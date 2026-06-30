Switch 2向けスピンオフ『スプラトゥーン レイダーズ』の単独ダイレクトが本日6月30日23時から放送へ、ゲームプレイ詳細が明らかに

任天堂は、Nintendo Switch 2向けのスピンオフ新作『スプラトゥーン レイダーズ』の単独配信番組「Splatoon Raiders Direct」を、日本時間2026年6月30日23時より公式YouTubeチャンネルにて配信する。7月23日の発売を控えるなか、15分間のダイレクトとそれに続く30分間の「Nintendo Treehouse: Live」を通じて、本作のゲームプレイやシステムが詳細に紹介される予定だ。サーモンランの敵キャラクターを中心としたスピンオフ作品として、コミュニティで期待と慎重論が分かれるなか、購入を検討するファンにとって重要な判断材料となる。

■ダイレクトが示すべき本作の真価

任天堂は6月9日のショーケースでこの単独ダイレクトの開催を発表した。その際、新たなゲームプレイ映像や、チュートリアルと拠点となる「アジト船」を紹介する「Treehouse: Live」、すりみ連合のフウカとウツホをモチーフにしたブルーとライトイエローの「Joy-Con 2」、新たな3体のすりみ連合amiibo、そして発売に合わせた『スプラトゥーン3』でのフェス開催などが公開された。

しかし、6月9日の発表に対するコミュニティの反応は二分している。ゲームフォーラムなどでは、「『スプラトゥーン レイダーズ』は『スプラトゥーン3』のサーモンランをベースにしたDLCキャンペーンのようでありながら、単体ソフトの価格で販売される」という批判的な意見も上がっている。そのため、今回の放送には、未だ購入を迷っているプレイヤーに対し、7月23日の発売前に具体的なゲームシステムや構造を示して購入の決断を促すという明確な役割がある。

任天堂は、今回のダイレクトについて、6月9日のTreehouseで公開された内容よりも「さらに多くの詳細」を届けるとしている。通常、複雑なシステムを持つ主要タイトルに用意される15分間のダイレクトというフォーマットは、任天堂がまだ公にしていないゲームメカニクスを深く掘り下げて説明する意図があることを示唆している。

■『スプラトゥーン レイダーズ』のゲームプレイシステム

『スプラトゥーン レイダーズ』は、スプラトゥーンシリーズ史上初の完全なスタンドアロンのスピンオフ作品であり、シングルプレイを副次的モードではなく主要モードとして位置づけた初のタイトルとなる。プレイヤーはカスタマイズ可能な「整備士」（インクリングまたはオクトリング）となり、『スプラトゥーン3』に登場する音楽ユニット「すりみ連合」（フウカ、ウツホ、マンタロー）とともに「スパイラライト諸島」に不時着する。プレイヤーは拠点となるアジト船から島々のステージへと出撃し、シャケと戦い、戦利品を回収し、持ち帰った資材で装備を強化していく。

これまでのスプラトゥーンのどのモードとも異なる本作の核心的なゲームループは、2層構造のクラフトシステムにある。島々の鉱床から採掘される「スパイラライトの破片」と、倒した敵から得られるシャケの装備品を使用して、新たな武器カテゴリである「ガジェット」を開発・強化できる。ガジェットは設置型のサブウェポンとして機能し、能力を拡張していくことが可能だ。プレイヤーはガジェットを同時に2つ装備でき、特定の敵がドロップする「ガジェットパーツ」を使って射程や威力、追加機能を強化できる。さらに、探索中に見つかるシャケの遺物によって、これらとは別の戦闘アビリティも得られる。これにより、「拠点に戻り、装備をクラフト・強化し、さらに島の奥深くへと進む」という永続的な強化ループが生まれる。

これに最も近い過去のシステムは、『スプラトゥーン3』のローグライト拡張コンテンツ『サイド・オーダー』（2024年）だが、『レイダーズ』は拠点構築や永続的な進行要素を備えた完全なスタンドアロン作品であり、ランダム生成のタワーディフェンス構造だった『サイド・オーダー』とは異なる。また、本作はスプラトゥーンシリーズで初めてHDR（ハイダイナミックレンジ）出力に対応する。これはNintendo Switch 2の機能であり、これまでのシリーズ3作品にはなかった要素だ。

さらに、最大4人での協力プレイ（オンラインまたはローカル通信）にゲーム全体が対応しており、プレイヤー数に応じて難易度が動的に変化する。

■7月23日に同時発売される関連製品

今回のダイレクトは、7月23日のゲーム発売に合わせたハードウェアおよびソフトウェアの展開と連動している。ブルーとライトイエローの「Joy-Con 2」は、1ペア99.99ドル（約16,200円、1ドル＝162円換算）でゲームと同日に発売される。これは、初代Switchでの『スプラトゥーン2』および『スプラトゥーン3』の発売時にテーマカラーのJoy-Conが登場した任天堂の伝統を踏襲したものだ。この新色は、今年初めに『マリオテニス フィーバー（仮）』とともに発売されたライトパープルとライトグリーンのペアに続く、Switch 2向けJoy-Con 2の第2のカラーバリエーションとなる。

また、2023年の『スプラトゥーン3』版とは異なる、本作仕様の「すりみ連合」amiibo 3種セットも7月23日に発売される。ただし、これらのamiiboがゲーム内でどのような機能を解放するかについて、任天堂は現時点で明らかにしていない。

発売に向けたキャンペーンとしては、7月10日から12日にかけて毎日東部時間午後5時（日本時間翌午前6時）から開催される『スプラトゥーン3』でのコラボフェスや、任天堂公式アプリ「Nintendo Today」で7月23日の発売日まで毎日配信される前日譚コミック「すりみ連合の島での災難（仮）」などがある。

■ダイレクトの視聴方法

「Splatoon Raiders Direct」は、日本時間6月30日（火）23時（米国太平洋時間午前7時／東部時間午前10時）から任天堂の公式YouTubeチャンネルで配信される。15分間のダイレクトに続き、別フィードにて「Nintendo Treehouse: Live」が配信され、約30分間の実機プレイ映像が公開される。任天堂の公式サイトにはすでに特設ページが公開されている。

■注目ポイントQ&A

●「Splatoon Raiders Direct」の配信時間は？

日本時間2026年6月30日（火）23:00（米国太平洋時間午前7時／東部時間午前10時／英国夏時間午後3時）から任天堂の公式YouTubeチャンネルで配信されます。本編終了後には、約30分間の「Nintendo Treehouse: Live」が続けて配信されます。

●『スプラトゥーン レイダーズ』はフルゲームですか、それともDLCですか？

任天堂は本作を完全なスタンドアロンの新作ゲームとして位置づけており、価格はダウンロード版が49.99ドル（約8,100円）、パッケージ版が59.99ドル（約9,700円）です（1ドル＝162円換算）。シリーズ初のスピンオフであり、シングルプレイをメインモードとしています。2層構造のガジェットクラフトシステムや島々の探索、拠点構築といった要素があり、一見似ている「サーモンラン」のような単発のモードを超えたボリュームとなっています。

●『スプラトゥーン レイダーズ』の発売日はいつですか？

2026年7月23日にNintendo Switch 2向けに限定発売されます。同日には「すりみ連合」のamiibo 3体セットや、ブルー＆ライトイエローの「Joy-Con 2」も発売されます。

●今回のダイレクトでは何が発表されますか？

約15分間の映像を通じて、7月23日の発売に向けたゲームの詳細情報が公開されます。まだ明かされていない強化システムの全貌やダンジョンの仕組み、キャンペーン全体のボリュームなど、これまでに公開された情報よりもさらに踏み込んだゲームシステムの説明が行われると予想されています。

元記事: Splatoon Raiders Direct Airs Tomorrow: 15 Minutes of Gameplay Plus Treehouse Coverage