Meta、テキストからゲームを生成するアプリ「Pocket」をブラジルでテスト展開――プレイデータはAI学習に活用か

Metaが、テキストの指示（プロンプト）から簡易的なモバイルゲームなどのインタラクティブコンテンツ（同社は「gizmo」と呼称）を生成できる単体アプリ「Pocket」をブラジルでテスト展開していることが明らかになった。同アプリは2026年6月29日にApp StoreとGoogle Playで静かに公開されたが、公式な発表は行われていない。ユーザーが作成したコンテンツのプレイデータは、すべてMetaのAI学習パイプラインにフィードバックされる仕組みとなっており、新たなデータ収集源としての側面も注目されている。

■テキストプロンプトが数秒でプレイ可能な「gizmo」に

Pocketの基本機能は非常にシンプルだ。ユーザーが「大輪のの花を筆にしたお絵描きゲーム」といったテキストを入力すると、PocketのAIが数秒でプレイ可能なコンテンツを生成する。Metaはこれを「gizmo（ギズモ）」と呼んでおり、ヘルプセンターでは「インタラクティブでプレイ可能な、AIが生成した体験」と定義している。

gizmoは、画面のタッチ、スマートフォンの傾きやスワイプ、シェイク、効果音、音楽などに反応する。一部のgizmoはデバイスのカメラやカメラロールの写真にアクセスすることも可能で、Metaによれば「周囲の世界を認識して推論する」ものもあるという。これらすべてのプロセスにおいて、プログラミングの知識は一切不要だ。

しかし、生成機能と同じくらい重要なのが、プレイされたデータの行方である。Metaのヘルプセンターには「Pocketにおけるgizmoとのインタラクションは、MetaのAI向上に利用されます」と明記されている。さらに、居住地域によっては、これらのデータがコンテンツや広告のパーソナライズにも利用される可能性がある。また、MetaのAIがプロンプトを処理できない場合、入力されたテキストが匿名の「特定のパートナー」と共有されることもあるという。

このデータパイプラインは単なる付加機能ではなく、ビジネスモデルそのものだ。Pocketは無料で提供されており、gizmoの作成プロセスを通じて「どのプロンプトがどの仕組みを生み出すか」「どの仕組みがユーザーの関心を引くか」「どのセンサーの組み合わせが最もプレイ時間を延ばすか」といった、ラベル付きの行動データが継続的に収集される。ユーザーのタップやスマートフォンの傾きといった操作のすべてが、Metaの次世代AIの学習データとなる仕組みだ。

■AppleのApp Store規約との衝突懸念

Pocketの技術的な仕組みは、従来のノーコード開発ツールとは一線を画している。ユーザーがプロンプトを送信すると、Metaの「Meta Superintelligence Labs」（2026年4月に同社初のフロンティアモデル「Muse Spark」を発表した部門）が開発したとみられる調整済みAIモデルが自然言語を解釈し、インタラクティブな体験を記述したコードを生成する。

ここで問題となるのが、生成されたコードの実行環境と、AppleのApp Storeガイドラインとの整合性だ。2026年3月、Appleは「Replit」や「Vibecode」といったバイブコーディング（自然言語からAIがコードを生成する手法）プラットフォームのアプリ更新をブロックし、さらに「Anything」というアプリをストアから完全に削除した。Appleが適用した「ガイドライン2.5.2」では、アプリの審査後に機能を追加・変更するようなコードのダウンロード、インストール、実行を禁止している。

Appleの解釈では、アプリ内で生成された新しいコードをWebビューなどで実行することは、審査後にアプリの機能を変更するコードを実行しているとみなされ、規約違反となる。Pocketも同様に、テキストプロンプトからgizmoを生成し、アプリ内で実行している。MetaがAppleのガイドラインに抵触しないようサンドボックス化などの対策を施しているのか、あるいはAppleと個別の合意を結んでいるのかは明らかにされていない。現在、PocketはブラジルのiOS App Storeで配信されているが、今後グローバル展開を目指す上で、このアーキテクチャ上の課題が障壁となる可能性がある。

■買収されたSnapchat出身者チームが開発を主導

PocketはMetaの社内プロジェクトから生まれたものではない。同社が2026年初頭に買収した、Snapchatの元開発者らが設立したスタートアップ「Atma Sciences」のチームが開発を主導している。同チームは以前、ほぼ同一のプラットフォーム「Gizmo」を運営しており、アプリ調査会社Appfiguresによると、買収前にiOSとGoogle Playで累計63万5,000ダウンロードを記録し、98％の好意的な評価を得ていた。Metaはこの買収に伴い、Atma Sciencesの基盤技術の非独占的ライセンスを取得している。PocketのAndroid版パッケージIDが今も「com.facebook.gizmo」となっていることからも、その名残が見て取れる。

Gizmoチームは、Muse Sparkを手がけるMeta Superintelligence Labsの傘下に配属されている。あるアナリストは「Pocketは単なるゲームプラットフォームではなく、AI支援開発から自社配信、独自の行動データの収集、そして広告収益へとつなげる、新しい垂直統合モデルの実証実験である」と分析している。Metaは自社アプリを通じてインタラクションデータをほぼゼロの限界コストで生成できるため、外部とのデータ連携に頼ることなく、「創作の意図（プロンプト）」「生成された成果物（gizmo）」「エンゲージメント行動（実際のプレイ）」という一連のループから、これまでにない学習シグナルを獲得できる。

■「バイブコーディング」が抱えるセキュリティとモデレーションの課題

OpenAIの共同創業者であるアンドレイ・カルパシー氏が2025年2月に提唱し、同年の流行語にもなった「バイブコーディング（Vibe Coding）」は、人間がコードを詳細にレビューすることなく、大規模言語モデル（LLM）に自然言語でコードを書かせる開発手法を指す。この手法はソフトウェア開発を民主化する一方で、セキュリティ上のリスクも指摘されている。

CodeRabbitが2025年12月に実施したGitHubのプルリクエスト分析によると、AIが共同作成したコードには、人間が書いたコードの約2.74倍のセキュリティ脆弱性が含まれていたという。また、Launch Ready Codeが2026年3月から6月にかけて実施した調査では、AI生成アプリの71％にデータ漏洩やアカウント乗っ取りにつながる深刻な脆弱性が確認された。本番環境に耐えうるセキュリティ基準を満たしていたのはわずか12％で、それらはすべて公開前に手動でのセキュリティレビューを経ていた。さらに、WizやRed Accessなどのセキュリティ企業も、バイブコーディングされたアプリにおいて、認証機能の欠如や機密データの漏洩リスクを指摘している。

これらの問題がそのままPocketに当てはまるわけではない。Metaが独自のサンドボックス技術や権限管理を構築している可能性はあるが、現時点で同社は、gizmoがユーザーのフィードに表示される前の審査プロセスや、センサーへのアクセス権限の管理方法、有害なコンテンツが拡散するのを防ぐモデレーション体制について、具体的な詳細を公表していない。

■激化するAI生成コンテンツ市場での競争

AI生成のインタラクティブコンテンツをソーシャルフィード化しようとしているのはMetaだけではない。AppleやByteDanceに会社を売却した実績を持つLucky Zhang氏が創業したスタートアップ「Sekai」は、2026年6月にKhosla VenturesやAndreessen Horowitzなどから2,000万ドル（約32億6,000万円、1ドル=163円換算）のシリーズA資金調達を実施した。Sekaiでは1日あたり20万件、累計1,500万件以上のミニアプリが作成されており、平均ユーザーセッション時間は1時間を超えているという。また、TikTokもインタラクティブコンテンツの強化に向け、フィード内ミニゲームのテストを実施していると報じられている。

しかし、配信力の面ではMetaが圧倒的に有利だ。数十億人のユーザーを抱えるInstagramやFacebook内での告知は、アプリストアでのフィーチャー以上の拡散力を持つ。リバースエンジニアのアレッサンドロ・パルッツィ氏は、Metaが今後グローバル展開を開始すれば、既存の自社アプリ群を通じてPocketを強力にプロモーションする可能性が高いと指摘している。

また、先行する巨大プラットフォーム「Roblox」との違いも明確だ。Robloxでゲームを制作するには、専用ツール「Roblox Studio」でLuaスクリプトという実際のコードを書く必要があり、スキルの習得には数ヶ月を要する。一方でPocketは、テキストを1文入力するだけで済む。この圧倒的な手軽さにより、PocketはRobloxの「クリエイター層」ではなく、ゲームをプレイするだけで自分では作らない「ライトユーザー層」をターゲットに取り込む可能性がある。

■データの取り扱いとプライバシー設定

Pocketにおけるデータの収集範囲は広い。Metaのヘルプセンターによると、AIの学習利用に加え、アカウント名、ユーザー名、プロフィール詳細、年齢、コミュニティガイドラインや知的財産権の違反ステータスなどが収集され、体験のパーソナライズやプラットフォームの安全性維持に利用される。また、プロンプトが処理できない場合には、プロンプトのテキストと大まかな位置情報が匿名のサードパーティパートナーに共有されることがある。

広告のパーソナライズが許可されている地域では、ユーザーが「どのような体験をAIに求めたか」「どれだけの時間プレイしたか」「どのセンサー機能を使用したか」といった、受動的なコンテンツ消費よりもはるかにリッチな行動シグナルがMetaに蓄積されることになる。

ユーザーはMetaの標準的なプライバシー設定を通じて一部のデータ共有を制限できるが、gizmoのインタラクションデータをAI学習に利用すること自体は、デフォルトで有効化されている。ヘルプセンターには「プライバシー設定からAI開発への情報利用に異議を申し立てることができる」と記載されているが、Pocketアプリ内における具体的な手続き方法は、現時点のドキュメントでは明記されていない。

■注目ポイントQ&A

●Meta Pocketの「gizmo（ギズモ）」とは何ですか？

Pocketアプリ内でAIによって生成される、プレイ可能なインタラクティブコンテンツのことです。ユーザーがテキストで「物理パズル」や「端末を傾けて操作するゲーム」などの指示を入力すると、AIが数秒でゲームを生成します。タッチ操作やスマートフォンの傾き、シェイク、音声、カメラ入力などに反応し、他のユーザーと共有してプレイしたり、リミックスしたりすることができます。

●Pocketは今後もiPhoneで利用し続けられますか？

現在はブラジルのApp Storeで配信されていますが、今後のグローバル展開においては、AppleのApp Storeガイドライン「2.5.2」（審査後のコード実行制限）に抵触する懸念が残されています。過去に同様の仕組みを持つアプリがストアから削除された事例があり、Metaがこの規制をクリアする技術的対策を講じているか、あるいはAppleと合意に達しているかは不明です。

●Pocketでのプレイデータやカメラの入力内容はAIの学習に使われますか？

はい。Metaのヘルプセンターによると、Pocket内でのインタラクションデータはMetaのAI向上（学習）に利用されます。カメラやカメラロールへのアクセスはデバイス側で制御可能ですが、アプリから権限が要求されます。また、プロンプトの内容やプレイセッションのデータはデフォルトで収集され、一部地域では広告のパーソナライズにも活用されます。

元記事: Meta Pocket App Turns Descriptions Into Games and Every Play Into AI Training Data