Apple、SafariにAIエージェント用「MCPサーバー」をネイティブ搭載――17のツールでブラウザ操作を自動化

AppleのWebKitチームは、開発者向けブラウザ「Safari Technology Preview 247」をリリースした。今回のアップデートにおける最大の注目点は、主要ブラウザベンダーとして初となる「Model Context Protocol（MCP）」サーバーのネイティブ搭載である。これにより、ClaudeやGeminiなどのMCP対応AIコーディングエージェントがSafariのウィンドウに直接接続し、開発者の手を煩わせることなく自律的にWebページのデバッグや検証を行えるようになる。

■17のツールをローカルプロセスで実行

Safari MCPサーバーは、接続されたAIエージェントに対して17個の文書化されたツールを提供する。これには、ページの移動やタブ操作（navigate_to_url、create_tab、close_tab、switch_tab、list_tabs）、ページ検証（get_page_content、page_info、screenshot）、DOM操作（クリック、入力、スクロール、ホバー、キー入力を行うpage_interactions）、ランタイムアクセス（evaluate_javascript、browser_console_messages、browser_dialogs）、ネットワークの可視化（list_network_requests、get_network_request）、そしてレイアウトテスト（set_viewport_size、set_emulated_media、wait_for_navigation）が含まれる。

このツール群は、開発者が手動でデベロッパーツール（DevTools）を使う主要なユースケースを網羅している。JavaScriptエラーの検知、計算済みスタイルの検査、ネットワークコールの確認、決済フローやフォーム送信などのインタラクティブな状態の検証が、AIによって自動化される。さらに、開発者が個別のテスト環境を構築することなく、アクセシビリティの自動チェック（代替テキストの欠落やコントラスト比の不足、不適切な属性の検出など）をAIに実行させることも可能だ。

WebKitのスタートガイドによると、開発者がAIエージェントに対して明示的にSafari MCPサーバーの使用を指示する必要はない。「Safariで私のサイトのバグを見つけて」や「Safariにおける私のサイトのアクセシビリティはどうなっている？」といったシンプルなプロンプトを入力するだけで、対応するAIエージェントが自律的にこのツールを選択して実行する。

■safaridriverを基盤としたセキュアなアーキテクチャ

Safari MCPサーバーは、完全に新規のバイナリや通信レイヤーを導入したものではない。Appleは、2016年のmacOS Sierra（Safari 10）から同梱されているW3C WebDriverの実装「safaridriver」をベースにこれを構築した。ターミナルから `safaridriver --mcp` というコマンドを実行するだけで、従来のWebDriver REST APIの代わりに、標準入出力を介したJSON-RPC 2.0メッセージによるMCPプロトコルでの通信が開始される。

この設計により、従来のWebDriverが強制してきたセッション分離モデルがそのまま適用される。MCPサーバーは、ユーザーが通常使用しているSafariのウィンドウとは完全に隔離された、専用の自動化ウィンドウを作成する。この隔離はソフトウェアのポリシーレベルではなく、AppleのXPC（プロセス間通信）レイヤーを通じてオペレーティングシステム（OS）レベルで強制される。そのため、AIエージェントはユーザーの自動入力データ、保存されたパスワード、閲覧履歴、その他の個人情報にアクセスすることはできない。

WebKitのプライバシーアーキテクチャ文書によると、サーバーが取得したページコンテンツ、スクリーンショット、コンソールログなどのデータは、Appleのサーバーを経由せず、接続されたAIエージェントに直接送信される。そのため、取得されたデータの取り扱いは、使用しているAIプロバイダーのデータ処理ポリシーに準拠することになる。機密性の高いステージング環境で利用する前には、各プロバイダーのポリシーを確認しておくことが推奨される。

■競合ブラウザ（Chrome、Edge）との違い

Appleのアプローチは、競合他社のブラウザ向けAI統合アプローチとは大きく異なる。Googleは2025年9月に「Chrome DevTools MCP」サーバーを発表（現在パブリックプレビュー中）したが、これはWebDriverではなくChrome DevTools Protocolを使用している。Chromeの方式は、WebSocketのデバッグポートを介して既存のChromeタブに接続するため、デバッグセッション中以外でもApple Silicon搭載Macにおいて40〜60%のCPUオーバーヘッドを消費することが開発者コミュニティで報告されている。一方、AppleのMCPサーバーはアクティブなセッション中のみ起動するstdioサブプロセスとして動作するため、不要なリソース消費が発生しない。

また、MicrosoftはEdgeの「Copilot」を通じてブラウザとAIの統合を進めているが、これはセッションの分析をMicrosoftのインフラ経由でルーティングする。GoogleやMicrosoftの場合、ブラウザを提供する企業とAIを提供する企業が同一であるためアーキテクチャを簡素化しやすいが、Appleはローカルのプロトコル（MCP）を介してサードパーティのAIエージェントと安全に連携する道を選んだ。

■MCPの重要性とAppleの狙い

Model Context Protocol（MCP）は、Anthropicが2024年11月に発表し、2025年12月にLinux FoundationのAgentic AI Foundationに寄贈したオープン標準規格である。MCPが登場する前は、N個のAIエージェントをM個の外部ツールに接続するために「N×M」個のカスタムコネクタが必要だったが、MCPはこれを「N+M」に削減した。2025年にはOpenAIやGoogle DeepMindもMCPを採用し、現在ではコーディング環境、データベース、エンタープライズデータソースにおける事実上の標準統合レイヤーとなっている。

Appleはすでに「Xcode 27」において、XPCを介してMCP呼び出しをXcodeのライブプロセスに変換するバイナリ「mcpbridge」を搭載し、ネイティブなMCP実装を提供している。今回のSafari MCPサーバーの登場により、AppleはWeb開発者にとって最も重要な2つのレイヤー（コードを書くIDEと、それをテストするブラウザ）の両方でファーストパーティのMCPサポートを提供する唯一の企業となった。

■導入前に知っておくべき制限事項とセキュリティリスク

非常に強力なSafari MCPサーバーだが、現時点ではいくつかの技術的な制限がある。まず、本機能は「Safari Technology Preview」でのみ提供されており、通常の安定版Safari（世界で約20億台のデバイスで稼働中）では利用できない。また、`--mcp` フラグはmacOS専用であり、WindowsやLinuxの環境では動作しないため、Mac（Apple SiliconまたはIntel）専用の機能となる。

さらに、WebDriverの隔離モデルに従っているため、一度に実行できる自動化セッションは1つのみである。また、開発者がログインしている既存のSafariセッションとは隔離されたクリーンなウィンドウで実行されるため、保存された認証情報やクッキーを必要とするステージング環境のデバッグをAIに依頼することはできない。なお、AppleScriptを利用して既存の認証セッションにアクセスするコミュニティ製のツール（achiya-automation氏の開発したものなど）も存在するが、これらはセキュリティのトレードオフが異なる点に注意が必要だ。

もう一つの重要な懸念事項は、ブラウザ接続型AIエージェント全般に共通する「プロンプトインジェクション」のリスクである。悪意のあるWebページに隠された指示が埋め込まれていた場合、AIエージェントの挙動が開発者の意図しない方向に操作される危険性がある。業界のセキュリティ研究者も、これはブラウザ接続型エージェントにおける未解決の課題であると指摘している。WebKitチームは「信頼できるエージェントのみを接続すること」を強く推奨している。

■プレビューから標準機能へ：今後の展望

2016年にSafari Technology Previewが登場して以来、ここでテストされた機能の多くは、その後に安定版Safariへと組み込まれてきた。WebDriver自体も、まずはTechnology Previewで導入され、その後にmacOSやiOSの標準機能となった経緯がある。もしSafari MCPサーバーが同様の軌跡をたどれば、現在は開発者向けのプレビュー機能であるものが、将来的にはすべてのMacやiPhoneに搭載された標準のブラウザAPIとなる可能性がある。

これが実現すれば、AIエージェントがOSレベルの安全な隔離環境を保ちながら、あらゆるSafariウィンドウと対話するための公式な手段を手に入れることになる。世界中の何億台ものデバイスにこの機能が普及したとき、開発者やユーザーがどのような新しいエコシステムを構築していくのか、非常に大きな注目が集まっている。

なお、Safariでのテストを行いたい開発者は、AppleのWebサイトからSafari Technology Preview 247をダウンロードしてすぐに利用できる。通常のSafariと共存して動作し、有料の開発者アカウントも不要である。

■注目ポイントQ&A

●Safari MCPサーバーとは何ですか？どのように動作しますか？

Safari MCPサーバーは、AppleのW3C WebDriver実装である「safaridriver」を拡張し、標準のWebDriver REST APIの代わりにModel Context Protocol（MCP）で通信できるようにしたものです。MCP対応のAIエージェントと接続することで、AIは専用の自動化ウィンドウを介してDOMの読み取り、ネットワークリクエストの検査、スクリーンショットの撮影、JavaScriptの実行など、17のツールを使ってWebページを自律的に操作・検証できます。処理はすべて開発者のMac上でローカルに実行され、Appleにデータが送信されることはありません。

●SafariのMCP実装は、Chromeの「Chrome DevTools MCP」とどう違いますか？

GoogleのChrome DevTools MCP（2025年9月発表、パブリックプレビュー中）は、Chrome DevTools Protocolを使用し、起動中のChromeプロセスにWebSocketで接続します。この方式はApple Silicon環境で高いCPU負荷（40〜60%）を消費することが報告されています。一方、AppleのSafari MCPサーバーは、アクティブなセッション中のみ起動するstdioサブプロセスとして動作するため軽量です。また、Chromeは既存の認証済みセッションに接続できますが、Safariはセキュリティとプライバシーを重視し、個人データやクッキーにアクセスできない完全に隔離された自動化ウィンドウを使用します。

●この機能は将来的に安定版のSafariにも搭載されますか？

現時点でAppleからの公式なタイムラインの発表はありません。しかし、歴史的にSafari Technology Previewでテストされた機能（WebDriverなど）は、その後に安定版Safari（macOSおよびiOS）の標準機能として正式採用されてきました。もし今回のMCPサーバーも同様のプロセスをたどれば、将来的に世界中のすべてのSafariユーザーがネイティブなAIデバッグ機能を利用できるようになります。現時点では開発者向けのプレビュー段階です。

●AIエージェントをブラウザに接続する際のセキュリティ上の懸念はありますか？

主なリスクとして「プロンプトインジェクション」が挙げられます。AIエージェントが検証対象のWebページを読み込んだ際、そのページ内に悪意のある指示が隠されていると、AIの挙動が乗っ取られる可能性があります。AppleのサーバーはWebDriverの隔離モデルを採用することで、AIがユーザーの個人データや保存されたパスワードにアクセスできないよう保護していますが、接続するAIエージェント自体の信頼性や、そのプロバイダーのデータ取り扱いポリシーには注意が必要です。WebKitチームは「信頼できるエージェントのみを接続すること」を推奨しています。

元記事: Safari Gives AI Agents a Live Browser Window: 17 Tools, No Apple Cloud