【AIインフラの隠れたボトルネック】GPU稼働率低下を防ぐ、MEMSシリコン発振器のStatheraがシリーズBで約90億円調達

AIインフラの急速な拡大の裏で、プロセッサー間の「同期ズレ（タイミングドリフト）」が深刻な課題となっている。米SiTimeの幹部が警告したところによると、大規模AIクラスターにおける同期ズレはGPU稼働率を20〜40%にまで低下させる可能性があるという。こうした市場環境を背景に、カナダ・モントリオールを拠点とするファブレス半導体スタートアップのStatheraは、MEMSベースのシリコンタイミングチップの生産拡大に向け、5500万ドル（約89億6500万円）のシリーズB資金調達を完了した。

■指数関数的に悪化する「同期のボトルネック」

コンピューティングシステム内のすべてのプロセッサーには、正確な電気パルスを生成して計算の実行リズムを刻む「発振器」が搭載されている。単一のチップ内であればこれは解決済みの問題だが、データセンター規模のAIクラスターにおいては未解決の課題となっている。

SiTimeの最高ビジネス責任者（CBO）であるピユシュ・セバリア氏は、2026年5月の製品発表において次のように指摘している。「AIのワークロードは、厳密に調整された時間枠（タイムスロット）に沿って複数のGPUに分散処理される。わずかなタイミングエラーであっても、データの破損を防ぐために待機サイクルが発生し、極端なケースではGPUのタイムアウトやシステム再起動を引き起こす。同期の不備は、GPUの稼働率を直接的に制限してしまう」

この問題が規模に応じて悪化する理由は、その構造にある。クラスターの規模が数百台から数万台のGPUへと拡大するにつれ、それらを結ぶ高速インターコネクトの数は、ノード数のほぼ2乗に比例して増加する。これらのインターコネクトはすべて、ナノ秒単位で一致した時間基準を共有しなければならず、データの到着順序が狂うとモデルの状態が破損してしまう。各タイミングチェーンの根底にある発振器こそが、ファブリック全体の精度を左右する鍵となる。

ハイパースケーラー（超巨大クラウド事業者）はすでにこの問題を緊急課題として捉えている。SiTimeのバイスプレジデントであるジェフ・ガオ氏によると、業界はAIクラスター全体での同期精度を、現在の約1マイクロ秒から「10ナノ秒」へと引き下げることを目指している。これは許容誤差を100分の1に縮小することを意味し、発振器を単なる汎用部品から、極めて重要な精密機器へと変貌させる。この目標を達成するためには、発振器がクラスター全体のタイミングバジェット（許容誤差）に与える影響を10%未満に抑える必要がある。

■限界を迎える水晶発振器

水晶（クォーツ）発振器は約70年間にわたり、エレクトロニクスのタイミングを支える基盤であり続けてきた。これは圧電効果を利用したもので、水晶結晶に電荷をかけることで特定の周波数で振動させ、その物理的寸法とカットに応じた高精度な信号を生成する。エレガントで信頼性が高く、成熟した技術である。

しかし、この技術も限界に達しつつある。水晶ベースのデバイスは、現代のAIデータセンターが求める温度特性、信頼性、周波数の要件を満たすのが困難になっている。AIの推論クエリが急増してラックがアイドル状態から急激に稼働する際、短時間で5〜20℃の温度変化が発生する。この温度変化によって水晶発振器にドリフト（ズレ）が生じ、クラスターレベルでの同期エラーへと増幅される。SiTimeの測定によると、現在市場に出回っている競合他社のタイミングデバイスは90〜450ナノ秒の同期エラーを引き起こしており、これではハイパースケーラーが目指す10ナノ秒の目標達成は不可能である。

さらに根本的な問題として、水晶はシリコンのように微細化することができない。半導体ファブの外で製造される個別の結晶であるため、世代ごとにチップを小型化・省電力化・低コスト化させる微細化プロセスの恩恵を受けられない。水晶コンポーネントを縮小すると信頼性が低下するが、シリコンではそのような問題は起きない。

一方、MEMS（微小電気機械システム）発振器は、水晶結晶の代わりに、チップウエハーと同じ素材である単結晶シリコンからエッチングされた微細な機械的共振器を使用する。これにより、標準的な半導体ファブでの製造が可能になる。ファブがより高度なプロセスノードに移行すれば、MEMSコンポーネントもその恩恵を受けるように再設計できるが、水晶ではそれができない。

■Statheraが開発する独自アーキテクチャ

2020年にNxtsens Microsystemsからのスピンアウトとして設立されたStatheraは、「DualMode」と呼ばれるアーキテクチャを軸に製品を構築している。同社の核心的な技術的知見は、現代の電子機器には同時に動作する2つの異なる発振器が必要であるという点だ。1つはプロセッサーの計算を調整するために毎秒数十億回のパルスを生成する高周波クロック、もう1つはスマートフォンやウェアラブル、IoT機器が時刻を追跡するために使用する低速な32.768 kHzの基準クロックである。標準的な設計ではこれらを2つの独立した部品で構成するが、Statheraはこれらを1つのデバイスに統合した。

これにより、標準的な表面実装型の水晶パッケージと比較して、実装面積を最大85%削減できる。筐体内の密度が極めて重視されるAIアクセラレータカードにおいて、この削減は大きな意味を持つ。

また、Statheraは発振器を真空封止された筐体内に配置している。物理的な理由として、シリコン共振器は水晶に比べて質量が小さいため、経年劣化の原因となる振動の振幅を抑えることができる。さらに、真空にすることで空気中の塵埃が共振構造に接触するのを防ぎ、損傷経路を排除している。

ただし、シリコン発振器には温度感受性が高いという既知の制限があり、補正を行わない場合、1℃あたり約30 ppmの周波数ドリフトが発生する。StatheraのCEOであるジョージ・クセレアス氏はBetaKitに対し、同社のアプローチは「熱応答レイテンシー（温度変化から素材が反応するまでの遅延）」を排除することに焦点を当てていると語った。これが、現代のデータセンター特有の熱負荷下におけるドリフトの根本原因だからである。

同社の「GEN2 32.768 kHz」製品ファミリーは今年初めに量産を開始しており、より広範なGEN2ポートフォリオは現在、主要なOEM顧客向けにサンプル出荷が行われている。今回のシリーズBで調達した資金は、AIデータセンターおよび通信インフラ向けに特別に設計された「GEN3」プラットフォームの開発に充てられ、2028年に最初の顧客向けサンプル出荷を目指す。また、ハイパースケーラー顧客と直接連携するため、シリコンバレーにオフィスを開設する予定である。

■先行する王者SiTimeと、サプライチェーンの多様化

Statheraが参入しようとしている市場は、カリフォルニア州サンタクララに拠点を置く上場企業、SiTimeが過去20年間にわたり築き上げ、定義してきた市場である。SiTimeはこれまでに40億個以上のMEMSタイミングデバイスを出荷しており、水晶産業をシリコンに置き換えることをミッションに掲げている。同社は古い技術を守るレガシー企業ではなく、Statheraが挑戦すべき現役のMEMS王者である。

SiTimeもまた、このAIタイミング市場の機会に対し、2026年5月に「Elite 2 Super-TCXO」を発表して応じている。これはAIクラスターにおける1ナノ秒未満の同期を目指す、MEMSベースの温度補償型発振器（TCXO）である。Elite 2は、1ナノ秒の同期精度、6×10⁻¹²のアラン分散、および-40〜105℃の範囲で±50 ppbの周波数安定性を仕様として掲げている。Elite 2は現在サンプル出荷中で、2026年第3四半期に商業生産が開始される予定だ。つまり、StatheraとSiTimeは、実績とブランドを持つ王者と、新たな資金とマルチソース（複数調達先）の提案を持つ挑戦者として、同じハイパースケーラー顧客をめぐって競い合っている。

StatheraのCEOであるジョージ・クセレアス氏は、これをサプライチェーンの多様化という観点から明確に位置づけている。「シリコンタイミング市場が単一のサプライヤーに集約され続ける中、顧客からは独立した次世代の選択肢を求める声が寄せられている」と、シリーズBの発表で述べた。今回のラウンドを主導したMaverick Siliconのプリンシパル、ジョシュ・マイナー氏も「タイミングがAIインフラにとってミッションクリティカルになる中、市場は次世代の独立したリーダーを必要としている」と直接的に語っている。

■インフラの深層へと向かう投資資金

過去2年間、主にAIアクセラレータやネットワーキングに流れ込んでいたインフラ資金は、現在、物理スタックのより深いレイヤーへと移行しつつある。国際エネルギー機関（IEA）の予測によると、データセンターの電力消費量はAIを主な要因として、2030年までに約945テラワット時へと倍増する見通しである。生の計算能力自体が唯一の制約ではなくなったとき、その直下にあるインフラ層（同期、電力供給、冷却など）が投資の標的となる。

SiTimeは、AIクラスター向けタイミングソリューションの累積市場規模が2030年までに15億ドル（約2445億円）に達すると予測している。現在はこの領域をSiTimeが支配しているが、総額7500万ドル（約122億2500万円）の資金を確保し、GEN3製品を開発中のStatheraは、これほど価値のある市場における独占状態こそが、強力な第二の参入者に資金を呼び込む契機になると賭けている。

また、同社は地理的な存在感についても意図的な姿勢を示している。カナダの半導体スタートアップが資金調達のために米国へ移転したり（Tenstorrentなど）、米国企業に買収されたり（CentMLやUntether.AIなど）するケースが相次ぐ中、Statheraは米国の半導体資本を調達しつつ、本社をモントリオールに維持している。クセレアス氏は資金調達完了後、LinkedInにこう投稿した。「精密タイミング技術は、世界中の何十億人もの人々が毎日利用するデバイスを支えている。これをこの地（カナダ）で構築できない理由はない」

■注目ポイントQ&A

●なぜAIに精密なタイミングチップが必要なのですか？

AIの学習や推論のワークロードは、数千台のGPUに分散され、厳密に調整された時間枠の中で計算を連携させる必要があります。各GPUを制御するクロックが数ナノ秒でもズレると、データの破損を防ぐためにGPUは待機サイクルを挟まざるを得なくなります。SiTimeの幹部によれば、この同期ズレによってGPUの稼働率が40%未満に低下することがあり、AIクラスター内の計算能力の大部分が、クロックの同期を待つためにアイドル状態になってしまう可能性があります。

●MEMSタイミングチップは、従来の水晶発振器と何が違うのですか？

水晶発振器は、カットされた結晶の圧電共振を利用してタイミング信号を生成しますが、この素材は標準的な半導体ファブでは製造できません。一方、MEMS発振器は、水晶の代わりに標準的な半導体製造プロセスでエッチングされたシリコン共振器を使用します。これにより、高度なパッケージングに対応し、水晶では不可能なプロセスノード微細化の恩恵を受けられ、標準的な表面実装型水晶パッケージよりも最大85%小型化することができます。

●AIクラスターが大きくなるほど、同期の問題が難しくなるのはなぜですか？

分散システムにおけるクロック同期は線形な問題ではないからです。クラスター内のプロセッサー数が増えると、それらを結ぶインターコネクトの数はノード数のほぼ2乗で増加し、すべてのインターコネクトが極めて狭い時間枠内で動作する必要があります。ハイパースケーラーは、現在の約1マイクロ秒から100分の1となる「10ナノ秒」の同期精度をクラスター全体で目指しており、これにより発振器は単なる背景部品から、システム全体の制約要因へと変化しています。

●MEMSタイミング分野において、StatheraはSiTimeの唯一の代替選択肢ですか？

市場全体では従来の水晶ベースのタイミング部品を製造する企業が依然として主流であり、特定のニッチ分野には小規模なMEMSタイミング企業も存在します。しかし、Statheraは、既存の消費者向けや通信向けのタイミング製品を流用するのではなく、AIデータセンターの同期要件に合わせてゼロから設計された次世代MEMSプラットフォームを構築している唯一の企業として自社を位置づけています。同社のAI特化型GEN3プラットフォームの最初の顧客サンプル出荷は、2028年を予定しています。

元記事: AI Cluster Timing Drift Caps GPU Use at 40%: Stathera Closes $55M Silicon Timing Round