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7月9日日本国債市場：債券先物は126円55銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 7月9日日本国債市場：債券先物は126円55銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円48銭 高値126円57銭 安値126円31銭 引け126円55銭
2年 1.424％
5年 1.975％
10年 2.859％
20年 3.838％
9日の債券先物9月限は126円48銭で取引を開始し、126円55銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.19％、10年債は4.56％、30年債は5.06％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.09％、英国債は4.97％、オーストラリア10年債は4.87％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・20:30 欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(6月会合)
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回21.5万件
・23:00 米・中古住宅販売件数(6月) 予想420万件 前回417万件
・中・資金調達総額(6月、15日までに) 前回17兆4800億元
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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