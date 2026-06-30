Microsoftが企業向けPCへの「365 Copilot」自動インストールを再開　イタリアでは抱き合わせ販売を巡る反トラスト法調査が開始

Microsoftが、企業向けのWindows 11およびWindows 10デバイスにおいて「Microsoft 365 Copilot」アプリの自動インストールを再開したことが報じられた。今回はブロックが困難とされるOfficeの「Click-to-Run（C2R）」チャネルが利用されており、2026年7月14日の広範な展開を前にIT管理者は対応を迫られている。一方で、イタリアの競争当局は、この抱き合わせ販売や値上げを巡り、Microsoftに対する正式な反トラスト法調査を開始した。

■ブロック困難なルートで再開された自動インストール

Microsoftが、企業向けのWindows 11およびWindows 10デバイスを対象に、「Microsoft 365 Copilot」アプリの自動インストールを世界規模で再開した。今回は、ブロックすることが特に困難な配信チャネルが意図的に選ばれたと指摘されている。

対象となる企業向けデスクトップへの配信は2026年6月15日から始まっており、2026年7月14日には「半期エンタープライズチャネル（Semi-Annual Enterprise Channel）」への広範な展開が予定されている。2026年4月の時点でCopilotへの対応を終えたと考えていたIT管理者は、最も広範な展開の波が押し寄せる前に、別の制御方法を用いて約2週間以内に対処する必要がある。

イタリアの競争当局がMicrosoftのCopilot抱き合わせ販売に関する正式な反トラスト法調査を開始した2026年6月26日、同社による強制的なロールアウトは、欧州経済領域（EEA）外ですでに数週間前から進められていた。この地理的な境界線は偶然ではない。EEA全域は今回の自動インストールの対象外となっている。これはMicrosoftの配慮によるものではなく、EUのデジタル市場法（DMA）が、指定されたゲートキーパー（Microsoftなど）に対し、ユーザーに真の選択肢を提供せずにソフトウェアを事前インストールすることを明示的に禁止しているためである。欧州の規制当局が法的に許容されないと分類した行為が、北米、アジア、中南米、オーストラリアの企業向けエンドポイントで実行されている。

■インストールされるアプリの正体と仕組み

MicrosoftのCopilotエコシステムは複数の異なる製品で構成されているため、正確な把握が必要である。今回のロールアウト対象は、Windows 11のタスクバーから削除されたコンシューマー向けのCopilotサイドバーでも、Microsoftアカウントに紐づく個人向けのCopilotアプリでもない。対象は「Microsoft 365 Copilot」アプリである。これは、Microsoft Graphを通じて組織のMicrosoft 365データに接続し、Word、Excel、Outlook、Teamsなどのアプリ上で文書の要約、メールの下書き、スプレッドシートの分析、プレゼンテーションの作成を可能にするデスクトップアプリケーションである。実質的に、企業の生産性環境におけるジェネレーティブAIへの入り口となる。

技術的には、このアプリはデスクトップラッパー内で動作するプログレッシブウェブアプリケーション（PWA）である。サインインしているユーザーの資格情報を使用し、アクティブなインターネット接続を介してMicrosoftのAIインフラストラクチャと通信する。そのため、その資格情報がアクセスを許可されている組織内のあらゆるデータにアクセスできる。インストールされると、スタートメニューに表示され、タスクバーにピン留めされる場合がある。なお、このハブアプリを削除しても、個々のOfficeアプリケーション内のCopilot機能は無効化されない。個別に無効化するには、各アプリの「ファイル」＞「オプション」＞「Copilot」から設定を変更する必要がある。

対象となるデバイスは、Windows 10バージョン22H2以降、またはWindows 11を実行し、コマーシャルテナントに参加している、Microsoft 365 Apps for enterprise、Microsoft 365 Apps for business、または同等の商用プランを実行しているデバイスである。また、インストールにはMicrosoft 365 Appsバージョン2511以降が必要となる。永続ライセンス版のOffice、Windows Homeエディション、教育機関向けライセンス、および政府向けテナント（GCC, GCC High, DoD）は対象外である。

■Office更新チャネル「Click-to-Run」が利用される理由

Microsoftは、通常のWindows StoreやWindows Updateを使用していない。今回のインストールは、2010年以降Officeアプリケーションの配信と更新を行ってきたストリーミングおよび仮想化サービスである「Click-to-Run（C2R）」メカニズムを利用している。C2Rは、Windows UpdateやMicrosoft Storeとはアーキテクチャ上切り離された、常駐型のバックグラウンドサービス（OfficeClickToRun.exe）として動作する。そのため、Office自体の動作を損なわずにこのサービスを簡単に停止することは困難である。

この配信ルートの選択は重大な意味を持つ。Microsoft Storeからの自動インストールを遮断するように構成されたブロック設定は、C2Rには干渉しない。また、Windows Updateを制御するためのポリシーも、OfficeのCDNパッケージには適用されない。C2Rパッケージは既存のOffice機能更新プログラムとして分類されるため、組織内の標準的なWindowsソフトウェア変更管理手順では、C2R経由で配信されたコンポーネントが新規インストールイベントとして検出されない可能性すらある。

その結果、「最新チャネル（Current Channel）」や「月次エンタープライズチャネル（Monthly Enterprise Channel）」を利用している組織では、IT部門が対応する前に、月例のセキュリティ更新プログラム（Patch Tuesday）とともにすでにアプリが配信されている可能性がある。Microsoftは、デバイスがアプリを受信した後にポリシー変更を適用しても、遡及的にアプリが削除されることはないと認めている。そのため、アップデートの波が各デバイスに到達する前にブロックを適用しておく必要がある。

■イタリア競争当局による正式な反トラスト法調査

2026年6月26日、イタリアの競争当局である「競争市場保証委員会（AGCM）」は、Copilotの抱き合わせ販売に関連する不公正な取引慣行の疑いで、Microsoftに対する正式な調査を開始した。この調査は、2026年5月にイタリアの消費者団体から提出された苦情を受けたものである。苦情では、Microsoftが十分な情報開示を行わずにMicrosoft 365のサブスクリプションにCopilotや関連AI機能をバンドルし、同時にサブスクリプション価格を最大30パーセント引き上げたことが主張されている。海外メディアのThe Next Webは、この調査が発表された当日にこれを報じた。

AGCMの調査では、Microsoftが加入者に対し、自身が選択していないAI機能を含む高額なプランへの移行を、拒否する実質的な機会を与えずに強制したことで、消費者保護法に違反したかどうかが検証される。違反が認定された場合、Microsoftは制裁金を科される可能性があり、抱き合わせのないサブスクリプションの選択肢を提供することを求められる可能性がある。Microsoftの広報担当者は、同社のAI統合は「顧客に価値を提供するもの」であると説明し、調査に全面的に協力する意向を示した。

イタリアでの調査は孤立した動きではない。英国の競争・市場庁（CMA）も独自の調査を進めており、Windows、Word、Excel、Teams、Copilotの抱き合わせが競争を阻害していないかを検証している。CMAの最高経営責任者（CEO）であるサラ・カーデル氏は、この調査を2027年2月までに完了させる予定であると述べている。また、米連邦取引委員会（FTC）も、MicrosoftのAI抱き合わせやクラウドライセンスの慣行について調査を行ってきた。イタリアAGCMのケースは、企業向けロールアウトが活発に拡大しているのと同じ週に発表されたという点で、特に注目に値する。

■欧州経済領域（EEA）の除外が示す法的リスク

Microsoftがこの展開モデルの法的リスクをどのように捉えているかについて疑問の余地があるとすれば、EEAの除外措置がそれを明確に示している。EEA加盟国に登録されているすべてのデバイスは、2026年6月から7月にかけての自動インストール対象から除外されている。Microsoftはこの除外について公式な法的説明を公表していないが、デジタル市場法（DMA）の規定がその理由を直接物語っている。同法は、ゲートキーパーが「特定のソフトウェアアプリケーションを事前インストールすること、またはユーザーがそれらを簡単にアンインストールすることを妨げること」を禁止している。Microsoftは2023年9月にEUのゲートキーパーに指定された。この同じ規制枠組みにより、競合他社からの正式な苦情を受けて、Microsoftは欧州でTeamsをMicrosoft 365から分離することを余儀なくされた経緯がある。明示的な同意なしに企業向けエンドポイントにAIアシスタントを自動インストールする行為は、DMA指定企業に対して世界年間売上高の最大10パーセントに上る制裁金が科されるリスクを伴う。

このロールアウトを報じたあるコメンテーターは、「Microsoftが欧州での自動インストールを拒否しているということは、その行為が規制当局の監視に耐えられないと自ら暗に認めているということだ。監視が存在しない場所であれば、どこでも通用するということになる」と、その論理を端的に表現している。

■過去にも繰り返された展開パターン

MicrosoftがMicrosoft 365 Copilotアプリの大規模な自動展開を試みるのは、少なくとも今回で3回目である。2024年初頭の第1波は、企業からの反発を受けて一時停止された。2024年末の第2波も再び一時停止され、Microsoftはその理由を「技術的な問題」によるものと説明した。わずか2ヶ月前の2026年4月、Microsoftは「Remove Microsoft Copilot app（Microsoft Copilotアプリの削除）」というグループポリシーオプションを追加した。これは、強制的なAIインストールが深刻かつ持続的な反発を招いたことを同社が認めたものと広く解釈された。

2026年6月の再開は、4月の譲歩と矛盾するものではなく、それを回避するものである。4月のポリシーは、Windowsを通じて配信されるコンシューマー向けのCopilotアプリを制御するものである。一方、6月のロールアウトは、Officeの「Click-to-Run」更新メカニズムという別のチャネルを通じて配信される「Microsoft 365 Copilot」アプリを対象としている。これらは異なるポリシーパスによって管理されており、一方をブロックしても他方はブロックされない。

Redditのコミュニティ「r/sysadmin」における反応は、これら3つの波すべてにおいて一貫している。「Microsoftは企業向けデバイスを個人向けノートPCのように扱っている」「AIは新しいCandy Crushだ。隠されたオフスイッチを見つけるまで強制される」といった声が上がっている。また、管理者からは、ポリシーによるブロックを設定していない場合、手動で削除しても今後のOfficeアップデートによってアプリが再インストールされるという報告も寄せられている。

Microsoftの主張する理由は、これまでの試みから変わっていない。自動インストールは「Copilotへのアクセスを簡素化し、ユーザーが生産性を向上させる機能を容易に発見して活用できるようにするため」としている。

■2026年7月14日までに自動インストールをブロックする方法

すべてのブロックポリシーは、2026年7月14日の広範な展開日より前に適用する必要がある。ポリシー変更が反映されるまでには最大24時間かかる場合がある。すでにアプリを受信してしまった組織の場合、これらのポリシーは将来の再インストールを防ぐものの、既存のインストールを削除するものではない。削除には別途手順が必要となる。

方法1：Microsoft 365 Apps 管理センター（推奨）

Microsoftの公式展開ガイドでは、これが推奨されるオプトアウト方法とされている。Microsoft 365 Apps 管理センター（Microsoft 365 管理センターとは異なる。「すべて表示」＞「すべての管理センター」＞「Microsoft 365 アプリ」からアクセス可能）にサインインし、「カスタマイズ」＞「デバイス構成」＞「モダンアプリの設定」に移動する。「Microsoft 365 Copilot」アプリを選択し、「Microsoft 365 Copilotアプリの自動インストールを有効にする」のチェックを外して保存する。この設定は約24時間以内にテナント全体に適用される。

方法2：グループポリシー（ドメイン参加環境）

最新のMicrosoft 365 Apps用管理用テンプレート（ADMXファイル）を使用し、「コンピューターの構成」＞「管理用テンプレート」＞「Microsoft Office 2016」＞「グローバルオプション」＞「カスタマイズ」配下にある「Microsoft 365 Copilotをオフにする」ポリシーを有効にする。これはMicrosoft 365レベルの展開を制御するものであり、4月に追加されたコンシューマー向けCopilotの削除ポリシーとは異なる。

方法3：Microsoft Intune またはクラウドポリシー

Intuneにおいて、設定カタログからデバイス構成プロファイルを作成し、「Microsoft 365 Copilot」を検索して、展開を「無効」に設定する。2026年7月14日の期限より十分に前にデバイスグループに割り当てる必要がある。

方法4：Office展開ツール

Office展開ツール（ODT）またはConfiguration Managerを使用している組織では、構成XMLに を追加することで、Microsoft 365のアップデートに伴うアプリの展開を防ぐことができる。

方法5：レジストリ（個々のマシン）

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft365Copilot に AutoInstall = 0（DWORD値）を設定する。これはコンシューマー向けCopilotのブロック用レジストリパスとは異なり、2つのアプリは別々のポリシーキーによって管理されている。

すでにインストールされている場合

スタートメニューのCopilotタイルを右クリックし、「アンインストール」を選択する。ただし、このハブアプリを削除しても、Word、Excel、PowerPoint内のCopilot機能は無効化されない。これらを無効にするには、各アプリケーションの「ファイル」＞「オプション」＞「Copilot」から個別に設定を変更する必要がある。また、ポリシーによるブロックが設定されていない場合、今後のOfficeアップデートによってアプリが再インストールされる可能性がある。

■何も対策を行わなかった場合に想定される影響

2026年7月14日までにポリシーによるブロックを行わなかった場合、対象デバイスには次回のスケジュールされたOfficeアップデートとともにMicrosoft 365 Copilotアプリが配信される。医療、金融、法的サービスなどの規制対象業界の組織にとっては、ユーザーの資格情報がアクセスできるあらゆるデータにアクセス可能なAIアプリケーションが、ソフトウェアの承認プロセスを経ずに管理対象のエンドポイントに導入されることを意味する。

Microsoftのドキュメントでは、ライセンスを持つユーザーが認証を行うまでアプリが組織のデータを送信することはないとし、ユーザーデータが基盤モデルのトレーニングに使用されることはないと説明されている。これらの保証はMicrosoft側の説明としては十分かもしれないが、規制分野のITチームが新しいソフトウェアを導入する前に求める変更管理やコンプライアンス検証の要件を満たすものではない。

また、Copilotのライセンスを保有していない組織において、ライセンスのないユーザーがこのアプリに遭遇した場合、管理者への問い合わせや詳細情報の確認を促すプロンプトが表示される。この挙動は、過去のロールアウト時にヘルプデスクへの問い合わせ件数を急増させる要因となったことが報告されている。

■注目ポイントQ&A

●2026年7月14日の期限前に、組織のデバイスへのMicrosoft 365 Copilotsの自動インストールを停止するにはどうすればよいですか？

最も迅速な方法は、Microsoft 365 Apps 管理センターを使用することです。「カスタマイズ」＞「デバイス構成」＞「モダンアプリの設定」に移動し、「Microsoft 365 Copilot」アプリを選択して自動インストールを無効にし、保存します。この設定は約24時間以内にテナント全体に反映されます。また、グループポリシーを使用する場合は、最新のMicrosoft 365 Apps用ADMXテンプレートから「Microsoft 365 Copilotをオフにする」ポリシーを有効にします。いずれの方法も2026年7月14日までに設定を完了する必要があります。

●なぜMicrosoftはWindows Storeではなく、Officeアップデートを通じてCopilotを企業向けPCにインストールしているのですか？

Microsoftは、Officeアプリケーションに毎月のセキュリティパッチなどを配信する「Click-to-Run（C2R）」更新チャネルを経由してCopilotアプリを配信しています。このチャネルはWindows UpdateやWindows Storeから独立して動作するため、それらの従来の方法向けに設定されたブロックポリシーを回避できます。Microsoftは、Microsoft 365がすでにインストールされている環境にCopilotを提供することで、ユーザーの利便性を高めるためと説明していますが、IT管理者やガバナンスの専門家からは、同意よりも導入を優先する姿勢であると指摘されています。

●Microsoft 365 Copilotの自動インストールは、EU（欧州連合）加盟国の組織にも影響しますか？

いいえ、影響しません。欧州経済領域（EEA）諸国に登録されているデバイスは、2026年6月から7月にかけての自動インストールの対象から完全に除外されています。EUのデジタル市場法（DMA）は、ゲートキーパーに指定された企業がユーザーに明確な選択肢を与えずにソフトウェアを事前インストールすることを禁止しており、違反した場合は世界年間売上高の最大10パーセントの制裁金が科される可能性があります。このEEA除外措置は、Microsoft自身が、オプトアウト方式での自動インストールがDMAの規制をクリアできないと判断したことを示唆しています。

●イタリア競争当局によるMicrosoftへの反トラスト法調査とはどのような内容ですか？

2026年6月26日、イタリアの競争市場保証委員会（AGCM）は、Microsoftが十分な情報開示を行わずにMicrosoft 365サブスクリプションにCopilotなどのAIツールをバンドルし、同時に価格を最大30パーセント引き上げた疑いについて、正式な調査を開始しました。現時点では調査段階であり、最終的な判断は下されていません。違反が認められた場合、Microsoftは制裁金を科されたり、抱き合わせのないプランの提供を義務付けられたりする可能性があります。なお、英国の競争・市場庁（CMA）による同様の調査は2027年2月までに完了する予定です。

元記事: Microsoft 365 Copilot Auto-Installs on Enterprise PCs: Italy Launches Antitrust Probe