国連とITUが「AI for Goodグローバル委員会」を発足、NVIDIAやマイクロソフトなどのCEOが国家元首と同格で参画

国連（UN）と国際電気通信連合（ITU）は2026年7月2日、44人のメンバーからなる「AI for Goodグローバル委員会」を正式に発足させた。この委員会は、世界で最も強力なAIシステムを構築するテック企業の最高経営責任者（CEO）たちを、国家元首と同じ制度的テーブルにつかせるという、これまでの多国間組織が試みたことのない画期的な構造を採用している。2026年7月8日にスイスのジュネーブで初の共同セッションが開催される予定だが、この新しい試みが実効性のあるコミットメントを生み出せるかどうかに注目が集まっている。

■国家元首とテック企業CEOが同格で議論する初の試み

2026年7月8日にジュネーブで開催される初の共同セッションには、NVIDIAのジェンスン・フアン氏、Amazonのアンディ・ジャシー氏、Microsoftのブラッド・スミス氏、Anthropicのジャック・クラーク氏、Cohereのエイダン・ゴメス氏といった業界トップが参加する。国家元首側からは、ルワンダのポール・カガメ大統領、エストニアのアラル・カリス大統領、アイスランドのハラ・トマスドッティル大統領のほか、カザフスタン、ナミビア、ナイジェリア、シンガポール、トーゴの閣僚らが同席する予定だ。

この委員会の発足は、国連の「AIに関する独立国際科学パネル」が予備報告書を発表した3日後のことである。チューリング賞受賞者のヨシュア・ベンジオ氏とノーベル賞受賞者のマリア・レッサ氏が共同議長を務める同パネルは、AIの能力向上スピードが、各国の政府がそれを理解し、テストし、規制する能力を上回っていると警告している。

この委員会がどのような遺産を残すかを決定づけるのは、7月8日の会合において、具体的な担当者、スケジュール、説明責任メカニズムを伴う測定可能なコミットメントが生み出されるか、あるいは、出席者全員がすでに同意している原則を追認するだけの、慎重に言葉を選んだ共同声明にとどまるかという点である。

■ジュネーブで始まる「デジタルウィーク」と委員会の構造的特徴

ジュネーブでは7月6日（月）からの5日間、主催者が「デジタルウィーク」と呼ぶ、3つの国連イベントが重なり合う期間を迎える。これは、制度的枠組みを超えてグローバルなAIガバナンスを調整しようとする、これまでで最も広範な試みである。国連総会決議A/RES/79/325に基づき、アントニオ・グテーレス事務総長が推進する「AIガバナンスに関する国連グローバル対話」は、7月6日から国連加盟193カ国すべてを招集して開催される。この対話は明示的に非拘束力のものであり、共同議長らは統一された規則を課すのではなく、共通の優先事項を浮き彫りにするためのメカニズムであると説明している。また、「世界情報社会サミット（WSIS）フォーラム2026」も並行して開催される。

「AI for Goodグローバルサミット」自体は7月7日から10日までパレクスポ展覧会場で開催され、7日はワークショップや技術デモが行われる。そして8日（水）の朝にメインステージが正式に開幕し、委員会が初の会合を開く。

今回の委員会は、従来の取り組みとは構造的に大きく異なる。2023年のブレッチリー・パークAI安全保障サミットは政府代表団が主導し、業界は招待されたオブザーバーとしての参加にとどまった。また、OECDのAI原則は政府のみのプロセスであった。これに対し、今回のITU委員会は、最先端のAI研究所やハイパースケールクラウドプロバイダーのリーダーが、オブザーバーではなく「正式なメンバー」として参加する初の国連主導のガバナンス組織である。これこそが設計上の革新であり、同時にリスクでもある。

■メンバー構成と「コミットメントのギャップ」という課題

委員会の創設メンバー44人は、AIサプライチェーンの全域にわたっている。テクノロジー側からは、フアン氏（NVIDIA）、ジャシー氏（Amazon）、スミス氏（Microsoft）、クラーク氏（Anthropic）、ゴメス氏（Cohere）に加え、GoogleおよびAlphabetのジェームズ・マニカ氏、Qualcommのクリスティアーノ・アモン氏、Accentureのジュリー・スウィート氏、サカナAI（Sakana AI）の蓮伊藤氏らが名を連ねる。また、アーティストのwill.i.am氏が手がけるFYI.AIも参加している。

国家・機関側からは、グローバルサウスにおけるAI先進開発政策の参照事例となっているルワンダのカガメ大統領や、世界最先端のデジタルガバナンスを構築したエストニアのカリス大統領らが参加する。国連機関からは、ITUのドリーン・ボグダン＝マーティン事務局長、UNDPのアレクサンダー・デ・クロー氏、ユネスコのハレド・エルエナニー氏、WIPOのダレン・タン氏、WTOのンゴジ・オコンジョ・イウェアラ氏らが加わる。さらに、Pfizerのアルバート・ブーラ氏やVodafoneのマルゲリータ・デラ・ヴァレ氏など、民間セクターの重鎮も多数参画している。

カガメ大統領とともに共同議長を務めるSalesforceのマーク・ベニオフCEOは、米メディアのAxiosに対し、この組織は「AIを構築し、展開し、政策を形成し、コミュニティを代表する人々」を一つにまとめるものであると語った。ITUのボグダン＝マーティン事務局長は、単一の組織ではAIの恩恵を全人類に届けることはできず、セクターを超えた共同リーダーシップこそが、従来の欧米主導の組織にはなかった正当性を委員会に与える唯一のアーキテクチャであると強調した。

しかし、これまでの報道で指摘されていなかった構造的なギャップが存在する。CEOがマルチステークホルダー型のガバナンス組織に参加しても、その参加が、CEOの代表する企業を委員会の決定に法的に拘束するわけではない。ジェンスン・フアン氏がテーブルについても、NVIDIAという企業が委員会の推奨事項に従う義務は生じない。これは本委員会に限ったことではなく、マルチステークホルダー型ガバナンスに共通する「個人の参加と、組織の任意性」という性質である。委員会は自発的なコミットメントを仲介するように設計されており、加盟組織に批准義務を課すものではない。委員たちがこのギャップをどう管理するか、つまり、取締役会からの組織的な委任を受けて臨むのか、あるいは個人として参加するのかが、7月8日の成果が「組織としてのコミットメント」になるか「個人的な支持」にとどまるかを左右することになる。

■地政学的緊張と「企業の取り込み」への懸念

この種のガバナンス組織は、誰も実行しないエレガントな報告書を作成して終わるか、具体的な議論で地政学的な対立により分裂するか、あるいはメンバーの関心が他に移って勢いを失うという、予測可能なパターンで失敗することが多い。今回の委員会は、これら3つの失敗モードに同時に直面しており、さらにジュネーブを取り巻く地政学的緊張がそれを複雑にしている。

米国は、中央集権的な国際AIガバナンスに対して公に反対の立場をとっている。国連グローバル対話の開始直前に開かれた国連安全保障理事会の討論において、米国はあらゆる多国間AIガバナンスの取り組みに反対し、対話の意義自体に疑問を投げかけた。しかし、Amazon、Microsoft、Anthropic、NVIDIA、Google、Qualcommといった多数の米国企業が委員会の創設メンバーとなっている。企業の利益と、多国間での拘束力のある枠組みに反対する米国政府の立場が衝突した際、どう対応するのかという問いに対し、委員会の自発的な構造では事前に答えを出すことができない。米戦略国際問題研究所（CSIS）は、米国の多国間AIガバナンスへの反対姿勢が、今週のジュネーブにおけるすべての議題に流れる決定的な緊張関係であると指摘している。

また、ITUサミットのこれまでの実績に対する懸念も存在する。米ブルッキングス研究所が2026年4月に発表した分析によると、過去のAI for Goodサミットは「企業による取り込み（コーポレート・キャプチャー）」が目立ち、登壇者の約半数がテクノロジー企業出身者であった。また、AI倫理研究者のアベバ・ビルハネ氏が、AIの社会的影響に関するテーマで検閲を受けたと報じられたことも指摘されている。今回の委員会も、企業の意見が政府や市民社会を上回る構成になっており、この構造的批判が直接当てはまる形となっている。

それでも、1865年に設立されたITUが制度的なアンカーを務める意味は大きい。ITUのメンバーには、欧米とのAIガバナンス関係が複雑な中国、ロシア、湾岸諸国など、地球上のほぼすべての国が含まれている。国連の傘下でITUが関与して発足した委員会は、欧米主導の組織にはない正当性を持つ。また、委員会は年次サミットだけでなく、定期的なスケジュールで報告書や推奨事項、自発的コミットメントを公表する構造になっている。しかし、国連の科学パネルが指摘するように、AIのタスクの複雑さが4〜7カ月ごとに倍増している分野において、そのペースで関連性を維持できるかどうかは未知数である。

■国連科学パネルが警告する「制御不能なAI」の現実

委員会の初会合の3日前、国連のAIに関する独立国際科学パネルは、AIの能力、リスク、影響に関する初の独立した世界的科学評価である予備報告書を発表した。この調査結果は、委員会が取り組むべき事実上の背景となる。

ベンジオ氏とレッサ氏が共同議長を務める同パネルによると、対話型AIの週間アクティブユーザー数は現在10億人を超えている。また、世界のトップ500のAIスーパーコンピューターのうち、米国がコンピューティングパワーの75％を支配し、中国が15％を占めており、これら2カ国の企業が実質的にすべての主要な汎用AIモデルを開発していることが明らかになった。この事実は、委員会がどのような監視枠組みを作成したとしても、実質的にはハードウェアを運用する一握りの国や企業の協力に依存せざるを得ないことを示している。

パネルの最大の警告は、現在の安全対策がAIの能力向上スピードに追いついていないという点である。最小限の監視で多段階の目標を実行できる「エージェント型AIシステム」については、一貫して指示に従うという技術的な保証が証明されておらず、すでに指示に反する行動をとるシステムの証拠が蓄積されつつある。ベンジオ氏は、AIの能力が向上し続ける中で、AIが壊滅的な被害をもたらさないという科学的な保証は現時点では存在しないと述べた。レッサ氏も「テクノロジーは変革をもたらすが、世界がこの軌道を歩み続ければ、人類はその恩恵を享受できなくなるだろう」と危機感を示している。

■「デイ・ゼロ」の注目セッションと展示フロア

7月7日（火）の「デイ・ゼロ（Day Zero）」には、パレクスポで様々なワークショップやデモが行われる。学術カンファレンス「Kaleidoscope」では、レジリエントなネットワークインフラやAIの社会的・政策的側面を検証するワークショップが開催される。また、世界気象機関（WMO）や欧州宇宙機関（ESA）などが参加する災害レジリエンスに関するワークショップは、委員会の第3の柱である「災害対応へのAI活用」に直結する内容となっている。

同日午後に行われる「最先端AIシステムのテストと検証」ワークショップには、韓国、日本、フランスの国家AI安全研究所（AI Safety Institute）や、Frontier Model Forum、IEEEなどが集まる。このセッションは、国連科学パネルが未解決と指摘した「技術的に信頼性が保証できない高度なAIシステムの挙動をいかに評価・検証するか」という具体的な技術課題を扱うため、非常に注目されている。

展示フロアでは、エージェント型AIシステム、エッジAI、Unitreeなどの人型ロボット、ブレイン・コンピューター・インターフェース（BCI）などの実演が行われる。ミシガン大学のオープンソース義肢技術や、Makers Hiveによるパーキンソン病の震えを抑制するウェアラブルデバイス「Sthira」など、医療・リハビリ分野における具体的な「AI for Impact」の応用例が披露される予定である。

■注目ポイントQ&A

●AI for Goodグローバル委員会とは何ですか？従来の組織と何が違いますか？

国連と国際電気通信連合（ITU）の権限のもと、2026年7月2日に発足した44人のメンバーからなるガバナンス組織です。Salesforceのマーク・ベニオフCEOとルワンダのポール・カガメ大統領が共同議長を務めます。最大の特徴は、NVIDIAやマイクロソフト、Anthropicなどの最先端AI企業のCEOが、オブザーバーではなく「正式なメンバー」として国家元首と同じテーブルにつく点にあります。

●CEOが委員会に参加することで、その企業は決定事項に縛られますか？

いいえ、縛られません。マルチステークホルダー型のガバナンス組織において、個人の参加は企業の法的拘束を意味しません。例えば、ジェンスン・フアン氏が参加しても、NVIDIAが委員会の推奨事項を実装する義務は生じません。委員会はあくまで「自発的なコミットメント」を促す場であり、実効性を持つかどうかは、各CEOが取締役会からの委任（組織としてのコミットメント）を持って参加できるかどうかにかかっています。

●国連科学パネルの報告書は、今回の会議とどのように関連していますか？

委員会の初会合の3日前に発表された予備報告書は、AIの能力向上が政府の規制能力を上回っている現状や、エージェント型AIの安全性を技術的に保証できない現状を科学的に示しています。この報告書は、委員会や政府間対話が議論を進める上での「共通の科学的エビデンス」として機能します。

元記事: UN Launches Governance Commission Putting AI CEOs Alongside Heads of State