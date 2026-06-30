『サイバーパンク：エッジランナーズ』シーズン2が2026年秋にNetflixで配信決定、ティザー映像公開

Netflix、CD Projekt Red、スタジオTRIGGERは、アニメ『サイバーパンク：エッジランナーズ』シーズン2のティザー映像を公開し、2026年秋に世界配信することを発表した。本作はシーズン1の主人公デイビッド・マルティネスとは異なる、完全新規のキャラクター4人を描く全10話の独立したストーリーとなる。前作から約4年ぶりとなる待望の続編だが、詳細な配信日や声優キャストなどの情報は今後の発表が待たれる。

■復活を遂げたフランチャイズとシーズン2の決定

Netflix、CD Projekt Red、スタジオTRIGGERは、6月29日（月曜日）に『サイバーパンク：エッジランナーズ』シーズン2の初の公式ティザー映像を公開し、2026年秋にNetflixで世界独占配信することを発表した。全10話の独立したシリーズ（スタンドアロン作品）として制作され、ナイトシティを舞台に、シーズン1の主人公デイビッド・マルティネスとはストーリー上のつながりを持たない、まったく新しい4人のキャラクターが描かれる。前作のファンが4年間待ち望んだ続編の始動が、ついに正式に確認された形だ。

シーズン2は、単なるシリーズの継続以上の意味を持っている。2022年9月にシーズン1がNetflixで配信された際、それは単にアニメとして成功しただけでなく、フランチャイズそのものを救う役割を果たした。原作ゲーム『サイバーパンク2077』は2020年12月の発売当初、多くの不具合からPlayStation Storeでの一時販売停止や投資家からの集団訴訟に発展するなど苦境に立たされていた。しかし、アニメのヒットにより状況は一変。ゲームの累計販売数は2000万本を突破し、Steamでの同時接続プレイヤー数は200%急増、アニメ自体も「クランチロール・アニメアワード2023」でアニメ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。

シーズン2をデイビッドの物語の続きではなく、新しい独立したストーリーとして構成する決定は、ナイトシティを単一の物語の舞台ではなく、無限に新しい物語を生み出せるアンソロジーの世界として扱う姿勢を示している。

■ナイトシティに立ち向かう新たな4人の「エッジランナーズ」

ティザー映像では、ナイトシティの巨大企業に立ち向かう4人の新たなエッジランナーが紹介された。

ロマン・カラックス（Roman Carax）は、他人の人生を記録することに執着する若いシネフィル（映画通）だ。ブレインダンスが映画に取って代わった世界において、特異な存在と言える。タリア・ヤン（Talia Yang）は、コーポ（企業）育ちでありながら犯罪に手を染める、組織の権力と搾取される人々との葛藤を体現するキャラクターだ。Dはスネーク・ネイション出身のネットランナーで、一族を殺されたことへの復讐を動機としている。そして、かつての栄光の影で生きる大柄なベテランのエッジランナー、ウィーク・“キング”・キングスリー（Weak "King" Kingsley）がチームを固める。なお、現時点では声優キャストの詳細は明かされていない。

新たなキャッチコピーは「New Legends. Same Night City.（新たな伝説。同じナイトシティ。）」だ。Rico Nastyの楽曲「You Can't Run From Me」をバックに、銃撃戦やグリッチするサイバーウェア、ネオンに彩られた暴力的なナイトシティが、スタジオTRIGGERならではの躍動感あふれるアニメーションスタイルで描かれている。

■第6話の演出から監督へ：五十嵐海氏の抜擢と制作陣

シーズン1で監督を務めた今石洋之氏（スタジオTRIGGERの共同創設者であり、『天元突破グレンラガン』『キルラキル』『プロメア』などで知られる）からバトンを引き継ぎ、シーズン2ではTRIGGERのベテランアニメーターである五十嵐海氏がシリーズ初監督を務める。この交代は意図的なものだ。五十嵐氏はシーズン1の第6話（ファンや批評家からシリーズ屈指の傑作と評されるエピソード）の絵コンテ・演出を担当しており、作品のクリエイティブな系譜を直接受け継いでいる。これまでに『リトルウィッチアカデミア』『ダンジョン飯』『GRIDMAN UNIVERSE』などの作品に携わってきた実績を持つ。

また、キャラクターデザインの菅野一期氏が続投するほか、ショーランナー、ストーリー原案、プロデューサーを務めるバルトシュ・シュティボー（Bartosz Sztybor）氏（ヒューゴー賞受賞作家）もシーズン1から続投する。ストーリーとデザインの継続性を保ちつつ、新たな監督のビジョンを加えることが、今回の制作陣の狙いだ。

一方で、音楽担当には大きな変更がある。シーズン1の山岡晃氏（『サイレントヒル』シリーズなどで知られる）に代わり、シーズン2では今堀恒雄氏（『TRIGUN』『GUNGRAVE』など）がオリジナルサウンドトラックを担当する。インダストリアル・アンビエントな電子ホラー調から、よりエッジの効いたロック調へのトーンの変化が予想され、その全貌は本予告編の公開を待つことになる。

■なぜ「独立したストーリー」が重要なのか

シーズン1は、デイビッド・マルティネスの死という衝撃等かつ決定的な結末を迎える、全10話の完結した前日譚として設計されていた。その結末を無理に引き延ばす続編は、作品の評価を損なう恐れがあった。CD Projekt RedとTRIGGERは、完全に新しいキャラクターと独立したプロットを採用することで、その制約を構造的な強みに変えた。

多くのゲーム原作アニメが原作のキャラクターやストーリーの整合性に縛られる中、『エッジランナーズ』は「特定の主人公に縛られず、共有された世界観の中で無限に新しい物語を生み出す」という新たなモデルを提示した。シーズン2は、このモデルが単発の成功を超えて機能するかどうかの試金石となる。バルトシュ・シュティボー氏は「デイビッドの物語は終わったかもしれないが、ナイトシティにはまだ探索すべき場所がたくさんある」と語っており、この言葉は単なる宣伝文句ではなく、今後のフランチャイズの方向性を示すステートメントと言える。

■今後の展開：Anime Expo 2026と配信時期

次の大きな情報解禁は、ロサンゼルスで開催される「Anime Expo 2026」でのワールドプレミアパネル（現地時間7月3日午後7時30分、日本時間7月4日午前11時30分、Crypto.com Arenaにて開催）となる。監督の五十嵐海氏、ショーランナーのバルトシュ・シュティボー氏、CD Projekt Redのエグゼクティブプロデューサーであるサヤ・エルダー（Saya Elder）氏の登壇が決定しており、初公開映像のスクリーニングが期待されている。本予告編や具体的な配信日は、夏の終わりまでに発表される見込みだ。

2026年秋の配信窓口の中で具体的な配信日は未定だが、全10話で構成され、「救済と復讐の生々しい記録」として描かれることが確認されている。なお、ティザー公開前日の6月28日時点で、ゲーム『サイバーパンク2077』のSteam同時接続プレイヤー数は約8万7500人に達しており、コミュニティの期待の高さがうかがえる。

■注目ポイントQ&A

●『サイバーパンク：エッジランナーズ』シーズン2の配信日はいつですか？

Netflixは2026年秋に世界配信することを発表していますが、具体的な配信日はまだ決定していません。2026年7月3日（日本時間7月4日）に開催される「Anime Expo 2026」のパネルイベント以降、詳細が明らかになる可能性があります。

●シーズン2の新しいキャラクターは誰ですか？

主な新キャラクターとして、他人の人生を記録するシネフィルの「ロマン・カラックス」、コーポ育ちの犯罪者「タリア・ヤン」、復讐を誓うネットランナーの「D」、かつての栄光の影に生きるベテランの「ウィーク・“キング”・キングスリー」の4人が発表されています。声優キャストは未発表です。

●シーズン2はシーズン1の続きですか？

いいえ、シーズン2は完全なスタンドアロン（独立した）ストーリーです。シーズン1の主人公デイビッド・マルティネスやその結末とは直接のつながりはなく、ナイトシティを舞台にした新しいキャラクターたちの物語が描かれます。

●シーズン2の監督は誰ですか？制作陣に変更はありますか？

監督はシーズン1第6話の演出・絵コンテを手がけた五十嵐海氏が務めます（前作の今石洋之監督は不参加）。キャラクターデザインの菅野一期氏やショーランナーのバルトシュ・シュティボー氏は続投しますが、音楽は山岡晃氏から今堀恒雄氏へと変更されています。

元記事: Cyberpunk: Edgerunners Season 2 Teaser Drops: New Crew, Fall 2026 Netflix Premiere