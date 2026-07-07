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個別銘柄戦略: ネクステージやアルテックに注目
*09:06JST 個別銘柄戦略: ネクステージやアルテックに注目
昨日6日の米株式市場でNYダウは155.84ドル高の53,055.91ドル、ナスダック総合指数は288.49pt高の26,121.16pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比245円高の70,255円。為替は1ドル＝162.00-10円。今日の東京市場では、26年11月期業績予想を上方修正したネクステージ＜3186＞、世界的ビールメーカーであるカールスバーグ社と戦略的な資本業務提携を構築すると発表したサッポロビール＜2501＞、ソニー銀行が米国に子会社を設立すると発表したソニーフィナンシャルグループ＜8729＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が3.79億円と前年同期の0.99億円の赤字から黒字に転じたアルテック＜9972＞、第1四半期営業利益が前年同期比2.9倍となったミトラグループ＜6093＞、生成AIサービス「SOLAI（ソライ）」がコメリのシステム開発・運用を担うット・エイに採用されたと発表したソルクシーズ＜4284＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が5.1％減で6月の既存店売上高が3.2％減と5月の5.4％増から減少に転じた薬王堂HD＜7679＞、第1四半期個別売上高が前四半期比9.4％減となったディスコ＜6146＞、6月のZoff事業既存店売上高が0.1％増と5月の19.1％増から伸び率が縮小したインターメスティック＜262A＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が8.05億円の赤字と前年同期の7.47億円の黒字から赤字に転じたUSMH＜3222＞、第1四半期決算が10.7％減となったきょくと＜2300＞、営業利益が前期28.6％増だが今期34.9％減予想と発表したミタチ＜3321＞、26年5月期利益見込みを下方修正した大光＜3160＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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