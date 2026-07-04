米カリフォルニア州で巨大IT規制法案が前進、アップルやグーグルに独占禁止法適用のリスク

カリフォルニア州議会の上院司法委員会は、単独企業による市場独占を規制対象とする新たな独占禁止法改革法案「AB 1776（COMPETE法案）」を賛成多数で可決した。この法案が成立すれば、アップルやグーグル、メタといった巨大テック企業が、同州独自の厳しい基準によって全国的な事業慣行の変更を迫られる可能性がある。法案は今後、上院歳入委員会での審議を経て、上院本会議での採決に進む見通しだ。

■119年ぶりの法改正：単独企業の独占を規制対象に

カリフォルニア州で1世紀以上ぶりに実施される最も野心的な独占禁止法改革案が、重要な立法上の関門を突破した。州上院司法委員会は、賛成9、反対2の賛成多数で「州議会法案1776（AB 1776）」、通称「COMPETE法案」を上院歳入委員会に送付することを決定した。これにより、上院本会議での全議員採決に一歩近づいたことになる。

この採決の影響は、州都サクラメントをはるかに超えて広がる。アップル、グーグル、メタは、全米およびグローバルに展開するプラットフォームの一環として、カリフォルニア州の4000万人の住民にサービスを提供している。そのため、AB 1776のもとでカリフォルニア州の裁判所が形成する法的責任の基準は、実質的にこれら企業の全米における行為を規定することになりかねない。つまり、サクラメントから事実上の全米独禁法基準を打ち立てる試みとなる。

1907年の制定以来、カリフォルニア州の主要な独占禁止法である「カートライト法」は、2社以上の企業による共同行為にのみ適用されてきた。単一の支配的企業が単独で競合を潰したり、価格を吊り上げたり、賃金を抑制したりしても、どれほど巨大で強力になろうとも、カートライト法に基づく責任を問われることはなかった。このような単独企業による一方的な独占行為を規制できたのは、連邦法の「シャーマン法第2条」のみであった。

AB 1776は、カートライト法における「トラスト（企業合同）」の定義にある「2人以上の者」という文言を「1人以上の者」に置き換える。カリフォルニア州法改革委員会（CLRC）による3年間の専門家調査と17回の公聴会に裏付けられたこのわずかな文言の変更により、カリフォルニア州の裁判所は119年ぶりに、単一企業による独占および独占の企てを管轄する権限を得ることになる。

■連邦法判例からの脱却と巨大ITへの狙い撃ち

この法案は、単に法の抜け穴を埋めるだけにとどまらない。カリフォルニア州における独占禁止法の分析を連邦法の判例から明確に切り離し、シャーマン法に基づく判決は州法の解釈において「せいぜい参考程度であり、決定的なものではない」と言明している。裁判所はカートライト法を「寛容に（幅広く）」解釈し、「抑止力を最大化する」よう指示される。

さらに、ある市場における反競争的影響を、別の市場における主張上の利益で相殺することはできなくなる。この規定は、アップルのApp Storeやグーグルの広告ビジネスのようなプラットフォームを直接の標的にしている。これらの企業は、一方のユーザーグループ（開発者など）に対する制限が、他方のユーザーグループ（一般消費者など）の利益によって正当化されると主張してきたが、その論理が通用しなくなる。

■業界団体との激しい攻防

今回の委員会採決に至る道のりは、激しい対立の連続であった。カリフォルニア州商工会議所（CalChamber）は106以上の共同署名者からなる反対同盟を組織し、AB 1776を企業のコストを押し上げる「コスト・ドライバー（費用要因）」法案と位置づけて反対運動を展開した。上院司法委員会は上院全体よりも穏健派が多いとみられていたため、反対派が阻止を試みる最大の関門と目されていたが、9対2という圧倒的な大差での可決は、反対派の予想を覆し、法案推進派を大きく勢いづかせた。

アメリカン・プロスペクト誌の分析によると、反対同盟に参加した106の署名者には、11のテック業界団体、14の農業・食品小売グループ、9の不動産関連団体、7の金融・保険グループ、5の娯楽・ホスピタリティ協会が含まれている。反対派が「ホテルや航空会社が提供する特典プログラム」や医薬品の特許、映画スタジオの配給慣行などを懸念材料として挙げていることは、どの業界が新たな法的責任体制によって最も打撃を受けるかを物語っている。

2023年1月からカリフォルニア州の独禁法改革に取り組んできた「アメリカ経済自由プロジェクト」のシニア法的顧問、リー・ヘプナー氏は、「反対同盟に名を連ねるテクノロジー、不動産、ヘルスケア、航空セクターは、AB 1776が責任を拡大しようとしている分野において、近年最も直接的かつ顕著な独禁法上のリスクに直面している業界だ」と指摘する。

■法案がもたらす法的な大転換と経済的懸念

AB 1776による法的な再構築は、単なる政治的な駆け引き以上に根本的なものである。1980年代以降の連邦独禁法を支配してきた「エラー・コスト（誤認逮捕コスト）」の枠組みでは、過剰な規制が企業の価格引き下げやサービス統合、プラットフォーム改善への投資を阻害することを懸念し、介入よりも不介入を好む傾向があった。市場の独占は新たな競争相手の出現によって自然に是正されるという理論に基づいていたためである。

しかし、AB 1776はこの枠組みを明確に拒絶する。法案は、連邦裁判所が違法性を認定する際に求める「市場支配力」の基準値を取り除き、略奪的価格設定（不当廉売）の訴えにおいて連邦判例法が確立した「損失回収の可能性」の要件を排除する。また、取引拒絶のケースにおける「過去の取引実績」の要件も撤廃する。これらはすべて、シャーマン法のもとで独禁法上の責任を制限してきた確立されたルールである。

アップルやグーグルのような多面的なプラットフォーム企業に対しては、プラットフォームの両側の競争影響を評価することを求めた2018年の連邦最高裁判決（オハイオ州対アメリカン・エキスプレス事件）を否定する。AB 1776のもとでは、プラットフォームの一方に対する害があれば、もう一方の側でどれほど利益があると主張されようとも、訴訟の対象となる。

批評家たちは、これがまさにエラー・コストの枠組みが防ごうとしていた「過剰規制（誤判定）」のリスクを生み出すと主張する。カリフォルニア州商工会議所を代表して証言したクロウェル＆モーリング法律事務所のエリック・エンソン氏は、「AB 1776は、単一の企業が取引制限で責任を問われ、複数の企業が独占で責任を問われ得る唯一の独占禁止法だ」と述べ、この新基準は裁判所や企業に対して何が違法な単独行為にあたるのかの指針を全く示していないと批判した。

また、元連邦取引委員会（FTC）競争局長のトム・キャンベル氏も、連邦独禁法判例が「違法な行為と積極的な競争を区別するために慎重に開発してきたテスト（基準）」をAB 1776が破棄し、過剰執行の体制を招くリスクがあると警告している。

業界が支援する分析では、厳しい経済的影響も予測されている。コンピュータ・通信産業協会（CCIA）が委託した調査によると、AB 1776は投資を抑制し合法的な競争を冷え込ませることで、10年間でカリフォルニア州の域内総生産（GDP）を約1兆ドル（約161兆円、1ドル=161円換算）減少させ、約160万人の雇用を失わせる可能性があると推計している。ただし、これらの予測はテック業界団体が資金提供したものであり、第三者による検証は行われておらず、確定した経済分析ではない。

■連邦政府の「後退」とカリフォルニア州の「攻勢」

AB 1776が登場した背景には、連邦政府における独禁法執行の現状がある。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、トランプ政権下の司法省独占禁止局長代行であったスタンリー・ウッドワード氏は、スタッフに対し独禁法訴訟での公判を避けたい意向を示したと報じられている。その結果、連邦レベルでの新規独禁法訴訟はほぼ停止状態となり、州政府が主導権を握る余地が生まれた。

カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官はこの好機を捉え、積極的に動いている。同長官のオフィスは州司法長官連合を率いてチケットマスターに対する独占禁止訴訟で勝訴を勝ち取った。また、2026年4月には、連邦政府の承認が得られていたにもかかわらず、ボンタ長官らが異議を唱えたことで、テレビ局大手のネクスターとテグナの統合を差し止める命令を連邦裁判所から勝ち取った。さらに、パラマウントとワーナー・ブラザース・ディスカバリーの合併計画にも異議を唱える見通しだ。

このような積極的な執行姿勢があるものの、カリフォルニア州には現在、連邦法が持つ「単一企業による単独行為への責任追及」という武器が欠けている。カートライト法の「複数企業」要件のせいで、支配的なプラットフォーム企業は州の独禁法訴訟から構造的に免れており、州は連邦政府が執行を停止している連邦法に頼らざるを得ない状況にあった。

なお、AB 1776では小規模企業への配慮として、従業員100人以下かつ年間総収入の平均が1000万ドル（約16億1000万円、1ドル=161円換算）以下の企業は適用対象外とされている。また、原告は裁判において、直接的または間接的な証拠を通じて市場支配力を主張・立証する必要がある。

■今後の見通しとニューサム知事のジレンマ

カリフォルニア州は過去に1989年、2002年、2006年と、カートライト法の単一企業に関する抜け穴を埋めようとして失敗してきた。しかし、2026年の今回は、州法改革委員会（CLRC）の正式な勧告という後ろ盾がある点が異なる。同委員会の勧告は歴史的に90%以上が法制化されており、この実績こそが、業界が上院司法委員会を最後の防衛ラインと位置づけていた理由でもある。

法案は5月に州下院を僅差で通過しており、上院では民主党が圧倒的多数（スーパーマジョリティ）を握っているため、党内の結束さえ維持できれば本会議での可決は容易とみられている。

法案は今後、8月31日までに上院歳入委員会を通過し、上院本会議で可決される必要がある。可決された場合、ギャビン・ニューサム知事は9月30日までに署名するか拒否権を行使するかを決定しなければならない。署名されれば、2027年1月1日に施行される。

ニューサム知事は現在、公には態度を明らかにしておらず、難しい立場に置かれている。2028年の大統領選への出馬を視野に入れているとされる同知事にとって、全米に向けて反独占の姿勢を示すことはアピールになる。一方で、歴史的には主要なビジネス規制において州商工会議所と同調してきた経緯があり、カリフォルニアのテック業界の寄付者たちは重要な政治的支援者でもある。AB 1776が成立すれば、シリコンバレーのコンプライアンス戦略は根本から塗り替えられ、他州が追随するモデルケースとなることは確実だ。

■注目ポイントQ&A

●COMPETE法案（AB 1776）は、現行のカリフォルニア州独占禁止法と何が違うのですか？

現行のカートライト法（1907年制定）は、2社以上の企業が共同で行う反競争的行為（価格カルテルや談合など）にしか適用できません。そのため、市場の90%を支配するような巨大企業が単独で競合を排除したり価格を吊り上げたりしても規制できませんでした。COMPETE法案は、単一企業による独占行為や買い手独占（モノプソニー）を明示的に禁止し、州の裁判所にこれまでになかった強力な規制権限を与えます。

●連邦法で合法とされている行為について、カリフォルニア州がアップルやグーグルを免責にせず法的責任を問うことは可能ですか？

可能です。1989年の最高裁判決（カリフォルニア州対ARCアメリカ社事件）により、州の独占禁止法は連邦法（シャーマン法）に抵触しない範囲で、連邦法よりも広い規制を設けることができると認められています。法案が成立すれば、連邦レベルの審査を通過した行為であっても、カリフォルニア州独自の基準で違法とされる可能性があります。また、巨大プラットフォームは全米共通のシステムで運用されているため、カリフォルニア州での法的リスクを避けるために、結果として全米での事業慣行を変更せざるを得なくなるとみられています。

●法案が拒絶する「エラー・コストの枠組み」とは何ですか？

1980年代以降、連邦独禁法の執行で主流となっている考え方です。「市場の独占は新しい競争相手の登場によって自然に是正されるが、裁判所による過剰な介入（誤判定）は企業の競争意欲や投資を永続的に阻害してしまう」という懸念に基づき、介入に対して慎重な姿勢を取ります。AB 1776はこの枠組みを否定し、市場支配力の厳格な立証要件や、プラットフォームの両面を総合的に評価するルールを排除することで、より容易に独占行為を摘発できるようにします。

元記事: California Antitrust Bill Clears Senate Committee 9-2, Placing Apple, Google at Risk