容は、同社が発足した「ワッツ防災プロジェクト」が提案する防災関連商品を詰め合わせた1,500円相当のセットである。2026年11月下旬に「株主優待に関するお知らせ」を送付し、優待品も同時期から順次発送する予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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