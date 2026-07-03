*17:14JST 東京為替：ドル・円は反落、欧州勢の売りで

3日の東京市場でドル・円は反落。高市政権の政策運営をにらんだ円売りが先行し、朝方に161円52銭まで値を上げた。ただ、前日の米雇用統計は非農業部門雇用者数が減少し、9月利上げ期待は後退。夕方にかけて欧州勢の売りが強まり、160円49銭まで下落。

・ユ-ロ・円は184円56銭から183円94銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1420ドルから1.1462ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値68,676.06円、高値69,788.03円、安値67,609.49円、終値69,744.07円(前日比1,010.92円高)

・17時時点：ドル・円161円80-90銭、ユ-ロ・円184円20-30銭

【経済指標】

・中・RatingDogサービス業PMI(6月)：54.1(前回54.4)

【要人発言】

・木原官房長官

「為替、必要に応じていつでも適切に対応」

「長期金利、市場動向に極めて高い緊張感もって注視」

「金融政策の具体的手法、日銀に委ねられるべき」

「政府と日銀、引き続き緊密に連携していく」

・片山財務相

「為替、必要に応じていつでも適切に対応」

「足元の為替動向に対する具体的なコメントは控える」《TY》