次期AIモデル「GLM-5.3」に画像認識は搭載されるか？開発者コミュニティが「ビジョン機能」を熱望する理由

北京を拠点とするAI研究所「Z.ai」（旧称：Zhipu AI）の共同創業者兼チーフサイエンティストである唐傑（Jie Tang）氏が、次期モデル「GLM-5.3」に搭載すべき機能についてX（旧Twitter）でアンケートを実施した。これに対し、開発者コミュニティからは「ビジョン（画像認識）機能」を求める声が圧倒的な支持を集めている。現行のオープンウェイトモデル「GLM-5.2」は高いテキスト・コード処理能力を持つものの、画像認識機能が欠落しており、開発者らはこのギャップの解消を強く望んでいる。

■GLM-5.2の実力と「ビジョン機能」の欠如

GLM-5.2は、Z.aiが提供する現在のオープンウェイトのフラッグシップモデルである。2026年6月13日にサブスクリプション会員向けにリリースされ、同年6月17日にはHugging Face上でMITライセンスのもと、完全にオープンなウェイトとして公開された。このモデルは7530億パラメータを持つMixture-of-Experts（MoE）モデルであり、100万トークンのコンテキストウィンドウを備えている。

ベンチマーク性能も極めて高い。自律的なターミナルベースのコーディングを評価する「Terminal-Bench 2.1」では81.0を記録し、Claude Opus 4.8の85.0に迫るスコアで他のオープンウェイトモデルをリードしている。また、GitHubの実世界におけるエンジニアリング課題の解決力を測定する「SWE-bench Pro」では62.1を記録し、GPT-5.5の58.6を上回った。さらに、ベンダー発表の合格率ではなく、人間によるブラインド対決の投票に基づくArena.aiのリーダーボード「Code Arena」でも、現在利用可能なモデルの中で首位を獲得している。

しかし、GLM-5.2にできないのが「視覚情報の処理」である。同モデルはビジュアルエンコーダーを搭載せずに出荷されたため、テキストとコードのみを受け付け、画像、スクリーンショット、デザインファイル、PDFなどは処理できない。UIのモックアップを入力するとエラーが返される仕様となっている。

この制限は設計ミスではなく、意図的なアーキテクチャ上の選択である。同モデルは、長期的なエージェント型コーディングタスクに特化して設計された。唐氏は、視覚的入力ではなくテキストベースの推論こそが「機械知能の上限」を引き上げる能力であるとの見解を公に示しており、テキスト専用の設計はその優先順位を反映したものだった。しかし、2026年において、この欠落は月を追うごとに目立つ課題となっている。

■100万トークンのコンテキストを低コスト化する「IndexShare」技術

GLM-5.2を特徴づけるエンジニアリング上の決定は、パラメータ数そのものではなく、極めて長いコンテキストをいかに効率的に処理するかという点にある。標準的なトランスフォーマーのアテンション機構は、コンテキスト長が2倍になると計算量が4倍になるという二次関数的なコストを伴う。そのため、100万トークンにおいて単純なフルアテンションを実行することは、運用上不可能に近い。

Z.aiは、すべてのトークンではなく学習された一部のトークンのみにアテンションを向ける「DeepSeek Sparse Attention」をベースにGLM-5.2を構築した。さらに、同モデルは「IndexShare」と呼ばれる技術を導入している。これは、トランスフォーマーの各レイヤーでアテンションを向けるべきトークンを決定するインデクサーを毎回計算する代わりに、4レイヤーに1回だけインデクサーを実行し、その選択結果を4レイヤーにわたって再利用する手法である。Z.aiの報告によると、これにより100万トークンのコンテキスト長におけるトークンあたりの浮動小数点演算（FLOPs）が2.9倍削減され、技術的に可能なだけでなく、商業的にも持続可能なコストでの提供が実現したという。

また、投機的デコーディング（speculative decoding）レイヤーにおける関連最適化により、ドラフトトークンの受け入れ率（モデルが並列で複数のトークンを生成する仕組み）が最大20%向上し、パラメータ数を増やすことなくスループットを向上させている。

これらの技術が組み合わさることで、7530億パラメータのモデルでありながら、欧米の最先端モデルを下回るコストで長期コンテキストのコーディングタスクを処理できる効率性を実現した。しかし、これらの最適化は視覚的理解をもたらすものではない。視覚的理解には、このモデルの設計には含まれていなかった独立したアーキテクチャコンポーネントである「ビジョンエンコーダー」が必要だからである。

■GLM-5V-Turboとのアーキテクチャの分離

Z.aiはマルチモーダルモデルを全く持っていないわけではない。2026年4月1日にリリースされた「GLM-5V-Turbo」は、画像、動画、ドキュメントのレイアウトをネイティブに処理するために「CogViT」ビジョンエンコーダーを使用する、ネイティブなマルチモーダル・コーディングモデルである。ビジュアルデザインのモックアップを動作可能なフロントエンドコードに変換する能力を測定するベンチマーク「Design2Code」において、同モデルは94.8という競合モデルを大きく上回るスコアを記録した。また、「Claude Code」や「OpenClaw」などのエージェントフレームワークと統合され、視覚的インターフェースを認識し、コードによる応答を計画し、それを実行するという一連のループを完結できるように設計されている。

しかし、GLM-5V-TurboはGLM-5.2とは異なる。これはZ.aiのAPIを通じてのみ利用可能なクローズドソースモデルであり、ダウンロード可能なウェイトやMITライセンスは提供されていない。開発者はこれをセルフホストしたり、ファインチューニングしたり、APIに依存せずに実行したりすることはできない。Z.aiはビジョン機能をクローズドな商業製品に留める一方で、オープンウェイトのフラッグシップモデルをテキスト専用に維持するという、意図的なアーキテクチャの分離を行ってきた。

これが、MITライセンスとセルフホスト能力を目的にGLM-5.2を採用した多くの開発者コミュニティにとって、実用上の問題となっている。プライバシーやコストの理由から自社のインフラでGLM-5.2を実行している開発者は、その環境にGLM-5V-Turboのビジョン機能を追加することができない。これら2つのモデルは、単一のデプロイ可能なシステムを共有していないためである。

開発者コミュニティがGLM-5.3にビジョン機能を求めている本質的な理由は、この分離を解消し、Z.aiがすでに構築している視覚能力を、開発者が実際に運用しているオープンウェイトモデルに統合することにある。

■Z.aiを取り巻く競争環境の激化

もしGLM-5.2が開発者にとって唯一の選択肢であるならば、ビジョン機能の欠如も許容されやすかったかもしれない。しかし、現実は異なる。Alibabaの「Qwen」シリーズはオープンウェイト形式でマルチモーダル機能を提供しており、Googleの「Gemini 3」はテキスト、画像、音声、動画をネイティブに処理できる。コストを重視する開発者層をめぐってGLM-5.2と競合する中国のオープンウェイトモデルの間では、マルチモーダル対応は差別化要因ではなく、もはや必須条件（テーブルステークス）となっている。

GLM-5.2の強みである、長いコンテキストにおける長期的なエージェント型コーディングのためのアーキテクチャは依然として本物であり、設計通りのタスクにおいてベンチマークは維持されている。しかし、Z.aiが最も激しく競い合っている「Code Arena」などのリーダーボードでは、画像認識ができるモデルとできないモデルが同じ土俵で評価されている。テキスト専用のフラッグシップモデルは、開発者が「コーディングモデル」の役割を評価する上で視覚能力がますます重視されるようになっている市場で戦わなければならない。

唐氏も2025年末の時点でこの状況を認めていた。同氏はマルチモーダルな感覚統合を2026年の「ホットスポットであり焦点」と表現し、この機能を通じてのみ、AIがスマートフォンやコンピュータの内部で実行される長期的なタスクに参入できると付け加えていた。同氏の立場は、ビジョン機能が重要ではないというものではなく、GLMシリーズが視覚、テキスト、生成の各能力を並行して開発しており、段階的に統合を進めているというものである。

これに対する開発者コミュニティの2026年6月29日のメッセージは、その並行路線を統合すべきであり、それもクローズドなAPI製品だけでなく、オープンウェイトモデルにおいて統合すべきであるという明確な要求である。

■中国の国家情報法とデータプライバシーのリスク

Z.aiは北京に本社を置く企業であり、中国の法律の適用を受ける。2017年に制定された中国の国家情報法第7条は、すべての組織および市民に対し、「法に従って国家の情報活動を支持し、これに協力し、これと協調すること」を義務づけている。また、2021年のデータセキュリティー法や2017年のサイバーセキュリティー法は、データのローカライズ要件や政府によるアクセス規定を定めている。これらの法的義務は、企業のプライバシーポリシー、サーバーの物理的な所在地、またはHugging Face上でモデルウェイトがホストされている場所に関係なく適用される。

ビジョンタスクのためにGLM-5V-TurboのAPIを利用する場合を含め、Z.aiのクラウドAPIを使用する開発者や企業は、これらの法律の適用下にある中国のインフラを経由してクエリデータをルーティングすることになる。米国商務省は2025年1月に、Z.aiがAI開発を通じて中国の軍事近代化に貢献しているとして、同社をエンティティ・リスト（禁輸リスト）に追加した。また、米国下院は2026年5月に中国製AIモデルのサイバーセキュリティリスクに関する正式な調査を開始し、調査対象企業の中にZ.aiの名を挙げている。

一方、GLM-5.2のMITオープンウェイトを自社のインフラでセルフホストする開発者は、Z.aiのAPIエンドポイントにデータを送信しない。これにより、最も直接的なデータルーティングに伴うリスクは回避される。これはZ.aiという企業を支配する法的な枠組み自体を変えるものではないが、機密データを扱う企業導入における最も直接的な運用リスクを排除することになる。

現在、ビジョンモデルであるGLM-5V-Turboのオープンウェイトは公開されていない。そのため、現時点でビジョン機能を追加しようとする開発者は、Z.aiのAPIを使用することになり、セルフホスト型GLM-5.2で回避できていたデータルーティングのリスクを受け入れる必要がある。もしGLM-5.3がオープンウェイトモデルにビジョン機能をもたらすのであれば、この構図は変わり、製品選定における最も具体的なプライバシー上の考慮事項となるだろう。

■GLM-5.3に求められる技術的ハードル

唐氏の問いかけに対するコミュニティの回答は、非常にシンプルに「ビジョン機能」であった。しかし、オープンウェイトのフラッグシップモデルにおいてその要求を満たすための技術的ハードルは、一見するよりも高い。

Huawei（華為技術）のAscendハードウェアでトレーニングされた7530億パラメータのMoEモデルにビジュアルエンコーダーを追加することは、より小規模またはモジュール化されたシステムにビジョン機能を追加するのとは異なるエンジニアリング上の課題を伴う。GLM-5V-Turboでは、既存のテキストモデルにビジュアルアダプターを後付けするのではなく、CogViTエンコーダーを使用し、事前学習段階からネイティブなマルチモーダル学習アプローチを採用していた。GLM-5.3が開発者コミュニティの期待に応えるビジョン機能を提供するためには、テキスト専用のベースモデルへの簡易的なコネクター接続ではなく、同様のネイティブな統合が必要となる。

GLM-5.3にこの統合が搭載されるのか、それともZ.aiが今後もビジョン機能をクローズドな商業製品に限定し、オープンなフラッグシップモデルをテキスト専用にとどめるのか。唐傑氏が実施したコミュニティアンケートにより、Z.aiがこの問いに対して沈黙を守ることはもはや難しくなっている。

唐氏が意見を求め、開発者コミュニティは極めて明確な回答を返した。この回答の先にある決断が、GLMシリーズが「テキストでリードし、ビジョンで後塵を拝するオープンウェイトモデル」にとどまるのか、それとも「ついに両方を実現するモデル」へと進化するのかを決定づけることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●GLM-5.2は画像や視覚入力に対応していますか？

いいえ、GLM-5.2はテキストとコード専用のモデルです。ビジュアルエンコーダーを搭載していないため、画像、スクリーンショット、デザインファイル、PDFなどを処理することはできません。Z.aiは画像認識に対応した「GLM-5V-Turbo」という別のクローズドソースモデルを提供していますが、そのウェイトは一般公開されておらず、商業API経由でのみアクセス可能です。

●GLM-5V-TurboとGLM-5.3の違いは何ですか？

GLM-5V-Turboは、2026年4月にZ.aiがリリースしたクローズドソースのビジョン・コーディングモデルです。画像、動画、ドキュメントのレイアウトを処理できますが、有料APIとしてのみ提供されており、ダウンロード可能なウェイトはありません。一方、GLM-5.3は開発中の未発表モデルであり、リリース日や機能の詳細は確定していません。開発者コミュニティは、GLM-5.3においてオープンウェイトモデル自体にビジョン機能を搭載し、これら2つの製品ラインを統合することを求めています。

●Z.aiの利用は安全ですか？また、中国政府はユーザーデータにアクセスできますか？

中国の2017年国家情報法に基づき、Z.aiを含むすべての中国企業は、政府からの情報提供要請に協力する法的義務を負っています。この義務は企業のプライバシーポリシーに関わらず適用されます。Z.aiのクラウドAPIを使用する場合、クエリデータはこの法律の適用下にある中国のインフラを経由します。一方、GLM-5.2のMITオープンウェイトを自社サーバーでセルフホストする場合、データはZ.aiに送信されないため、直接的なデータルーティングのリスクは回避できます。ただし、企業を取り巻く構造的な法的状況そのものが解消されるわけではありません。

●GLM-5.3はいつリリースされますか？

Z.aiはGLM-5.3のリリース日を正式に発表していません。2026年6月29日に実施された唐傑氏のアンケートはコミュニティからのフィードバック収集であり、製品発表ではありません。2026年におけるZ.aiのリリース頻度（約6〜8週間ごとに主要なGLMモデルをリリース）に基づくと、GLM-5.3は2026年7月下旬または8月に登場する可能性がありますが、確定したスケジュールはありません。

元記事: GLM-5.3 Must Include Vision: Z.ai’s Developer Poll Returns Unanimous Answer