モトローラ「Razr Plus 2026」レビュー：現時点で最高の縦折りスマホ、ただし購入前に知るべき「重大な懸念」も

モトローラの最新折りたたみスマートフォン「Motorola Razr Plus 2026」は、現時点で入手可能な縦折り（フリップ型）モデルとして最高の完成度を誇る。しかし、この評価には「期限」がある。サムスンが2026年7月22日に開催予定の「Galaxy Unpacked」イベントで次期モデル「Galaxy Z Flip 8」を発表するとみられているからだ。1,099.99ドル（約17万7,000円）を投じて今すぐ本作を購入すべきか、それともサムスンの発表を待つべきか、実機テストに基づく詳細な検証をお届けする。

■チタン製ヒンジがもたらしたバッテリー技術のブレイクスルー

モトローラは2026年モデルにおいて、構造面で重要な変更を行った。ヒンジの素材を従来のアルミニウムからチタンへと変更したのだ。チタンはアルミニウムよりも軽量であり、この軽量化によって、本体の重量を増やすことなく、筐体サイズもそのままに、バッテリー容量を12.5％大型化することに成功した。Razr Plus 2026の重量は前モデル（2025年モデル）と同じ189グラムに抑えつつ、前モデルより500mAh大容量となる4,500mAhのバッテリーを搭載している。

ヒンジ自体は適度な抵抗感を持ってスムーズに開閉し、初期の折りたたみスマホで見られたようなきしみ音やグラつきは一切ない。閉じた状態では2つの筐体がほぼ隙間なく密着するため、内部ディスプレイへのゴミの侵入を防ぐ。防水性能はIP48規格に準拠しており、常温の淡水で水深1.5メートルまでの一時的な水没に耐えうる保護性能を持つ。ただし、フリップ型折りたたみスマホ共通の最大のリスクは変わらない。画面を閉じる前に内部ディスプレイに微細なゴミが付着していると、柔軟性のある液晶パネルを永久に傷つける可能性がある。

本体カラーは「Pantone Mountain View」の1色展開で、深みのある質感豊かなフォレストグリーンだ。背面パネルには織物調の素材が採用されており、グリップ感が高く指紋が目立ちにくい。Android HeadlinesやTechRadarなどの海外メディアによる2週間のケースなしでの日常使用テストにおいて、カバーディスプレイのガラスに目立つ傷は確認されなかったと報告されている。

■競合を圧倒する2つのディスプレイ

4インチのカバーディスプレイは、Razr Plus 2026がサムスンの競合デザインを最も明確に凌駕している部分だ。Googleマップ、YouTube、Chrome、メッセージなど、実質的にほぼすべてのAndroidアプリケーションを最大輝度1,200nitsで実行できる。長押しジェスチャーを使用すれば、カメラレンズの周囲を回り込む形で、外側パネル全体にアプリを完全なフルスクリーンで強制表示可能だ。また、ディスプレイ間の連携も双方向で機能する。カバー画面で作業を開始し、本体を開くと、6.9インチの内部AMOLEDディスプレイがその作業を正確に引き継ぐ。

内部ディスプレイは10bitのAMOLEDパネルへとアップグレードされた（2024年および2025年モデルは8bitパネル）。従来の8bitディスプレイは、時間的ディザリング（擬似階調表現）を用いて色深度をシミュレートしていたため、長時間の視聴時に目の疲れを訴える声があった。本物の10bitカラーの採用により、その問題は解消されている。折りたたみスマホの宿命である「折り目」の処理も良好だ。屋内での通常使用時にはほぼ目立たない。極端な視野角や直射日光下では折り目が見えるようになるが、複数のメディアは、工場出荷時に貼り付け済みの画面保護フィルムが、長時間の使用でも滑らかで指紋が付きにくい状態を維持していると評価している。

■見落とされがちな「シリコンカーボンバッテリー」の恩恵

Razr Plus 2026が実現した4,500mAhという大容量は、サムスンやアップルが自社のフリップ型折りたたみスマホにまだ採用していない特殊なバッテリー化学技術「シリコンカーボン（珪素-炭素）負極」によって可能となった。

標準的なリチウムイオンバッテリーはグラファイト（黒鉛）負極を使用しており、負極材料1グラムあたり約372mAhが理論上の最大リチウムイオン貯蔵量となる。一方、シリコンは1グラムあたり約10倍のリチウムイオンを保持できるため、エネルギー密度を劇的に高めることができる。しかし、シリコンは充電サイクル中に著しく膨張し、電極のひび割れやセルの劣化を引き起こすという技術的課題があった。シリコンカーボン複合負極は、炭素マトリックス中にシリコン粒子を埋め込むことでこの膨張を緩衝し、課題を解決している。商用化された製品では、シリコンの含有量にもよるが、純粋なグラファイト負極よりも約10〜20％高いエネルギー密度を達成している。

この化学技術こそが、モトローラが本体サイズや重量を変えずにバッテリー容量を12.5％増加できた理由だ。これは、Honor（オナー）やOnePlus（ワンプラス）、Xiaomi（シャオミ）といった中国のメーカーが、薄型ボディに6,500mAh以上の大容量バッテリーを搭載して出荷しているのと同じ技術的優位性である。サムスンやアップルは、消費者向けデバイスにおける高濃度シリコンの長期的な信頼性への懸念に関する報道もあり、シリコンカーボン技術の採用に慎重だった。その結果、フリップ型カテゴリにおいて、Razr Plus 2026の4,500mAhシリコンカーボン電池に対し、Galaxy Z Flip 7は4,300mAhの従来型電池にとどまるという明確な差が生じている。さらに充電速度も、Galaxy Z Flip 7が最大25Wであるのに対し、Razr Plus 2026は有線で最大45Wと高速だ。レビュアー陣は、通常の混合使用において丸一日のバッテリー駆動時間を一貫して報告している。

■パフォーマンス：3年間チップ刷新なしが意味すること

スペックシートにおいて最も明確な弱点となっているのが、プロセッサの「Snapdragon 8s Gen 3」だ。モトローラは2024年、2025年、そして今回の2026年モデルと、3年連続で同じプロセッサをアップグレードなしで採用し続けている。

「8s」という型番は、クアルコムのフラッグシップである「8シリーズ」からアーキテクチャを削った廉価版であることを示している。8s Gen 3は、最大クロック周波数3.0GHzのARM Cortex CPUコアとAdreno 740 GPUを採用しており、フルスペック版であるSnapdragon 8 Gen 3の3.3GHzおよびAdreno 750からスペックダウンしている。現在、多くの2025年・2026年型フラッグシップスマホに搭載されている最新の「Snapdragon 8 Elite」は、3nmプロセスノードで製造されたクアルコム独自のOryon CPUアーキテクチャを採用している。独立したベンチマークテストによると、Snapdragon 8 Eliteは、8s Gen 3が属する8 Gen 3ファミリーと比較して、CPU性能で約30〜40％、GPUスループットで約30％向上している。PhoneArenaのテストでは、持続的なグラフィックス負荷において、Galaxy Z Flip 7のGPU性能がRazr Plus 2026の約2倍のスコアに達したことが示された。

日常使用においては、8s Gen 3に12GBのRAMと高速なUFS 4.0ストレージが組み合わされているため、動画視聴、ナビゲーション、SNS、メッセージ、カジュアルゲームなどはストレスなく動作する。しかし、次の2つの領域で明確な差が生じる。1つはデバイス上（オンデバイス）でのAI処理速度であり、PhoneArenaの量子化AIテストでは、同価格帯の競合機種から大幅に遅れをとっていることが判明した。もう1つは負荷の高いゲームの持続プレイであり、フラッグシップチップを搭載する競合機種の方が、長時間のセッションでも高いフレームレートを維持できる。大半の購入者にとってこれらの差は体感しにくいが、3〜5年の長期にわたってAI機能を多用したり、重いゲームをプレイしたりする予定がある場合、チップの陳腐化は無視できない制約となる。

■ソフトウェア：クリーンなAndroid、しかし短いサポート期間

モトローラのAndroidカスタマイズ（スキン）は、同ブランドの一貫した強みの一つだ。インターフェースは「素のAndroid（ピュアAndroid）」に非常に近く、複数のレビュアーがGoogle Pixelデバイスに匹敵する使用感だと評価している。システム全体でAndroidの動的カラーテーマをフルサポートしており、煩わしい広告の挿入や、プリインストールアプリからの強引なプッシュ通知もない。搭載されているAI生産性ツールも控えめで、折りたたみスマホとしては邪魔にならない部類だ。Google Geminiがカバーディスプレイに直接統合されているため、本体を開くことなく音声でAIアシスタントを起動できる。

しかし、サポート期間に関する問題は深刻だ。モトローラがRazr Plus 2026に保証しているのは、メジャーAndroid OSアップデートが3年間、セキュリティアップデートが5年間である。これに対し、サムスンとGoogleは同等クラスのフラッグシップ折りたたみスマホに対して、OSとセキュリティの双方に7年間のアップデートを保証している。同じ1,099.99ドル（約17万7,000円）という価格でありながら、サポート期間には4年もの開きがある。TechRadarはモトローラのサポート体制について「1,100ドル近い価格設定を考えると、非常に失望させられる内容だ」と指摘している。7年間のサポートが提供されるGalaxy Z Flip 8の購入者は2033年までサポート対象のOSアップデートを受け取れるが、Razr Plus 2026の購入者は2029年頃にOSサポートが終了することになる。

■カメラ：実用的だが、割り切りが必要な仕様変更

カメラシステムは、このカテゴリとしては実用的な結果を残している。50MP（F1.8）のメインセンサーと50MP（F2.0）の超広角センサーは、光量の十分な環境において鮮明で詳細な静止画を撮影でき、ポートレート処理も優秀だ。内部パネルには32MPのパンチホール式インカメラが搭載されている。

ただし、明確に伝えておくべきトレードオフがある。モトローラは2026年モデルのRazr Plusにおいて望遠レンズを廃止し、代わりに超広角レンズを採用した。これは、日常的に被写体をズーム撮影するユーザーにとっては大きな変更だ。光学ズームは搭載されておらず、メインセンサーからのデジタルクロップ（デジタルズーム）のみとなるため、明るい場所では許容できる画質が得られるものの、それ以外の環境では画質が著しく低下する。BGRはこの仕様変更を「本質的なトレードオフ」と呼び、この価格帯で望遠レンズが非搭載であることは、同価格帯の通常のスマートフォン（折りたたまないスマホ）の購入者が直面しない妥協を強いられることになると指摘している。広角撮影や日常的なスナップ写真においては2026年モデルのシステムは前作より向上しているが、焦点距離の多様性という点では一歩後退したと言える。

■所有構造の開示：モトローラ、レノボ、そして中国のデータ関連法

モトローラは、中国の北京に本社を置くLenovo（レノボ）傘下のブランドである。レノボの筆頭株主は、中国政府が支援する研究機関である中国科学院の子会社であり、同社の株式の約3分の1を保有している。米国の複数の政府機関は規制上の目的からレノボを中国所有企業に分類しており、レノボ製のノートPCは米国国務省および国防省（旧陸軍省の系譜を継ぐ機関）での使用が個別に禁止されている。

この所有構造は、モトローラのスマートフォンがどこで製造・販売されているかに関わらず、具体的な法的影響を伴う。中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての中国の組織および市民に対し、国家の情報活動を支持、支援、および協力することを法的に義務付けている。さらに、中国のデータ安全法（2021年）およびサイバーセキュリティ法（2017年）は、中国の管轄下にある企業に対してデータのローカライズ要件や政府によるアクセス規定を課している。これらの義務は企業方針ではなく法律としてレノボに適用されるため、モトローラのプライバシーポリシーやレノボの米国子会社、あるいはサーバーの地理的な設置場所によって免除されるものではない。

なお、Razr Plus 2026において特定のバックドア（不正な侵入口）の存在は確認されておらず、モトローラのスマートフォンは、米連邦通信委員会（FCC）が国家安全保障上の容認できないリスクがあると指定する「対象機器リスト（Covered List）」にも掲載されていない。ただし、2026年2月にカリフォルニア州連邦地裁に提起された集団訴訟では、レノボのウェブサイト追跡システムが司法省のデータセキュリティプログラムに違反し、中国の親会社に関連する事業体に個人データを送信したと主張されているが、この裁判はまだ結審していない。モトローラ側は、自社デバイスが中国政府当局にユーザーデータを送信している事実を否定している。

Razr Plus 2026に搭載されているモトローラの「moto AI」機能には、クラウド接続を伴う機能が含まれている。一方で、端末上の標準的なAndroidおよびGoogleサービスは、レノボの中国インフラとは独立して動作する。中国の情報協力法の適用を受けないデバイスを好む購入者は、モトローラの所有構造を意思決定の要素に加えるべきだろう。

■サムスンの発表を待たずにRazr Plus 2026を買う価値はあるか？

ディスプレイの品質、筐体の耐久性、丸一日持つバッテリー、そしてクリーンなAndroid体験を最優先するユーザーにとって、Razr Plus 2026は現在販売されている中で最も強力なフリップ型折りたたみスマホだ。シリコンカーボンバッテリーとチタン製ヒンジは本物の技術的進化であり、4インチのカバー画面は、実用性の面で競合するすべてのフリップ型スマホの外側ディスプレイを圧倒している。

しかし、同じスマートフォンを5年以上使い続ける予定がある人にとって、3年間というOSアップデート保証期間は、この価格帯においては大きな制約となる。サムスンが7月22日に発表するとみられるGalaxy Z Flip 8は、同等またはそれに近い価格帯で7年間のサポート期間を提供すると予想されているためだ。現在のスマートフォンがまだ使えるのであれば、あと20日間待つことにデメリットはない。また、オンデバイスAIの処理速度や、負荷の高いゲームの持続的なプレイを重視する場合、Snapdragon 8s Gen 3は数年の使用期間中にフラッグシップチップ搭載のライバルに後れを取ることになるだろう。

最も購入を推奨できるのは、初めてフリップ型スマホを購入する人や、2024年モデル以前からアップグレードする人だ。2026年モデルのRazr Plusは、モトローラがこれまでに送り出した中で最も洗練された折りたたみスマホであり、そのバッテリー技術の優位性は本物だ。一方で、1,099.99ドル（約17万7,000円）を支払う前に、7月22日のサムスンの正式発表を見極めたいという判断も極めて合理的である。

■注目ポイントQ&A

●今すぐMotorola Razr Plus 2026を買うべきですか、それともSamsung Galaxy Z Flip 8を待つべきですか？

現在お使いのスマートフォンが正常に動作しており、あと20日間待てるのであれば、待つことをお勧めします。2026年7月22日に開催されるサムスンの「Galaxy Unpacked」イベントで、Galaxy Z Flip 8とその正式な価格が明らかになります。もしサムスンが価格を1,099ドル前後に据え置き、7年間のソフトウェアサポートを提供する場合、長期保有を考えるユーザーにとって、Razr Plus 2026のサポート期間の短さは決定的な判断材料になります。逆に、サムスンが大幅な値上げを行ったり、初期レビューで性能や構造上の問題が指摘されたりした場合は、Razr Plus 2026を現在の価格ですぐに購入するのが優れた選択肢となります。

●Razr Plus 2026のバッテリーはSamsung Galaxy Z Flip 7と比べてどうですか？

Razr Plus 2026は4,500mAhのバッテリーを搭載しており、Galaxy Z Flip 7の4,300mAhを上回っています。さらに重要な点として、Razr Plus 2026は「シリコンカーボン負極」技術を採用しています。これはエネルギー密度がより高いバッテリー技術であり、スマートフォンのサイズや重量を増やすことなく大容量化を可能にします。サムスンはまだフリップ型の折りたたみスマホにシリコンカーボン技術を導入していません。また、充電速度もRazr Plus 2026の方が高速で、Galaxy Z Flip 7の最大25Wに対して最大45Wの有線充電に対応しており、約30分で約70％まで充電可能です。

●Razr Plus 2026はサムスンのスマホと同じくらいソフトウェアアップデートを受けられますか？

いいえ、受けられません。モトローラがRazr Plus 2026に提供するアップデートは、メジャーAndroid OSアップデートが3年間、セキュリティアップデートが5年間です。これに対し、サムスンとGoogleは同価格帯の同等フラッグシップ折りたたみスマホに対して、それぞれ7年間のアップデートを保証しています。OSサポート期間には4年の開きがあり、Razr Plus 2026をサポート終了まで使い続けた場合、2029年頃にOSのアップグレードが停止することになります。

●モトローラのスマートフォンはどこが製造しており、データプライバシーへの影響はありますか？

モトローラのモバイル部門（Motorola Mobility）は、2014年から中国の北京に本社を置くLenovo（レノボ）の傘下にあります。レノボの筆頭株主は、中国政府が支援する研究機関である中国科学院の子会社であり、同社の株式の約3分の1を保有しています。中国の国家情報法（2017年）、データ安全法（2021年）、サイバーセキュリティ法（2017年）は、中国企業に対して政府の情報活動への協力を法的に義務付けており、これは製品がどこで販売されているかに関わらずレノボに適用されます。Razr Plus 2026において特定のバックドアは確認されていませんが、中国の情報協力法の適用を受けない企業のスマートフォンを好む場合は、この所有構造を考慮に入れる必要があります。

元記事: Motorola Razr Plus 2026 Review: Best Flip Phone Available, With One Major Catch