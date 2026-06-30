*19:08JST 30日の香港市場概況：ハンセン指数は反落、休場前に消費関連の売りが目立つ

30日の香港市場は反落。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比145.66ポイント（0.63％）安の22881.02ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が47.04ポイント（0.62％）安の7558.30ポイントと反落した。

中国景気の先行き不安が払しょくできず、消費関連株を中心とした売りが広がった。また、あす7月1日は香港特別行政区の設立記念日で休場となるため、持ち高調整も相場の重しとなった。一方で、6月の中国の製造業と非製造業の購買担当者景気指数（PMI）が市場予想を上回ったことに加え、人工知能(AI）産業の支援方針や米ハイテク株高を手掛かりに、ハンセン科技指数は1.8％逆行高と底堅さを示した。中東情勢を巡る不透明感も売買を慎重にさせたが、指数全体では下値を急速に切り下げる展開とはならず、強弱材料が交錯する中で方向感を欠く値動きとなった。

セクター別では、消費銘柄が安い。農夫山泉（9633/HK）が8.4％安、中国蒙牛乳業（2319/HK）が4.3％安、老鋪黄金（6181/HK）が5.3％安で引けた。また、航空株など旅行関連も売られた。中国東方航空（670/HK）が6.0％安、中国国際航空（753/HK）が4.3％安、中国南方航空（1055/HK）が2.6％安、携程集団（9961/HK）が3.6％安で引けた。

ほかに、銀行セクターもさえない。中国工商銀行（1398/HK）が2.9％安、交通銀行（3328/HK）が2.5％安、中国建設銀行（939/HK）が2.1％安で引けた。

半面、半導体セクターは逆行高。ASMPT（522/HK）が10.0％高、上海天数智芯半導体（9903/HK）が9.9％高、中芯国際集成電路製造（981/HK）が5.4％高で取引を終えた。ハイテク株も物色された。深セン市兆威機電（2692/HK）が7.3％高、上海曦智科技（1879/HK）が6.7％高、藍思科技（6613/HK）が6.1％高で引けた。

中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数は前日比0.50％高の4094.40ポイントで取引を終了した。《AK》