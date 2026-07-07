*08:02JST 米国株式市場は上昇、ハイテク回復が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

JUL6

Ｏ 69960（ドル建て）

Ｈ 70620

Ｌ 67860

Ｃ 70325 大証比+2000（イブニング比+70）

Vol 6234



JUL6

Ｏ 69970（円建て）

Ｈ 70520

Ｌ 67765

Ｃ 70255 大証比+1930（イブニング比+0）

Vol 34799

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.06円換算）で、日立製作所＜6501＞、みずほF

G＜8316＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2089 -27

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.10 0.30 6561 2

1

8035 (TOELY) 住友商事 39.80 0.44 6450 8

6

6758 (SONY.N) TDK 21.80 -0.41 3533 3

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.91 -0.03 2740 2.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 0.08 972 -1

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.20 1.39 4894 8

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.62 0.17 6035 5

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.04 4995 29

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.96 1.35 7442 2

7

8001 (ITOCY) 丸紅 312.70 14.59 5068 4

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.35 0.40 8387 19

2

8031 (MITSY) 東京エレク 224.49 5.09 72762 44

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 1.00 12155 26

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.16 0.71 2781 2

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.48 -0.01 2424 14

4

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.69 0.04 947 -946.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.90 0.70 1561 5.

5

7267 (HMC.N) スズキ 53.21 1.99 2156 11.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 0.10 6165 -2

4

6902 (DNZOY) ファナック 23.43 1.19 7594 11

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.26 -0.12 7539 -

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.80 0.37 2561 -0.

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.85 0.79 6458 7

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 16.17 0.76 26205 5

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.89 0.12 5474 -4

3

7741 (HOCPY) キヤノン 26.93 0.80 4364 2

6

6503 (MIELY) 三菱電機 75.05 2.06 6081 3

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.01 -0.04 3243 1

2

7751 (CAJPY) 任天堂 10.90 -0.19 7066 3

3

6273 (SMCAY) SMC 23.47 1.09 76071 28

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.98 0.11 322 2.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 48.20 3.10 78113 11

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.64 0.20 2048 -3

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.89 0.74 4520 1

3

6702 (FJTSY) 富士通 20.62 -0.06 3342 -

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.17 0.36 3620 1

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 2.26 2342 1

6

8002 (MARUY) 三井物産 579.80 14.98 4698 3

1

6723 (RNECY) ルネサス 14.74 0.15 4778 6

8

6954 (FANUY) 京セラ 23.99 0.29 3888 1

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.30 0.52 1888 12.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.37 0.97 4274 2

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.74 2.58 6764 1

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.20 0.32 3630

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.14 0.36 2684 -2

4

6857 (ATEYY) シスメックス 9.74 0.29 1578 -1

0

4543 (TRUMY) テルモ 14.09 0.38 2283 -10.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.72 0.41 1737 23.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.06円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 16.70 1353 93

7.38

9433 (KDDIY) 関西電力 7.48 2424 144

6.32

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2089 -278 -1

1.74

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2379 -240 -

9.16

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3565 -294 -

7.62



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：53055.91 前日比：155.84

始値：52828.45 高値：53060.10 安値：52648.69

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26121.16 前日比：288.49

始値：25999.61 高値：26209.76 安値：25963.44

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7537.43 前日比：54.19

始値：7506.96 高値：7551.31 安値：7500.97

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.986％ 米10年国債 4.47％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は155.84ドル高の53055.91ドル、ナスダックは288.4

9ポイント高の26121.16で取引を終了した。

中東情勢安定を背景とした原油安を好感し、寄り付き後、上昇。その後、6月ISM非

製造業景況指数やPMI確定値の低調な結果を受けてダウは一時下落に転じた。一方、

ハイテク回復でナスダックは続伸し終日堅調に推移し相場を支援。終盤にかけ、ダ

ウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了した。セクター別では自動車・自動

車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落。

ITサービス・コンサルティング会社のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ

（IBM）や半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はそれぞれ、アナ

リストの目標株価引き上げで、上昇。PCメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）

はトランプ大統領が新生児向け投資口座「トランプ口座」開始にちなんだ会見で、

同口座への大口寄付者で創設者のデル氏をたたえ同社製品を推進したため、上昇。

半導体のブロードコム（AVGO）は携帯端末のアップル（AAPL）と人工知能（AI）向

けカスタム半導体を開発、供給する契約を新たに締結したことを発表し、上昇。ア

ップル（AAPL）も買われた。ビッドコインマイニング施設を所有、運営するテラウ

ルフ（WULF）はAI開発新興企業のアンソロピックと、データセンター供給で合意

し、上昇。ソフトウエア・ソリューションのデータドッグ（DDOG）はアナリストが

次期決算の結果を警告、投資判断を引下げ、下落。テクノロジー会社のマイクロソ

フト（MSFT）は組織再編の一環として苦戦が続くゲーム部門Xbox中心に従業員削減

計画を発表し、下落。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事はフォワードガイダンスに関し、「柔軟

性が必要」とすると同時に、「依然、有益」との考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》