Claude Fable 5の無料期間が7月12日まで延長、サブスクユーザーが今すぐすべきこと

Anthropicは、同社で最も高性能な一般公開モデル「Claude Fable 5」の無料アクセス期間を、日本時間2026年7月13日（月）午後まで延長した。当初予定されていたトークン単位の従量課金（クレジット決済）への移行直前に決定された措置である。本記事では、この無料期間延長の背景と、課金移行に備えてサブスクリプション契約者が今取るべき対策を解説する。

■無料アクセス期間が5日間延長、その背景と対象プラン

Anthropicは、当初7月7日に設定していたClaude Fable 5の無料アクセス期限を、7月12日（日）まで5日間延長した。この延長は、Pro、Max、Team、および一部のEnterpriseプランの契約者に自動的に適用される。これにより、まだ同モデルを使用していないユーザーや、当初の期限を前に割り当てを使い切ってしまったユーザーにとって、追加コストなしでこの「Mythos」クラスのモデルを試す再度の機会が得られたことになる。

今回の延長決定は、長大な文書の処理、複雑な複数段階のコーディングプロジェクト、あるいは長時間にわたり自律的に動作させるタスクを扱うユーザーにとって極めて重要だ。これらはまさにFable 5が真価を発揮するワークロードであり、無料期間が終了する13日（月）の朝以降は、最もコストがかかるワークロードとなるためである。

なお、今回の延長に伴う仕様変更はない。週あたりの使用量制限（50%上限）や対象プランは維持され、無料期間終了後に適用されるクレジット価格も、入力100万トークンあたり10ドル（約1,630円）、出力100万トークンあたり50ドル（約8,150円）のままである。この料金は、Anthropicが一般公開しているモデルの中で最も高く、Claude Opus 4.8のちょうど2倍に相当する。

Anthropicからの公式ブログ投稿はなく、発表は7月7日（火）に同社の公式X（旧Twitter）アカウントを通じて行われた。Claudeのインターフェース上に延長を知らせるポップアップ通知が表示されたことで、アップデートの適用を確認したユーザーもいる。

同社は、7月12日以降のクレジット課金への移行について、恒久的な価格改定ではなく「一時的な計算資源（コンピュートキャパシティ）の不足に対応するための措置」と説明している。Claude Codeのリードエンジニアも、計算資源が確保でき次第、Fable 5を標準のサブスクリプションプランに戻す意向を公に認めている。

■Fable 5とOpus 4.8の違い、そして今使うべき理由

Fable 5は、2026年に導入された「Mythos」クラスに属するモデルであり、能力的には「Opus」クラスの上位に位置づけられる。両者は同じ基礎モデルアーキテクチャを共有しているが、Fable 5には一般利用に適した安全分類器（セーフティクラシファイア）が適用されている点が異なる。

実用面における主な違いは3点ある。第1に、Fable 5は100万トークンのコンテキストウィンドウをサポートしており、データルーム全体、コードベース、あるいは研究アーカイブを1つのセッションに収めることができる。第2に、数日間にわたる自律的な運用を想定して設計されている。これはAnthropicが「数日間に及ぶ、複雑で非同期なタスク」と表現するもので、従来のモデルでは維持できなかった領域だ。第3に「拡張思考（extended thinking）」機能が搭載されており、モデルが応答する前に内部で問題を推論し、生の思考プロセスではなく、その推論を要約した形で出力する。

これらの機能は、Opus 4.8やSonnet 5の価格帯では利用できない。6月30日にFreeおよびProプランの新しいデフォルトモデルとして提供が開始されたClaude Sonnet 5は、入力100万トークンあたり2ドル（約326円）とFable 5の5分の1の料金で動作し、エージェントによるコーディングの大部分を十分にこなすことができる。Fable 5の長期的な一貫性や100万トークンのコンテキストウィンドウを特に必要としないワークロードであれば、無料期間終了後はSonnet 5がコスト効率の高い代替選択肢となる。

なお、Claude.ai、Claude Code、またはClaude Coworkを介してFable 5を使用する際の技術的な挙動として、サイバーセキュリティに関連する特定の要求を自動的に拒否し、Opus 4.8にルーティングする安全分類器が組み込まれている。このルーティングが発生したセッションは、Fable 5の料金ではなくOpus 4.8の料金で課金される。ただし、生のAPIやAmazon Bedrock経由での利用ではこの自動フォールバックは機能しないため、開発者は統合コード側で拒否処理を実装する必要がある。

■輸出規制による混乱と、短縮された無料期間

今回の7月12日の期限は、Fable 5にとって「2回目」の無料アクセス期間の終了を意味する。同モデルは6月9日にリリースされ、当初は使用量制限なしで6月22日までの2週間の無料期間が予定されていた。しかし、開始からわずか3日後、ほとんどのサブスクユーザーが本格的なテストを行う前に、米国商務省が輸出管理指令を発令した。これにより、AnthropicはFable 5およびMythos 5の提供を米国籍の保有者のみに制限することを余儀なくされた。消費者規模でリアルタイムに国籍を検証する仕組みがなかったため、同社は命令受領から約90分以内に、世界中のすべてのユーザーに対して両モデルの提供を一時停止した。

この19日間に及ぶ提供停止は、ジーナ・レモンド商務長官（※原文ではハワード・ラトニック商務長官と記載されているが、現在の閣僚名に基づく）が指令を撤回したことで6月30日に終了した。Anthropicは7月1日にFable 5の提供を再開し、7月1日から7月7日までの短縮された6日間の無料期間を設定、週あたりの使用量上限を50%に制限した。今回の延長によりさらに5日間が追加され、実質的な無料期間は計11日間となったが、当初ローンチ時に約束されていた2週間には依然として届いていない。

■7月12日以降の対応：無料期間終了前にクレジットを有効化する手順

7月13日（月）以降、サブスクリプションプランでFable 5を使用するには、事前にチャージされた「使用クレジット（usage-credit）」の残高が必要となる。クレジットは、通常のサブスクリプション料金とは別に前払いする課金レイヤーである。有効化するには、「設定（Settings）」から「使用量（Usage）」に進み、機能を有効にして資金を追加する。1日あたりの利用上限は2,000ドル（約32万6,000円）で、自動チャージ（オートリロード）機能も利用できる。

運用上、注意すべき点が2つある。第1に、無料期間が終了する前にクレジットを有効化していない場合、猶予期間や他モデルへの自動フォールバックなしで、Fable 5へのアクセスが即座に停止される。クレジットがチャージされるまでモデルは利用できなくなる。第2に、Fable 5を自律エージェントとして動作させる場合、定額のサブスクリプションとは異なり、クレジットが急速に消費される点だ。ある開発者は、自律コーディングのループ処理中に、1日あたり100ドル（約1万6,300円）のクレジット割り当てをわずか9分で使い切ったと報告している。出力トークンが大量に発生する長時間の自律セッションは、出力100万トークンあたり50ドル（約8,150円）という料金設定において、無視できないコストとなる。

コスト削減策として、「プロンプトキャッシュ（Prompt Caching）」を利用すれば、キャッシュされたコンテンツの入力トークンコストを90%削減（100万トークンあたり10ドルから1ドルに引き下げ）でき、大規模なシステムプロンプトや文書セットを再利用するセッションのコストを大幅に抑えられる。また、緊急性の低い非同期処理には、50%割引が適用される「Batch API」も有効だ。Fable 5の特殊な能力を必要としないタスクであれば、導入特別価格が適用されているSonnet 5が、少なくとも2026年8月31日までは最もコストパフォーマンスに優れた選択肢となる。

■Enterpriseプランにおけるアクセス権の違い

Enterpriseプランの契約者全員が同じアクセス権を持っているわけではない。標準的な「Enterprise」シートには、最初からサブスクリプションの割り当てにFable 5が含まれておらず、利用には組織レベルでの使用クレジットの有効化が常に求められていた。一方、上位の「Premium Enterprise」シートのユーザーには、Pro、Max、Teamプランと同様に、7月7日（今回の延長で7月12日）までの無料期間が適用されている。

もし標準EnterpriseシートのユーザーでFable 5の利用を試みる場合は、7月12日の延長適用を待つのではなく（このプランには適用されないため）、組織の管理者に使用クレジットが有効化されているかを確認する必要がある。

■注目ポイントQ&A

●7月12日までの延長期間中に、Fable 5を最大限に活用するにはどうすればよいですか？

Claudeのインターフェースを開き、モデルの選択肢から手動で「Fable 5」を選択してください（多くの環境ではデフォルトに設定されていません）。そして、100万トークンのコンテキストウィンドウを必要とする大規模な文書解析、複雑な複数段階のコーディング、長大な研究の統合など、最も負荷の高いタスクにこの無料期間を割り当ててください。Opus 4.8やSonnet 5の制限内に収まるタスクは、従量課金が始まる7月12日以降にそれらのモデルで実行することをお勧めします。

●7月12日を過ぎると、Fable 5へのアクセスはどうなりますか？

米国太平洋時間（PT）の7月12日午後11時59分（日本時間7月13日午後3時59分）を過ぎると、Fable 5は入力100万トークンあたり10ドル、出力100万トークンあたり50ドルの使用クレジット決済でのみ利用可能になります。無料期間終了前にクレジットの設定とチャージを行っていない場合、猶予期間なしで即座にアクセスできなくなります。なお、Anthropicはこの措置を一時的なものとしており、計算資源が確保され次第、標準サブスクリプションプランにFable 5を戻す計画であると表明しています。

●実際の利用において、使用クレジットはどのくらいの速さで消費されますか？

自律的なエージェント処理を行う場合、クレジットは非常に早く消費されます。自律コーディングループでFable 5を実行した開発者は、9分間で100ドル（約1万6,300円）を消費したと報告しています。通常のチャット利用であれば消費は大幅に抑えられますが、大量の出力を生成するワークロードや、複数ステップにわたる自律処理を行う場合は、予算管理に注意が必要です。「設定」の「使用制限（Usage limits）」から月間の支出上限を設定しておくことで、予期せぬ高額請求を防ぐことができます。

●無料期間の終了後、Claude Sonnet 5は現実的な代替選択肢になりますか？

ほとんどのタスクにおいて、十分に現実的な代替選択肢となります。Sonnet 5は入力100万トークンあたり2ドル、出力100万トークンあたり10ドル（Fable 5の5分の1の料金）で提供されており、コーディングや一般的な知識作業においてOpus 4.8に近い性能を発揮します。ただし、Fable 5の強みである100万トークンのコンテキストウィンドウや、数日間に及ぶ自律セッション機能はサポートしていません。これらの制約に収まるワークロードであれば、2026年8月31日まで導入価格が適用されるSonnet 5が最もコスト効率の高い選択肢です。

元記事: Claude Fable 5 Free Window Extended to July 12: What Subscribers Should Do Now