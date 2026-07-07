*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2太陽誘電、日本ケミコン、北川精機など

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

ワールド＜3612＞ 1666 +68

第1四半期2ケタ増益を高評価へ。

アスクル＜2678＞ 1282 +56

今期の黒字回復見通しで安心感が先行。

京成電鉄＜9009＞ 1255 +68

成田-羽田直通の特急を運行へと伝わる。

マルマエ＜6264＞ 2605 -357

第3四半期好決算も出尽くし感が先行へ。

太陽誘電＜6976＞ 18385 -2175

6日はMLCC関連に売りが向かう格好へ。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 11270 -730

サムスン電子なども伸び悩む動きに。

村田製作所＜6981＞ 10250 -830

MLCC関連には戻り売りが優勢。

ニチコン＜6996＞ 4010-425

MLCCや電解コンデンサ銘柄がきつい下げ。

SCREEN＜7735＞ 17860 -1080

先週末に急速な切り返しとなった反動も。

イビデン＜4062＞ 21390 -1955

半導体株には全般戻り売り優勢。

日本ケミコン＜6997＞ 5020 -550

MLCC関連株下落につれ安。

ソシオネクスト＜6526＞ 2700 -174

半導体関連株安の流れで。

霞ヶ関キャピタル＜3498＞ 6630 -420

3-5月期の収益水準鈍化をマイナス視。

ミネベアミツミ＜6479＞ 4500 -348

精密ベアリング増産報道伝わるが資金負担懸念も。

日本マイクロニクス＜6871＞ 15150 -850

他の半導体関連同様に戻り売り優勢。

ローツェ＜6323＞ 4745 -195

今週には決算発表も予定されているが。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4550 -225

半導体関連株安に引きずられる。

三井ハイテック＜6966＞ 1026 -69

短期リバウンドにも一巡感。

武蔵精密工業＜7220＞ 3855 -270

AI関連株には全般優勢で。

キオクシアHD＜285A＞ 81590 -1710

先週末は急速な切り返し見せたが。

野村マイクロ・サイエンス<6254> 4700 -215

韓国半導体関連が軟調。

テクニスコ<2962> 1532 +42

スピード調整一巡感で押し目買い優勢か。

リミックスポイント<3825> 204 +16

ビットコイン価格上昇が手掛かりに。

日邦産業<9913> 3065 -505

TOB期待などが後退の格好か。

北川精機<6327> 6760 -1450

半導体関連株安で利食い売りが向かう形。

エクスモーション<4394> 530 +80

上期営業利益30.2％増。株主優待制度の導入も発表。

ジグザグ<340A> 336 +10

台湾子会社が台湾・アジア進出支援サービスなどを提供するW2と業務連携。

アイズ<5242> 867 -40

法人向けオンラインファクタリングサービス「レゾナス」の提供開始で

前週末人気化。6日は売り優勢。

網屋<4258> 4890 +495

前週末大幅高の買い人気継続。

アスタリスク<6522> 1696 -254

前週末に高値更新するが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

デジプラ<3691> 1616 -29

第3四半期のフィンテック事業流通総額が前四半期比53％増となり

前週末買われる。6日は売り買い交錯。

CANBAS<4575> 676 -14

前週末ストップ高の反動安。

Amazia<4424> 352 +80

6月30日の経産省補助事業採択の発表以降買い人気継続。

TalentX<330A> 462 -48

75日線が上値を阻む。

エイチエムコム<265A> 801 +86

ニーズウェル<3992>と連携深化させ

対話型AIエージェント等の販売体制を強化。《CS》