*04:06JST 7月2日のNY為替概況

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円64銭から160円64銭まで下落し、引けた。

米6月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り、減少となった2月来で最低となったため年内の利上げ観測が後退し、ドル売り戻しが優勢となった。また、米連休を前に当局の円安是正介入警戒した円買い戻しも続いた。

ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1473ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は183円94銭から184円44銭のレンジでもみ合い。

ポンド・ドルは1.3297ドルから1.3385ドルまで上昇した。

英中銀のマンMPC委員のタカ派発言でポンド買いが優勢となった。

ドル・スイスは0.8074フランから0.8010フランまで下落した。



[経済指標]

・米・6月失業率：4.2％（・予想：4.3％、3月4.3％）

・米・6月非農業部門雇用者数：＋5.7万人（予想＋11.3万人、5月＋12.9万人←＋17.2万人）

・米・6月平均時給：前月比＋0.3％、前年比＋3.5％（予想＋0.3％、＋3.5％、5月＋0.3％、＋3.4％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（6/27）：21.5万件（予想：21.8万件、前回：21.6万件←21.5万件）

・米・失業保険継続受給者数(6/20)：181.4万人（予想：182.0万人、前回：181.2万人←182.1万人）

・米・5月製造業受注：前月比－1.3％（予想：前月比－2.0％、・4月：＋5.3％←＋4.8％）

・米・5月耐久財受注確定：前月比－4.5％（予想－4.5％、速報－4.5％）《KY》