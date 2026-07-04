GoogleのNotebookLMに「ショート動画概要」機能が追加、約60秒の縦型動画を自動生成

Googleは、AIリサーチアシスタントツール「NotebookLM」において、アップロードされた資料を約60秒の縦型動画に自動要約する新機能「Short Video Overviews（ショート動画概要）」を追加した。この機能は、テキストや音声に加え、新たに短尺動画フォーマットでのコンテンツ生成を可能にするものである。米メディア「9to5Google」などの報道によると、本機能は2026年6月30日に発表された。

■進化を続けるNotebookLMの新たなフォーマット

NotebookLMは、文書の要約や質疑応答を中心としたリサーチツールとして始まった。その後、AIポッドキャスト、シネマティック動画、ビジュアル解説などの機能を追加し、テキスト、音声、動画を網羅するプラットフォームへと成長している。

今回追加された「Short Video Overviews」は、既存の「Cinematic Video Overviews（シネマティック動画概要）」をベースに開発された。従来のシネマティック動画が長尺の解説動画を生成していたのに対し、新機能は迅速な理解のために要点のみを約1分間の縦型動画に凝縮する。AIが生成した画像やアニメーションにナレーションを組み合わせ、スマートフォンのソーシャルメディアの「ストーリー」のように手軽に視聴できる設計となっている。

動画を作成するには、NotebookLM内でソースを選択し、「Studio」パネルを開いて動画出力を選択後、フォーマットを「Short」に設定する。まずは英語での提供が開始され、Googleは学生の復習、研究の要約、企業内での文書共有、教育コンテンツなどでの活用を想定しているという。

■利用対象者と提供状況

本機能は、Web版およびモバイル版の「Google AI Ultra」および「Pro」プランの有料サブスクリプション登録者向けに先行提供されている。Googleによると、数週間以内には無料プランのユーザーにもアクセスを拡大する予定だという。なお、利用対象は18歳以上のユーザーに限定されている。これまでの動画フォーマットと同様に、段階的な展開となる見込みで、提供開始時点では英語での生成のみに対応している。

■裏側を支えるAIモデル「Nano Banana 2 Lite」

生成される動画のビジュアルは、Googleが同日に発表した軽量画像生成モデル「Nano Banana 2 Lite」（正式名称：Gemini 3.1 Flash-Lite Image）によって処理されている。Googleによると、このモデルは同社で最も高速かつコスト効率に優れた画像モデルであり、約4秒で1枚の画像を生成できるという。この高速性と低コスト化により、多数のフレームを連結して短尺動画を迅速に作成することが可能になった。

Googleはこのモデルを初代「Nano Banana」の後継として位置づけており、一般向けリリースと同時に開発者向けにも公開した。検索の「AI Mode」や「Google フォト」などの製品にも組み込まれている。

また、Googleは同日、別の動画生成モデル「Gemini Omni Flash」のプレビューも公開した。このモデルは短尺動画の生成や対話型編集を目的としており、すでにNotebookLMの動画機能の一部を支えているが、今回の「Short Video Overviews」では、より高速な画像モデルであるNano Banana 2 Liteを採用することで、迅速かつ低コストな動画生成を実現している。

■注目ポイントQ&A

●NotebookLMの「Short Video Overviews」とは何ですか？

ユーザーがアップロードした文書、メモ、Webソースなどの資料を、約60秒の縦型動画に変換するNotebookLMの新機能です。AIが生成した画像、アニメーション、ナレーションを組み合わせて要点を要約し、スマートフォンなどで手軽に内容を把握できるように設計されています。

●Nano Banana 2 Liteとは何ですか？

Googleが開発した軽量・高速なAI画像生成モデルで、正式名称は「Gemini 3.1 Flash-Lite Image」です。約4秒で画像を生成できる高いコストパフォーマンスが特徴で、NotebookLMのショート動画生成のほか、検索のAI ModeやGoogle フォトなどにも導入されています。

●NotebookLMでショート動画を作成する方法を教えてください。

ノートブックを開いてソースを選択し、「Studio」パネルを起動します。動画出力を選択し、フォーマットを「Short」に設定することで、約1分間の縦型動画が自動生成されます。現在は英語のみ対応しており、18歳以上の有料プランユーザーが利用可能です。

●この機能は無料で使えますか？

提供開始時点では無料では利用できません。現在は「Google AI Ultra」および「Pro」プランの有料サブスクリプション登録者向けに先行提供されています。Googleは数週間以内に無料プランのユーザーにも提供を拡大する計画を発表していますが、具体的な日付は明らかにされていません。

元記事: Google Adds Short Video Overviews to NotebookLM, Powered by Nano Banana 2 Lite