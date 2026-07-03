『リズム天国』最新作がSwitchで発売、高評価の一方で「TVモード時の遅延」に懸念の声も

任天堂の人気リズムゲーム『リズム天国』シリーズの最新作『Rhythm Heaven Groove』が、2026年7月2日にNintendo Switch向けに世界同時発売された。10年ぶり以上の新作としてメタスコア82点と高い評価を得ている一方で、TVモードでのプレイ時に発生する表示遅延が操作性に影響を及ぼす可能性が専門メディアから指摘されている。購入を検討しているユーザーは、自身のプレイ環境を確認しておく必要がある。

■シリーズ最大規模のボリュームで復活

任天堂の『リズム天国』（海外名：Rhythm Heaven）シリーズが、2026年7月2日にNintendo Switch向けに世界同時発売された『Rhythm Heaven Groove』で、10年以上の沈黙を破り復活を遂げた。本作は、53のレビューに基づくメタスコアで「82」を獲得するなど、ファン待望の復活にふさわしい評価を得ている。

価格は39.99ドル（約6,400円、1ドル=161円換算）と、任天堂の通常のファーストパーティタイトルの価格帯である59.99ドル〜79.99ドル（約9,700円〜1万2,900円）を下回る設定だ。また、6月22日から配信されている無料体験版「Starter Demo」のセーブデータは、製品版へ直接引き継ぐことができる。

本作はシリーズ5作目の主要タイトルであり、80種類以上のソロ用リズムミニゲームを収録している。これはシリーズ史上最大のボリュームだ。さらに、1台のSwitchで最大4人まで遊べるローカルマルチプレイゲームも30種類以上収録されている。アンロック要素である「Beatspell」モードでは、リズムに合わせてボタンを入力してモンスターと戦う、リズムRPG風のアドベンチャーを楽しむことができる。

■TVモードプレイ時に潜む「遅延」の課題

一方で、事前のプロモーションでは明かされていなかった技術的な課題が指摘されている。本作をTVモード（ドック接続時）でプレイする場合、多くの現代的なテレビと構造的な相性の問題が発生するという。

本作の精密なタイミングシステムは、音がプレイヤーの耳に届く瞬間に合わせてボタンを押すことを前提に設計されている。しかし、Switchをドックに接続して現代の4Kテレビに出力すると、テレビ側の画像処理によって20ミリ秒から100ミリ秒以上の表示遅延が発生する。これにより、音と画面の視覚的なフィードバックにズレが生じ、正確なタイミングでの入力が極めて困難になる。

任天堂はこの問題に対処するため、テレビ接続時に遅延を測定して補正するキャリブレーション機能を搭載している。しかし、複数の専門メディアのレビュアーからは、この補正機能だけでは不十分であるとの報告が上がっている。Game Informerのレビュアーは、TVモードから有線ヘッドホンを接続した携帯モードに切り替えた瞬間、プレイフィールが「普通」から「最高」へと劇的に改善したと述べている。また、Shacknewsによると、ドックをテレビから抜き差しするたびに再調整が必要になるという不具合も報告されている。このため、完璧なプレイ環境を求めるユーザーには、携帯モードや有線ヘッドホンの使用が推奨されている。

■つんく♂氏の復活と執念の作曲

本作の楽曲制作は、2006年のシリーズ初代から音楽的アイデンティティを築いてきたつんく♂（本名：寺田光男）氏が担当している。つんく♂氏は2014年に喉頭がんを公表し、2015年に声帯の全摘出手術を受けたため、自らの声で歌うことや話すことができない状況にある。

そのような困難な状況下で、同氏は本作のすべてのオリジナルサウンドトラックを作曲した。音楽を主軸にキャリアを築いてきた同氏が、病によってもたらされた静寂の中で作り上げた楽曲群は、多くのレビュアーから絶賛されている。CGMagazineは本作に10点満点中10点の評価を与え、「ステージを進めるたびにお気に入りの曲が増えていくほど強力なサウンドトラックだ」と評している。

■初代Switchの有終の美を飾るタイトル

本作は、任天堂の現在のリリーススケジュールにおいて、初代Nintendo Switch向けに発売される最後のファーストパーティタイトルとなる見通しだ。初代Switchは2017年3月に発売され、2026年3月時点で世界累計1億5,592万台を販売した、歴史上最も売れた専用ゲーム機である。

このような背景から、本作は長年新作を待ち望んでいたファンへの贈り物であると同時に、一時代を築いたハードウェアの最後を飾る記念碑的な作品としての意味合いも持っている。なお、本作は後方互換機能によって次世代機「Switch 2」でもプレイ可能だが、現時点で画質向上などの強化版に関する公式発表はない。

■注目ポイントQ&A

●オンラインマルチプレイには対応していますか？

いいえ、対応していません。本作のマルチプレイは1台のNintendo Switchを使用したローカルでの協力・対戦プレイ（最大4人）のみとなっており、Joy-Conを分けて使用します。オンラインプレイには対応していないため、遠くの友人と遊ぶことはできません。

●なぜTVモードでのプレイが携帯モードより難しいのですか？

現代のテレビは映像処理を行うため、ゲーム機から出力された映像が画面に表示されるまでに「表示遅延」が発生します。本作はミリ秒単位の正確なタイミングを要求するため、この遅延が操作に影響を与えます。ゲーム内には調整機能がありますが、複数の専門レビュアーから不十分であると指摘されており、遅延のない携帯モードや有線ヘッドホンの使用が推奨されています。

●これは初代Nintendo Switch向けにリリースされる最後の任天堂タイトルですか？

任天堂の現在のリリーススケジュールにおいて、本作は初代Switch向けに自社がパブリッシングする最後のファーストパーティタイトルとされています。今後は後継機（Switch 2）向けの開発が主流になるとみられますが、本作は後方互換機能によりSwitch 2でもそのままプレイ可能です。

●シリーズ未経験者でも楽しめますか？

はい、楽しめます。Nintendo eShopで無料配信中の「Starter Demo（体験版）」では、5つのソロゲームと1つのマルチプレイゲームを体験でき、セーブデータは製品版に引き継げます。まずは体験版をプレイし、操作感やタイミングが合うか確認することをおすすめします。

元記事: Rhythm Heaven Groove Launches Today: 80 Mini-Games, $39.99, One Big Catch